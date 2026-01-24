FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   

Social Media Psychology: जो लोग अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर नहीं करते, उनमें कुछ खास गुण होते हैं. ऐसा इसलिए नहीं कि वे अलग दिखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है. ऐसा आत्मविश्वास जिसे दूसरों की लाइक, कमेंट या तारीफ की जरूरत नहीं होती है.

Abhay Sharma | Jan 24, 2026, 03:10 PM IST

1.भीतर से आने वाला मजबूत आत्मविश्वास

भीतर से आने वाला मजबूत आत्मविश्वास
1

साइकोलॉजी के अनुसार, इनमें पहला खास गुण होता है, कि ये लोग सोशल मीडिया पर लाइक-कमेंट के लिए नहीं जीते, वे अपनी खुशी और आत्मसम्मान दूसरों की राय से नहीं आंकते हैं. रिसर्च बताती है कि ऐसा आत्मविश्वास अंदर से आता है, न कि बाहरी तारीफ से. जब आप बिना दुनिया को बताए अपने काम से खुश रहते हैं, वही असली आत्म-संतोष है. 

2.स्वस्थ सीमाएं बनाए रखते हैं

स्वस्थ सीमाएं बनाए रखते हैं
2

इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर कम शेयर करते हैं, वे जानते हैं कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता है. प्राइवेसी का मतलब छुपाना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आपकी जिदगी में कौन कितना शामिल होगा. साइकोलॉजी के अनुसार, अपनी सीमाएं तय करके आप खुद को मानसिक रूप से सुरक्षित और संतुलित रखते हैं. 

 

 

 

3.जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करना

जैसे हैं, वैसे ही खुद को स्वीकार करना
3

साइकोलॉजी के अनुसार, जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोस्ट नहीं करते, उन्हें खुद की “परफेक्ट इमेज” दिखाने की जरूरत नहीं लगती है. रिसर्च बताती है कि बार-बार ऑनलाइन आदर्श रूप दिखाने से मन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. खुद को कमियों सहित स्वीकार करना ही असली आत्मविश्वास और सुकून की निशानी है. 

4.सुकून से जीते हैं

सुकून से जीते हैं
4

सोशल मीडिया पर बार-बार दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कमतर महसूस होना आम बात है. रिसर्च बताती है कि ज्यादा तुलना करने से तनाव और असंतोष बढ़ता है. ऐसे में जब आप पोस्ट नहीं करते, तो इस मुकाबले से बाहर रहते हैं और अपनी जिदगी सुकून से जीते हैं. 
 

5.वर्चुअल नहीं, असली रिश्तों को अहमियत

वर्चुअल नहीं, असली रिश्तों को अहमियत
5

इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर कम रहते हैं, वे लाइक देने से ज़्यादा सामने बैठकर बात करना पसंद करते हैं. रिसर्च बताती है कि ऑनलाइन जुड़ाव अक्सर सतही होता है, जबकि असली रिश्ते गहराई देते हैं. साथ बैठकर की गई बातचीत और साथ बिताया समय ही मजबूत रिश्तों की नींव बनता है. ऐसे लोगों में ये खास गुण मिलता है. 

6.ऐसे लोग में होती है ये खास बातें 

ऐसे लोग में होती है ये खास बातें 
6

पोस्ट न करके आप तुलना, ट्रोलिंग और लाइक-प्रेशर से खुद को बचाते हैं, ऐसे लोग अपनी मानसिक सेहत की खुद रक्षा करते हैं. ऐसे लोग वर्तमान पल में जीते हैं. हर पल को कैमरे में कैद करने के बजाय उसे महसूस करते हैं. ऐसे लोग फैसले अपनी सोच और मूल्यों से लेते हैं, लोगों की राय से नहीं. रिसर्च बताती है कि हर चीज को कंटेंट न बनाना भी ज़िंदगी को गहराई से जीने की समझ है. 

7.जरूरी बात

जरूरी बात
7

साइकोलॉजी के मुताबिक, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है या जो लोग पोस्ट करते हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं होता. कई लोग सोशल मीडिया का सही और संतुलित इस्तेमाल करते भी हैं. लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी हर वक्त ऑनलाइन दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, उनमें एक शांत और गहरा आत्मविश्वास होता है. उनकी अहमियत दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर से आती है. 

 

8.खुद से पूछें सवाल

खुद से पूछें सवाल
8

अगर आप भी सोशल मीडिया पर कम या बिल्कुल पोस्ट नहीं करते, तो मनोविज्ञान कहता है कि यह आपकी मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास की निशानी है. अगर आप अक्सर पोस्ट करते हैं, तो बस खुद से एक सवाल जरूर पूछिए,  क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, या इसलिए क्योंकि मुझे जरूरी लगता है? इस सवाल का जवाब शायद आपको अपने आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ समझा सकता है. 

