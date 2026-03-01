FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

आज शाम इजरायल सुरक्षा परिषद की बैठक, आज इजरायल सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, सऊदी के रियाद में भी धमाकों की आवाज, खामेनेई के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन, कराची और लाहौर में फैली हिंसा, ये खुली जंग का एलान है- ईरानी राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा एलान किया

Photos

लाइफस्टाइल

Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

Mehndi Designs For Ramdan 2026: इस रमजान भारी डिजाइनों के बजाय 'इंडो-अरेबिक' मेहंदी ट्राई करें. भारतीय बारीकी और अरेबिक स्पेसिंग का यह फ्यूजन आपके हाथों को मॉडर्न और पारंपरिक लुक देकर रिश्तेदारों को हैरान कर देगा.

Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 02:15 PM IST

1.Ramdan Mehndi Desings latest

Ramdan Mehndi Desings latest
1

रमजान का पवित्र महीना इबादत और खुशियों का संगम है. इफ्तार पार्टियों और अपनों से मिलने-जुलने के दौर में हर महिला सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती है. अक्सर महिलाएं वही पुराने भारी-भरकम और भरे हुए मेहंदी डिजाइन्स लगाती हैं, लेकिन इस साल फैशन की दुनिया में 'इंडो-अरेबिक' (Indo-Arabic) फ्यूजन का बोलबाला है.

2.Ramzan Mehndi Designs

Ramzan Mehndi Designs
2

यह डिजाइन आपके हाथों को मॉडर्न टच देता है, जो सूट और शरारा जैसे कपड़ों पर खूब जचता है.

3.Indo Arabic Mehndi Designs

Indo Arabic Mehndi Designs
3

चाहे आपके हाथ छोटे हों या लंबे, यह डिजाइन हाथों की बनावट को निखार देता है.
 

4.Mehndi Designs for Ramdan in Less Time

Mehndi Designs for Ramdan in Less Time
4

जब आप इस तरह की यूनिक मेहंदी लगाकर किसी इफ्तार दावत में जाएंगी, तो इसकी सफाई और अनोखापन हर किसी का ध्यान खींचेगा. इंडो-अरेबिक स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यह दूर से ही चमकता है और रचने के बाद इसका रंग और निखर कर आता है.
 

5.Tattoo Mehndi designs

Tattoo Mehndi designs
5

हथेली के बीच में एक छोटा सा चांद बनाकर इस पर कुछ खास डिजाइन बना सकती हैं. इसके बाद, आप चाहे तो उंगलियों पर बारीक अरेबिक बेल का काम या डिजाइन बना सकती हैं. 

6.Simple Mehndi designs

Simple Mehndi designs
6

रमजान में इबादत और इफ्तार की तैयारी के बीच समय कम होता है. यह डिजाइन जल्दी लग जाता है.

7.Jaal Work Mehndi designs

Jaal Work Mehndi designs
7

हाथों के आगे या पीछे के हिस्से पर जालीदार काम के साथ बड़े-बड़े फूलों की आकृतियां बना सकते हैं. यह देखने मेंे बेहद खूबसूरत लगेगा, 
 

8.Chand theme Mehndi designs for Eid

Chand theme Mehndi designs for Eid
8

रमजान थीम वाली मेहंदी डिजाइन भी आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं. ये यूनिक पैटर्न आपके हाथों की खूबसूरती पर चार चांद लगाने जैसा काम करेंगे

9.Minimal Mehndi Designs for Ramdan

Minimal Mehndi Designs for Ramdan
9

रमजान पर अगर आप अपनी हथेलियों को खूबसूरत तरीके से सजाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके काम आ सकती है. इस तरह के मिनिमल डिजाइन वाली मेहंदी बैक हैंड पर बहुत जचता है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

