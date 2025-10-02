प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 02, 2025, 10:48 AM IST
1.जिसे प्यार करते हैं, उसके पास होने पर क्यों आती है नींद?
एक स्टडी के अनुसार, प्यार और नींद के बीच का रिश्ता आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों अपने सच्चे प्यार के पास होने से हमें जल्दी नींद आने लगती है, इसके पीछे के शारीरिक और भावनात्मक कारण क्या हैं.
2.क्यों होता है ऐसा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, तो नींद आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर और मन उस रिश्ते में सुरक्षित महसूस करता है.
3.'फील-गुड' हार्मोन
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक, जब हम अपने किसी प्रिय के साथ होते हैं, तो दिमाग कई 'फील-गुड' (अच्छा महसूस कराने वाले) हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है. इससे शांत महसूस करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है. यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.
4.ऑक्सीटोसिन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब आप प्रियजन को छूते हैं या उसके पास होते हैं, तो शरीर में "प्यार का हार्मोन" ऑक्सीटोसिन निकलता है. यह हार्मोन नींद लाने में मदद करता है और आपको आराम महसूस कराता है.
5.भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित
इसके अलावा जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो आप भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं. इससे मन को शांति मिलती है और नींद आसानी से आती है.
6.क्या हैं इसके फायदे
अपने साथी के साथ में सोने से कई स्वास्थ्य फायदे भी होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसमें ब्लड प्रेशर कम होना, तनाव और चिंता में कमी आना, और यहां तक कि बुढ़ापा भी धीमा पड़ सकता है.