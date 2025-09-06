FacebookTwitterYoutubeInstagram
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार की शाम थकावट और लो हार्ट बीट की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर है. दिल की धड़कन का कम होना कितना खतरनाक होता है और इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जानते हैं,

ऋतु सिंह | Sep 06, 2025, 07:32 AM IST

1.क्या हुआ है पंजाब के सीएम को?

क्या हुआ है पंजाब के सीएम को?
1

पंजाब सीएम भगवंत मान पिछले दो दिनों से वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे.पीटीआई के अनुसार, जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए कल यानी शुक्रवार की शाम अस्पताल ले जाया गया. 

इंडियन एक्सप्रेस ने फोर्टिस अस्पताल के हवाले से बताया, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और कम हृदय गति की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाया गया था और उनके महत्वपूर्ण अंगों की जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है. उन्हें फिलहाल निगरानी में रखा गया है और उनकी नाड़ी की गति में सुधार हुआ है. हमारी मेडिकल टीम उनकी हालत पर लगातार नज़र रख रही है. लेकिन हार्ट बीट क्यों और किन बीमारियों का संकेत है, चलिए जानते हैं.
 

2.कम हृदय गति

कम हृदय गति
2

हार्ट बीट का स्लो होना ब्रैडीकार्डिया कहलता है और दिल की धड़कन कई वजहों से कम हो सकती है. इसमें  उम्र बढ़ने से लेकर फिजिकल फिटनेस और कुछ दवाएं भी वजह बनती हैं. वहीं कुछ और बीमारियों में भी हार्ट बीट अचानक से कम हो जाती है और नब्ज भी तेज या कम हो जाती है. तो चलिए जानें ब्रैडीकार्डिया क्यों होता है.
 

3.इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन:

इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन:
3

सबसे आम और बड़ा कराण शरीर में पोटेशियम या कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन जब होता है तब हार्ट बीट प्रभावित होने लगती है. कई बार ये बहुत तेज या बहुत कम हो सकती है. इससे शरीर में अकड़न, सांस लेने में दिक्कत या कई बार घबराहट बढ़ जाती है. कई बार पानी की कमी और पसीना ज्यादा निकलने से भी ऐसा होता है.
 

4.थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी का संकेत

थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी का संकेत
4

थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी होने पर भी दिल की धड़कन कम हो जाती है. खासकर  हाइपोथायरायडिज्म  यानी अंडरएक्टिव थायरॉइड हार्मोन भी हृदय गति को धीमा कर सकता है और ऐसा थायराइड के मरीजों को अक्सर महसूस होता है.

5.इनबॉर्न हार्ट डिजीज

इनबॉर्न हार्ट डिजीज
5

जन्म से मौजूद हृदय की संरचनात्मक समस्याएं भी कम हृदय गति का कारण बन सकती हैं. जैसे दिल में छेद, हार्ट की वॉल्व का कमजोर होना आदि. खासकर जो बीमारियां जन्म के साथ ही होती हैं उनमें भी दिल की धड़कन कम हो जाती है.
 

6.हार्ट ब्लॉकेज

हार्ट ब्लॉकेज
6

हार्ट ब्लॉक जैसी स्थितियां हृदय के ऊपरी और निचले कक्षों के बीच संचार को बाधित कर सकती हैं, जिससे हृदय गति धीमी हो जाती है. 
 

7.नींद संबंधी विकार:

नींद संबंधी विकार:
7

स्लीप एपनिया जैसी नींद की बीमारियां धीमी हृदय गति का कारण बन सकती हैं. 
 

8.हृदय संबंधी समस्याएं:

हृदय संबंधी समस्याएं:
8

कोरोनरी धमनी रोग, दिल का दौरा या दिल की विद्युत प्रणाली को नुकसान होने से भी हृदय गति धीमी हो सकती है. 
 

9.कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट

कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट
9

कुछ कुछ दवाओं का साइड इफेक्ट के कारण भी हार्ट बीट कम हो जाती है, जैसे बीटा-ब्लॉकर्स, हृदय गति को धीमा कर सकती हैं. 

10.शारीरिक फिटनेस:

शारीरिक फिटनेस:
10

नियमित व्यायाम करने वाले लोगों, खासकर एथलीटों में, हृदय अधिक कुशल होता है, जिससे आराम करते समय हृदय गति धीमी हो सकती है. 
 

11.आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए

आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए
11

यदि आपको चक्कर आना, थकान, बेहोशी, भ्रम, या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. 

 

Read More

 

