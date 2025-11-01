FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली का नाम इंद्रपस्थ करने की मांग तेज, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल

‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

HomePhotos

लाइफस्टाइल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

सभी व्यंजनों में से भारतीयों को आलू बहुत पसंद है. आलू कई लोगों की जान है. लेकिन अगर हम कहें कि यही आलू आपके शरीर में ज़हर घोल रहा है, तो क्या होगा? जी हां, यह सच है, इस लेख में जानिए क्या है असल बात.

ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 07:42 AM IST

1.आलू हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते?

आलू हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते?
1

आलू एक व्यापक रूप से खाई जाने वाली सब्जी है. ये शरीर को ऊर्जा, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी और बी6 जैसे ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं. ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और पाचन क्रिया में सुधार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते? ये कई बार सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं. खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो आलू खाने से आपकी हालत और बिगड़ सकती है.
 

Advertisement

2.कुछ लोगों के लिए आलू खाना अपनी जान से खेलने जैसा

कुछ लोगों के लिए आलू खाना अपनी जान से खेलने जैसा
2

अब चूँकि हम बचपन से ही आलू खाते आ रहे हैं और आलू हर घर में जीवनदायी सब्जी है, इसलिए हम यकीन नहीं कर सकते कि इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं. हालाँकि, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आलू खाना अपनी जान से खेलने जैसा होता है. अब आइए जानते हैं कि किन मरीज़ों को आलू खाने से बचना चाहिए.
 

3.मधुमेह रोगियों को सावधान रहना चाहिए

मधुमेह रोगियों को सावधान रहना चाहिए
3

हाई ब्लड शुगर वाले लोगों को आलू खाने से बचना चाहिए. आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शरीर में जल्दी से शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देते हैं. इससे डायबिटीज तेज़ी से बढ़ सकता है और आपके शरीर के लिए और भी समस्याएं पैदा कर सकता है. 
 

4.अधिक वजन वालों को आलू से परहेज करना चाहिए

अधिक वजन वालों को आलू से परहेज करना चाहिए
4

जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं या पहले से ही मोटे हैं, उन्हें आलू खाने से बचना चाहिए. आलू में कैलोरी ज़्यादा होती है और ये जल्दी पचते नहीं, जिससे चर्बी जमा होने का ख़तरा बढ़ जाता है. लगातार आलू खाने से आप और मोटे हो जाएँगे और आप कभी भी वज़न कम नहीं कर पाएँगे. इसलिए अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आलू खाने से बचें. 
 

TRENDING NOW

5.गठिया के रोगियों के लिए आलू हानिकारक हैं

गठिया के रोगियों के लिए आलू हानिकारक हैं
5

गठिया या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए आलू खाने की सलाह नहीं दी जाती है. आलू में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है. जिन लोगों का यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा है या जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, उन्हें आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. 
 

6.थायरॉइड की समस्या वाले मरीज़ आलू खाने से बचें

थायरॉइड की समस्या वाले मरीज़ आलू खाने से बचें
6

थायराइड की समस्या वाले लोगों को भी आलू का सेवन सीमित करना चाहिए. आलू में मौजूद स्टार्च और कुछ यौगिक थायराइड हार्मोन के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे थकान, वजन बढ़ना या हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. थायराइड की समस्या वाले मरीजों को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और आलू खाने से बचना चाहिए. 

7.किडनी के रोगियों के लिए आलू खाने के नुकसान

किडनी के रोगियों के लिए आलू खाने के नुकसान
7

किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए आलू हानिकारक हो सकते हैं. आलू में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रक्त में जमा होकर किडनी रोग के खतरे को बढ़ा सकता है. किडनी की क्षति तुरंत दिखाई नहीं देती. इसलिए, किडनी की समस्या वाले रोगियों को आलू से बने उत्पाद नहीं खाने चाहिए.

8.डीप-फ्राइड आलू हर किसी के लिए नुकसानदायक हैं

डीप-फ्राइड आलू हर किसी के लिए नुकसानदायक हैं
8

अगर आप तले हुए या डीप-फ्राइड आलू खाते हैं, तो यह आपकी सेहत को और नुकसान पहुँचा सकता है. तले हुए आलू पेट की समस्याएँ जैसे गैस, एसिडिटी, भारीपन और डकारें पैदा कर सकते हैं. ये वज़न बढ़ाने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी योगदान देते है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE