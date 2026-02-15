Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक

6 . यह पहल क्यों खास है?

6

1️⃣ डिजिटल युग में भावनात्मक जुड़ाव पर जोर

सोशल मीडिया ने संवाद आसान किया है, लेकिन भावनात्मक गहराई कम हो गई है. पत्र लेखन प्रतियोगिता बच्चों को भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कला सिखाती है.

2️⃣ छात्रों की रचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर

पत्र लिखना केवल भाषा नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया है. यह बच्चों में कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है.

3️⃣ वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा को पहचान

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पत्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे भारतीय छात्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी.

4️⃣ पारंपरिक डाक सेवा को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाना

यह पहल भारतीय डाक को केवल पत्र वितरण संस्था से आगे बढ़ाकर शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्थापित करती है.

