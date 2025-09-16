क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

5 . कैंसर रिलीज करते हैं खास हार्मोन

5

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेस्टिकुलर कैंसर दूसरे तरह के कैंसर से थोड़ा अलग होता है. टेस्टिकुलर कैंसर रोगी के खून में एक खास तरह का तत्व जिसे 'ट्यूमर मार्कर्स' कहते हैं, रिलीज करता है. ट्यूमर मार्कर्स कई तरह के होते हैं, इनमें से 3 सबसे आम हैं AFP- (Alpha Fetoprotein), HCG (Human Chorionic Gonadotropin) और LDH (Lactate Dehydrogenase). HCG प्रेग्नेंट होने पर महिलाओं के शरीर में भी रिलीज होता है.