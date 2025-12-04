FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Psychology: बातचीत में ये 9 टॉपिक लाते हैं? साइकोलॉजी बताती है कमजोर है आपकी सोशल स्किल्स

Average Social Skills: कई बार लोग बातचीत के दौरान कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिसकी वजह से माहौल एकदम से अजीब हो जाता है, समय भारी लगने लगता है. आप चाहे किसी पार्टी में हों, पारिवारिक कार्यक्रम में हों या फिर सामाजिक बैठक में, ये बातें चल रही बाचचीत को तुरंत खत्म कर देती हैं. 

Abhay Sharma | Dec 04, 2025, 11:56 AM IST

1.क्या कहती है साइकोलॉजी?

क्या कहती है साइकोलॉजी?
1

साइकोलॉजी के मुताबिक, जब लोग बातचीत में ऐसे विषय लाते हैं, इससे उनकी सामाजिक समझ झलकती है. अगर आपके बातचीत शुरू करते ही लोग चुप हो जाते हैं, उन्हें अचानक कोई ज़रूरी काम याद आ जाता है, तो आपके लिए यह सोचना जरूरी है कि आखिर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं. आइए जानें ऐसे ही 9 टॉपिक के बारे में... 

2.विस्तार से हेल्थ अपडेट देना

विस्तार से हेल्थ अपडेट देना
2

सभी को कभी न कभी स्वास्थ्य की परेशानी होती है, हर किसी को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. लेकिन, किसी से अपनी सर्जरी से ठीक होने की बात करना आसान है, पर सर्जरी के बारे में बहुत विस्तार से बताना लोगों को परेशान कर सकता है. स्टडी बताती है कि जिन लोगों के सामाजिक कौशल मजबूत होते हैं, वे जानते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सही समय और जगह पर ही करनी चाहिए. 

3.बार-बार पैसे की बातें और कीमत बताना

बार-बार पैसे की बातें और कीमत बताना
3

इसके अलावा साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई casually यह बता देता है कि उसने अपनी नई कार के लिए कितना खर्च किया या इस साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ी तो इससे माहौल तुरंत तंग और असहज हो जाता है. पैसे की बातें अक्सर लोगों में तुलना या असहजता पैदा करती हैं. ऐसी बातें आम बातचीत में नहीं की जानी चाहिए, जब तक कोई खुद पूछे नहीं.

 

 

4.अनचाही पेरेंटिंग सलाह 

अनचाही पेरेंटिंग सलाह 
4

इसके अलावा बिना पूछे बच्चों को पालने की सलाह देना रिश्तों को सबसे जल्दी खराब करने का एक तरीका है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिना पूछे ही पालन-पोषण संबंधी सलाह या आलोचना करने से लोग मूलभूत सामाजिक कौशल से वंचित रह जाते हैं. ऐसी स्थिति में हर किसी को अपनी सीमाओं को समझना बेहद जरूरी है. 

5.ये बातें भी करती हैं लोगों को असहज 

ये बातें भी करती हैं लोगों को असहज 
5

इसके अलावा अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करना,  कार्यस्थल पर विशिष्ट लोगों के बारे में गपशप करना या निरंतर आत्म-प्रचार और शेखी बघारना, हर बातचीत पर हावी होना और अत्यधिक विभाजनकारी राजनीतिक या धार्मिक विषय पर हमेशा बातें करना, लगातार नकारात्मकता और शिकायत करन पर अक्सर बातचीत खत्म होने लगती है, लोग अनदेखी करते हैं. 

