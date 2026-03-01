Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 02:15 PM IST
1.Ramdan Mehndi Desings latest
रमजान का पवित्र महीना इबादत और खुशियों का संगम है. इफ्तार पार्टियों और अपनों से मिलने-जुलने के दौर में हर महिला सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती है. अक्सर महिलाएं वही पुराने भारी-भरकम और भरे हुए मेहंदी डिजाइन्स लगाती हैं, लेकिन इस साल फैशन की दुनिया में 'इंडो-अरेबिक' (Indo-Arabic) फ्यूजन का बोलबाला है.
2.Ramzan Mehndi Designs
यह डिजाइन आपके हाथों को मॉडर्न टच देता है, जो सूट और शरारा जैसे कपड़ों पर खूब जचता है.
3.Indo Arabic Mehndi Designs
चाहे आपके हाथ छोटे हों या लंबे, यह डिजाइन हाथों की बनावट को निखार देता है.
4.Mehndi Designs for Ramdan in Less Time
जब आप इस तरह की यूनिक मेहंदी लगाकर किसी इफ्तार दावत में जाएंगी, तो इसकी सफाई और अनोखापन हर किसी का ध्यान खींचेगा. इंडो-अरेबिक स्टाइल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यह दूर से ही चमकता है और रचने के बाद इसका रंग और निखर कर आता है.
5.Tattoo Mehndi designs
हथेली के बीच में एक छोटा सा चांद बनाकर इस पर कुछ खास डिजाइन बना सकती हैं. इसके बाद, आप चाहे तो उंगलियों पर बारीक अरेबिक बेल का काम या डिजाइन बना सकती हैं.
6.Simple Mehndi designs
रमजान में इबादत और इफ्तार की तैयारी के बीच समय कम होता है. यह डिजाइन जल्दी लग जाता है.
7.Jaal Work Mehndi designs
हाथों के आगे या पीछे के हिस्से पर जालीदार काम के साथ बड़े-बड़े फूलों की आकृतियां बना सकते हैं. यह देखने मेंे बेहद खूबसूरत लगेगा,
8.Chand theme Mehndi designs for Eid
रमजान थीम वाली मेहंदी डिजाइन भी आप अपने हाथों पर लगा सकती हैं. ये यूनिक पैटर्न आपके हाथों की खूबसूरती पर चार चांद लगाने जैसा काम करेंगे
9.Minimal Mehndi Designs for Ramdan
रमजान पर अगर आप अपनी हथेलियों को खूबसूरत तरीके से सजाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन आपके काम आ सकती है. इस तरह के मिनिमल डिजाइन वाली मेहंदी बैक हैंड पर बहुत जचता है.
