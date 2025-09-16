FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं नुपुर बोरा? कथित भ्रष्टाचार 'क्वीन', जिनके पास से छापेमारी में मिला 90 लाख रुपये का कैश

'हां ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था मसूद अजहर का परिवार', जैश-ए-मोहम्मद पहली बार स्वीकार की हकीकत

ITI से लेकर मास्टर्स वालों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में बंपर भर्तियां, बिना एग्जाम-इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी

Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?

लाइफस्टाइल

Healthy Habits for Your Brain: दिमाग को सुपर एक्टिव बनाएंगे ये आसान टिप्स, बढ़ेगी Brain Power, कर पाएंगे Focus

How To Keep Mind Sharp: आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स या आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं, सुपर एक्टिव रख सकते हैं. 

Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 06:43 PM IST

1.एक्सरसाइज  

एक्सरसाइज  
1

रोज़ाना 30 मिनट तेज़ चलने से आपके मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है. इतना ही नहीं व्यायाम रक्तचाप और तनाव को भी कम करता है.

2.रक्तचाप को कंट्रोल करें

रक्तचाप को कंट्रोल करें
2

उम्र बढ़ने के साथ, उच्च रक्तचाप बुढ़ापे में मनोभ्रंश के खतरे को दोगुना कर देता है. पतला रहें, नमक और शराब का सेवन कम करें, तनाव को नियंत्रित करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लें.

3.प्रतिदिन मस्तिष्क का व्यायाम करें

प्रतिदिन मस्तिष्क का व्यायाम करें
3

शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, दिमाग को भी हर दिन नई चुनौतियों की ज़रूरत होती है. किताबें पढ़ना, क्रॉसवर्ड पहेलियां सुलझाना, कोई नई भाषा सीखना, या लकड़ी का काम करना. ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, दिमाग में नए कनेक्शन बनाती है. इसे न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं. ऐसा करने से दिमाग तेज होता है. 

4.डाइट का रखें ध्यान

डाइट का रखें ध्यान
4

अपनी थाली में पत्तेदार सब्ज़ियां, बेरीज़, मेवे, जैतून का तेल, मछली और फलियां शामिल करें. इस तरह खाने से सूजन कम होती है और मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ओमेगा-3, फ़ोलेट और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं.

5.ब्लड शुगर रखें कंट्रोल 

ब्लड शुगर रखें कंट्रोल 
5

अनियंत्रित शर्करा स्तर आपकी याददाश्त को नियंत्रित करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. संतुलित आहार, दैनिक व्यायाम और वजन नियंत्रण से अपनी शर्करा को नियंत्रण में रखें.
 

6.शराब का सेवन सीमित करें

शराब का सेवन सीमित करें
6

दिन में दो से ज़्यादा ड्रिंक्स लेने से दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ सकते हैं. अगर आप शराब पीते हैं, तो अपनी मात्रा सीमित करें और शराब-मुक्त दिन रखें. इससे आपके दिमाग की कार्य क्षमता बनी रहेगी.

7.तम्बाकू को ना कहें

तम्बाकू को ना कहें
7

किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाता है. तंबाकू छोड़ना हृदय और मस्तिष्क दोनों के लिए सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कदम है.

8.सिर की चोटों से बचें

सिर की चोटों से बचें
8

इसके अलावा छोटी-मोटी चोटें भी, साइकिल से गिरना, खेलते समय चोट लगना, या घर पर गिरना, दीर्घकालिक संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम बढ़ा सकती हैं. हेलमेट, सुरक्षित घर और सीट बेल्ट किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

