Post Office Scheme: अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक

ऋतु सिंह | Feb 15, 2026, 07:37 AM IST
1.भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी प्रतियोगिता
आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सऐप, ईमेल और सोशल मीडिया ने लेटर लिखने की परंपरा को लगभग खत्म कर दिया है. इसी खोती हुई कला को फिर से जीवित करने और छात्रों की रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें प्रतिभागियों को दोस्त को पत्र लिखना होगा और विजेताओं को 50 हजार रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा.
2.पत्र लेखन प्रतियोगिता क्या है?
यह प्रतियोगिता यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है. भारतीय डाक विभाग हर साल UPU के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करता है. इसका उद्देश्य बच्चों में लेखन कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सामाजिक सोच को विकसित करना है.
3.किस विषय पर लिखना होगा लेटर
इस साल विषय बेहद खास और सभी से जुड़ा हुआ है. इस बार का लेटर “आज के डिजिटल युग में मानवीय संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं?” इस सब्जेक्ट पर दोस्त को लेटर लिखना होगा
4.कौन-कौन भाग ले सकता है?
इस प्रतियोगिता में 9 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं. हालांकि प्रतियोगिता चयनित स्कूलों के माध्यम से आयोजित की जाएगी.
5. पुरस्कार राशि कितनी होगी?
राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार की प्रथम पुरस्कार: ₹50,000 होगी. जबकि द्वितीय पुरस्कार ₹25,000 और तृतीय पुरस्कार: ₹10,000 रुपये है. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा. वहीं स्वर्ण पदक विजेता को स्विट्जरलैंड स्थित UPU मुख्यालय का दौरा या समकक्ष पुरस्कार भी मिलेगा.
6.यह पहल क्यों खास है?
1️⃣ डिजिटल युग में भावनात्मक जुड़ाव पर जोर
सोशल मीडिया ने संवाद आसान किया है, लेकिन भावनात्मक गहराई कम हो गई है. पत्र लेखन प्रतियोगिता बच्चों को भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने की कला सिखाती है.
2️⃣ छात्रों की रचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर
पत्र लिखना केवल भाषा नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया है. यह बच्चों में कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच विकसित करता है.
3️⃣ वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा को पहचान
राष्ट्रीय स्तर पर चयनित पत्र अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे भारतीय छात्रों को वैश्विक पहचान मिलेगी.
4️⃣ पारंपरिक डाक सेवा को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाना
यह पहल भारतीय डाक को केवल पत्र वितरण संस्था से आगे बढ़ाकर शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में स्थापित करती है.
7.पत्र किस भाषा में लिख सकते हैं?
प्रतियोगिता के लिए पत्र हिंदी -इंग्लिश में लिख सकते हैं. इसके अलावा आप आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसे लिख सकते हैं. यानी छात्र अपनी मातृभाषा में भी भाग ले सकते हैं.
8.आवेदन कैसे करें और अंतिम तिथि क्या है?
इच्छुक छात्र या स्कूल 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन दो प्रतियों में डाक अधीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा और प्रतियोगिता 7 मार्च को आयोजित होगी.आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज में 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण (आधार कार्ड/स्कूल प्रमाण पत्र) देना होगा.
