इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर: अक्सर लोग इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में करते हैं. उन्हें लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही देश या जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि इन तीनों में बहुत अंतर है.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 07:59 PM IST

1. इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर क्या है?

इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर क्या है?
1

कुछ लोग इस बात को लेकर भी भ्रमित रहते हैं कि लंदन यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड में से किसकी राजधानी है. इसीलिए आज हम आपकी इन दोनों उलझनों को दूर करेंगे. आज हम आपको इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में अंतर समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि लंदन इनमें से किसकी राजधानी है.
 

2.इस देश का आधिकारिक नाम क्या है?

इस देश का आधिकारिक नाम क्या है?
2

दरअसल, यूनाइटेड किंगडम यूरोप के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित एक स्वतंत्र देश है. इसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड सहित पूरा ग्रेट ब्रिटेन द्वीप और आयरलैंड द्वीप का उत्तरी भाग शामिल है. इसीलिए इस देश का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है. यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और वर्तमान में इसके शासक राजा चार्ल्स तृतीय हैं.
 

3.ग्रेट ब्रिटेन क्या है?

ग्रेट ब्रिटेन क्या है?
3

ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस के उत्तर-पश्चिम और आयरलैंड के पूर्व में स्थित एक द्वीप का नाम है. यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन द्वीप से मिलकर बना है, जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन बड़े स्वायत्त क्षेत्रों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड. अब सवाल उठता है कि क्या लंदन ग्रेट ब्रिटेन में है? इसका उत्तर है, हां.
 

4.इंग्लैंड कहां है?

इंग्लैंड कहां है?
4

इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है. वेल्स दक्षिण-पश्चिम में और स्कॉटलैंड उत्तर में स्थित है. स्कॉटलैंड और वेल्स स्वतंत्र देश नहीं हैं, लेकिन आंतरिक शासन के मामलों में उन्हें यूनाइटेड किंगडम से कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है.
 

5.यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा कौन-कौन है?

यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा कौन-कौन है?
5

इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है. यह यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है. यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं. प्रत्येक क्षेत्र की स्वायत्तता का स्तर अलग-अलग है. लेकिन सभी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हैं. 
 

6.यूनाइटेड किंगडम का हृदय किसे कहा जाता है?

यूनाइटेड किंगडम का हृदय किसे कहा जाता है?
6

हालांकि इंग्लैंड को परंपरागत रूप से यूनाइटेड किंगडम का हृदय माना जाता है, कुछ लोग पूरे देश के लिए इंग्लैंड शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सही नहीं है. इसी तरह, लोग लंदन को इंग्लैंड की राजधानी मानते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह भी गलत है. क्योंकि इसका मतलब यह है कि लंदन केवल इंग्लैंड की राजधानी है, जबकि यह पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है.
 

7.आयरलैंड गणराज्य किसे कहते हैं

आयरलैंड गणराज्य किसे कहते हैं
7

आयरलैंड की बात करें तो, आयरलैंड द्वीप का उत्तरी एक-छठा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उत्तरी आयरलैंड के नाम से जाना जाता है. आयरलैंड द्वीप का शेष दक्षिणी 5/6 हिस्सा एक स्वतंत्र देश है, जिसे आयरलैंड गणराज्य के नाम से जाना जाता है.

ध्यान रखें कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है.

