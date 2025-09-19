Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 19, 2025, 11:04 AM IST
1.पटरी पर दौड़ता महल
पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पटरी पर चलता-फिरता महल है, इस ट्रेन के जरिए राजस्थान की विरासत और सांस्कृतिक परंपरा को देखकर देश-विदेश के पर्यटक रोमांचित होते हैं. इस ट्रेन का सफर राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव देता है, इस ट्रेन की सजावट और भव्यता देखते ही बनती है.
2.क्या हैं इस शाही ट्रेन की सुविधाएं
बता दें कि इसमें हर आधुनिक सुविधा मौजूद है. इसमें शानदार केबिन, आरामदायक बिस्तर, निजी बाथरूम और हर केबिन में व्यक्तिगत सेवा का इंतजाम मिलेगा. इसमें 2 रेस्टोरेंट भी हैं, पहला 'महाराजा' और दूसरा 'महारानी', जहां आप राजस्थानी, भारतीय और महाद्वीपीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं.
3.स्पा, सैलून और जिम तक की सुविधा
इस ट्रेन में लग्जरी रूम के अलावा स्पा, सैलून और जिम की फैसिलिटी भी मिलती है, इसमें रेस्टोरेंट, बार भी हैं. ट्रेन में बने 2 रेस्टोरेंट्स में इंडियन फूड के अलावा राजस्थानी, मुगलाई, चाइनीज, थाई और मैक्सिकन फूड मिलेगा.
4.इन जगहों का सफर
इस लग्जरी ट्रेन के जरिए महज सात दिन में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आठ शहर घुमाए जाते हैं. इसमें जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा शामिल है. इसके अलावा यह ट्रेन रणथंभौर नेशनल पार्क से भी गुजरती है, जहां आप बाघ और अन्य वन्यजीवों को देख सकते हैं .
5.ट्रेन की टिकट
इस शाही यात्रा का सबसे सस्ता पैकेज 12 लाख रुपए है और सबसे महंगा पैकेज 39 लाख रुपए का है. हालांकि पैलेस ऑन व्हील्स की टिकट की कीमत सीजन और यात्री संख्या के आधार पर बदलती रहती है.
6.Palace On Wheels में टिकट बुकिंग कैसे करें?
इसके लिए आपको उनकी आधिकारिक वेबसाइट thepalaceonwheels.com पर जाना होगा. यहां अपना नाम, लिंग, राष्ट्रीयता और यात्रा की पसंदीदा तारीख जैसी जानकारी तैयार रखनी होगी. बुकिंग की पुष्टि के लिए टिकट मूल्य का 25% भुगतान पहले करना होगा और शेष राशि प्रस्थान से पहले जमा करनी होगी.