Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों पर पथराव, बवाल के बाद इलाके में तनाव की स्थिति, मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप, पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, 4 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से विवाद शुरू हुआ, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल, BJP नेता धीरज की शिकायत पर FIR दर्ज की, पुणे में कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल पर FIR, शिवाजी से टीपू सुल्तान की तुलना करने पर FIR, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से विवाद बढ़ा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains Result 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

JEE Mains Result 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक

एक लेटर लिखकर आपके बच्चे 50 हजार का ईनाम पा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बेहद खास हैं जिसमें आपके बच्चे को अपने फ्रेंड के लिए एक लेटर लिखना होगा. क्या है ये स्कीम और क्या है इसकी पात्रता और अनिवार्यता चलिए जानते हैं.

ऋतु सिंह | Feb 15, 2026, 07:37 AM IST

1.भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी प्रतियोगिता

भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी प्रतियोगिता
1

आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सऐप, ईमेल और सोशल मीडिया ने लेटर लिखने की परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है. इसी खोती हुई कला को फिर से जीवित करने और छात्रों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें प्रतिभागियों को दोस्त को पत्र लिखना होगा और विजेताओं को 50 हजार रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा.
 

Advertisement

2.पत्र लेखन प्रतियोगिता क्या है?

पत्र लेखन प्रतियोगिता क्या है?
2

यह प्रतियोगिता यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है. भारतीय डाक विभाग हर साल UPU के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करता है. इसका उद्देश्य बच्चों में लेखन कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक सोच को विकसित करना है.
 

3.किस विषय पर लिखना होगा लेटर

किस विषय पर लिखना होगा लेटर
3

 इस साल विषय बेहद खास और सभी से जुड़ा हुआ है. इस बार का लेटर “आज के डिजिटल युग में मानवीय संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं?” इस सब्जेक्ट पर दोस्त को लेटर लिखना होगा  
 

4.कौन-कौन भाग ले सकता है? 

कौन-कौन भाग ले सकता है? 
4

इस प्रतियोगिता में 9 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं. हालांकि प्रतियोगिता चयनित स्कूलों के माध्यम से आयोजित की जाएगी.
 

TRENDING NOW

5. पुरस्कार राशि कितनी होगी?

पुरस्कार राशि कितनी होगी?
5

राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार: ₹50,000 होगी. जबकि द्वितीय पुरस्कार  ₹25,000 और तृतीय पुरस्कार: ₹10,000 रुपये है. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा. वहीं स्वर्ण पदक विजेता को स्विट्जरलैंड स्थित UPU मुख्यालय का दौरा या समकक्ष पुरस्कार भी मिलेगा.

6.यह पहल क्यों खास है?

यह पहल क्यों खास है?
6

1️⃣ डिजिटल युग में भावनात्मक जुड़ाव पर जोर

सोशल मीडिया ने संवाद आसान किया है, लेकिन भावनात्मक गहराई कम हो गई है. पत्र लेखन प्रतियोगिता बच्चों को भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कला सिखाती है.

2️⃣ छात्रों की रचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर

पत्र लिखना केवल भाषा नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया है. यह बच्चों में कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है.

3️⃣ वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा को पहचान

राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पत्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे भारतीय छात्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी.

4️⃣ पारंपरिक डाक सेवा को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाना

यह पहल भारतीय डाक को केवल पत्र वितरण संस्था से आगे बढ़ाकर शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्थापित करती है.
 

7.पत्र किस भाषा में लिख सकते हैं?

पत्र किस भाषा में लिख सकते हैं?
7

प्रतियोगिता के लिए पत्र हिंदी -इंग्लिश में लिख सकते हैं. इसके अलावा आप आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसे लिख सकते हैं. यानी छात्र अपनी मातृभाषा में भी भाग ले सकते हैं.
 

8.आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि क्या है?

आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि क्या है?
8

इच्छुक छात्र या स्कूल 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन दो प्रतियों में डाक अधीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा और प्रतियोगिता 7 मार्च को आयोजित होगी.आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज में 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण (आधार कार्ड/स्कूल प्रमाण पत्र) देना होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन
अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन
Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक
अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक
Happy Mahashivratri Wishes: महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं
महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement