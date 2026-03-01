Ramadan 2026 Mehndi Designs: भारी-भरकम डिजाइन छोड़िए, इस रमजान ट्राई करें ये इंडो-अरेबिक मेहंदी डिजाइन

1 . Ramdan Mehndi Desings latest

1

रमजान का पवित्र महीना इबादत और खुशियों का संगम है. इफ्तार पार्टियों और अपनों से मिलने-जुलने के दौर में हर महिला सबसे अलग और खूबसूरत दिखना चाहती है. अक्सर महिलाएं वही पुराने भारी-भरकम और भरे हुए मेहंदी डिजाइन्स लगाती हैं, लेकिन इस साल फैशन की दुनिया में 'इंडो-अरेबिक' (Indo-Arabic) फ्यूजन का बोलबाला है.