भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

लाइफस्टाइल

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

Sleepy Around Someone You Love: आमतौर पर कई लोग जब पूरे दिन काम से घर आकर अपने प्यारे साथी के पास होते हैं, तो जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक पाते. ऐसे में कई बार पार्टनर के करीब होने पर भयंकर नींद आने लगती है, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है?

Abhay Sharma | Oct 02, 2025, 10:48 AM IST

1.जिसे प्यार करते हैं, उसके पास होने पर क्यों आती है नींद?

जिसे प्यार करते हैं, उसके पास होने पर क्यों आती है नींद?
1

एक स्टडी के अनुसार, प्यार और नींद के बीच का रिश्ता आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों अपने सच्चे प्यार के पास होने से हमें जल्दी नींद आने लगती है, इसके पीछे के शारीरिक और भावनात्मक कारण क्या हैं. 

2.क्यों होता है ऐसा? 

क्यों होता है ऐसा? 
2

एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, तो नींद आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर और मन उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करता है. 

3.'फील-गुड' हार्मोन

'फील-गुड' हार्मोन
3

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक, जब हम अपने किसी प्रिय के साथ होते हैं, तो दिमाग कई 'फील-गुड' (अच्छा महसूस कराने वाले) हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है. इससे शांत महसूस करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है. यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. 

4.ऑक्सीटोसिन 

ऑक्सीटोसिन 
4

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप प्रियजन को छूते हैं या उसके पास होते हैं, तो शरीर में "प्यार का हार्मोन" ऑक्सीटोसिन निकलता है. यह हार्मोन नींद लाने में मदद करता है और आपको आराम महसूस कराता है.

5.भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित

भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित
5

इसके अलावा जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं. इससे मन को शांति मिलती है और नींद आसानी से आती है. 

6.क्या हैं इसके फायदे 

क्या हैं इसके फायदे 
6

अपने साथी के साथ में सोने से कई स्वास्थ्य फायदे भी होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसमें ब्लड प्रेशर कम होना, तनाव और चिंता में कमी आना, और यहां तक कि बुढ़ापा भी धीमा पड़ सकता है. 

7.Disclaimer

Disclaimer
7

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

