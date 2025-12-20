इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

7 . आयरलैंड गणराज्य किसे कहते हैं

7

आयरलैंड की बात करें तो, आयरलैंड द्वीप का उत्तरी एक-छठा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है. आयरलैंड द्वीप का शेष दक्षिणी 5/6 हिस्सा एक स्वतंत्र देश है, जिसे आयरलैंड गणराज्य के नाम से जाना जाता है.

ध्यान रखें कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है.

