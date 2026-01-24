Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   

6 . ऐसे लोग में होती है ये खास बातें

पोस्ट न करके आप तुलना, ट्रोलिंग और लाइक-प्रेशर से खुद को बचाते हैं, ऐसे लोग अपनी मानसिक सेहत की खुद रक्षा करते हैं. ऐसे लोग वर्तमान पल में जीते हैं. हर पल को कैमरे में कैद करने के बजाय उसे महसूस करते हैं. ऐसे लोग फैसले अपनी सोच और मूल्यों से लेते हैं, लोगों की राय से नहीं. रिसर्च बताती है कि हर चीज को कंटेंट न बनाना भी ज़िंदगी को गहराई से जीने की समझ है.