पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

1 . क्या हुआ है पंजाब के सीएम को?

पंजाब सीएम भगवंत मान पिछले दो दिनों से वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे.पीटीआई के अनुसार, जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए कल यानी शुक्रवार की शाम अस्पताल ले जाया गया.

इंडियन एक्सप्रेस ने फोर्टिस अस्पताल के हवाले से बताया, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और कम हृदय गति की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाया गया था और उनके महत्वपूर्ण अंगों की जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है. उन्हें फिलहाल निगरानी में रखा गया है और उनकी नाड़ी की गति में सुधार हुआ है. हमारी मेडिकल टीम उनकी हालत पर लगातार नज़र रख रही है. लेकिन हार्ट बीट क्यों और किन बीमारियों का संकेत है, चलिए जानते हैं.

