6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 07:42 AM IST
1.आलू हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते?
आलू एक व्यापक रूप से खाई जाने वाली सब्जी है. ये शरीर को ऊर्जा, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी और बी6 जैसे ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं. ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और पाचन क्रिया में सुधार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते? ये कई बार सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं. खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो आलू खाने से आपकी हालत और बिगड़ सकती है.
2.कुछ लोगों के लिए आलू खाना अपनी जान से खेलने जैसा
अब चूँकि हम बचपन से ही आलू खाते आ रहे हैं और आलू हर घर में जीवनदायी सब्जी है, इसलिए हम यकीन नहीं कर सकते कि इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं. हालाँकि, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आलू खाना अपनी जान से खेलने जैसा होता है. अब आइए जानते हैं कि किन मरीज़ों को आलू खाने से बचना चाहिए.
3.मधुमेह रोगियों को सावधान रहना चाहिए
हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को आलू खाने से बचना चाहिए. आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर में जल्दी से शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देते हैं. इससे डायबिटीज तेज़ी से बढ़ सकता है और आपके शरीर के लिए और भी समस्याएं पैदा कर सकता है.
4.अधिक वजन वालों को आलू से परहेज करना चाहिए
जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या पहले से ही मोटे हैं, उन्हें आलू खाने से बचना चाहिए. आलू में कैलोरी ज़्यादा होती है और ये जल्दी पचते नहीं, जिससे चर्बी जमा होने का ख़तरा बढ़ जाता है. लगातार आलू खाने से आप और मोटे हो जाएँगे और आप कभी भी वज़न कम नहीं कर पाएँगे. इसलिए अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आलू खाने से बचें.
5.गठिया के रोगियों के लिए आलू हानिकारक हैं
गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए आलू खाने की सलाह नहीं दी जाती है. आलू में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है. जिन लोगों का यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा है या जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए.
6.थायरॉइड की समस्या वाले मरीज़ आलू खाने से बचें
थायराइड की समस्या वाले लोगों को भी आलू का सेवन सीमित करना चाहिए. आलू में मौजूद स्टार्च और कुछ यौगिक थायराइड हार्मोन के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे थकान, वजन बढ़ना या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. थायराइड की समस्या वाले मरीजों को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और आलू खाने से बचना चाहिए.
7.किडनी के रोगियों के लिए आलू खाने के नुकसान
किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए आलू हानिकारक हो सकते हैं. आलू में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रक्त में जमा होकर किडनी रोग के खतरे को बढ़ा सकता है. किडनी की क्षति तुरंत दिखाई नहीं देती. इसलिए, किडनी की समस्या वाले रोगियों को आलू से बने उत्पाद नहीं खाने चाहिए.
8.डीप-फ्राइड आलू हर किसी के लिए नुकसानदायक हैं
अगर आप तले हुए या डीप-फ्राइड आलू खाते हैं, तो यह आपकी सेहत को और नुकसान पहुँचा सकता है. तले हुए आलू पेट की समस्याएँ जैसे गैस, एसिडिटी, भारीपन और डकारें पैदा कर सकते हैं. ये वज़न बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी योगदान देते है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से