Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 06:43 PM IST
1.एक्सरसाइज
रोज़ाना 30 मिनट तेज़ चलने से आपके मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है. इतना ही नहीं व्यायाम रक्तचाप और तनाव को भी कम करता है.
2.रक्तचाप को कंट्रोल करें
उम्र बढ़ने के साथ, उच्च रक्तचाप बुढ़ापे में मनोभ्रंश के खतरे को दोगुना कर देता है. पतला रहें, नमक और शराब का सेवन कम करें, तनाव को नियंत्रित करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लें.
3.प्रतिदिन मस्तिष्क का व्यायाम करें
शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, दिमाग को भी हर दिन नई चुनौतियों की ज़रूरत होती है. किताबें पढ़ना, क्रॉसवर्ड पहेलियां सुलझाना, कोई नई भाषा सीखना, या लकड़ी का काम करना. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, दिमाग में नए कनेक्शन बनाती है. इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं. ऐसा करने से दिमाग तेज होता है.
4.डाइट का रखें ध्यान
अपनी थाली में पत्तेदार सब्ज़ियां, बेरीज़, मेवे, जैतून का तेल, मछली और फलियां शामिल करें. इस तरह खाने से सूजन कम होती है और मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओमेगा-3, फ़ोलेट और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं.
5.ब्लड शुगर रखें कंट्रोल
अनियंत्रित शर्करा स्तर आपकी याददाश्त को नियंत्रित करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. संतुलित आहार, दैनिक व्यायाम और वजन नियंत्रण से अपनी शर्करा को नियंत्रण में रखें.
6.शराब का सेवन सीमित करें
दिन में दो से ज़्यादा ड्रिंक्स लेने से दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ सकते हैं. अगर आप शराब पीते हैं, तो अपनी मात्रा सीमित करें और शराब-मुक्त दिन रखें. इससे आपके दिमाग की कार्य क्षमता बनी रहेगी.
7.तम्बाकू को ना कहें
किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है. तंबाकू छोड़ना हृदय और मस्तिष्क दोनों के लिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कदम है.
8.सिर की चोटों से बचें
इसके अलावा छोटी-मोटी चोटें भी, साइकिल से गिरना, खेलते समय चोट लगना, या घर पर गिरना, दीर्घकालिक संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम बढ़ा सकती हैं. हेलमेट, सुरक्षित घर और सीट बेल्ट किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर हैं.
