क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

Positive Pregnancy Test In Male: प्रेग्नेंसी टेस्ट महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दौरान एक ऐसे हार्मोन को डिटेक्ट करता है, जो पुरुषों में नहीं होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट पॉजिटिव आना किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है...

Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 01:34 PM IST

1.क्या प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव? 

क्या प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आ सकता है पॉजिटिव? 
1

यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे. लेकिन, कुछ मामलों में प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट भी आ पॉजिटिव सकता है. इसका ये मतलब नहीं कि वह बच्चे को जन्म देने वाला है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह काफी खतरनाक संकेत है जिसे भूलकर भी मजाक में नहीं लेना चाहिए. इस स्थिति में बिना किसी देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए.  

2.क्या होता है HCG?

क्या होता है HCG?
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रेग्नेंसी टेस्ट HCG (Human Chorionic Gonadotropin) नाम के हार्मोन को डिटेक्ट करता है, यह हार्मोन महिलाओं में प्रेग्नेंसी के दौरान बनता है. यह पुरुषों में नहीं होता है. हालांकि कुछ मामलों में, टेस्टिकुलर कैंसर या शरीर में बने ट्यूमर HCG पैदा कर सकते हैं और इसी कारण कुछ मामलों में पुरुषों में  प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. 

3.डॉक्टर से संपर्क कर कराएं जांच  

डॉक्टर से संपर्क कर कराएं जांच  
3

पुरुषों में प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर जांच कराना बेहद जरूरी है. क्योंकि ऐसी स्थिति में देरी बीमारी को आगे बढ़ा सकती है और जान के लिए खतरा बन सकती है. शुरुआती दिनों में ही डिटेक्ट कर इलाज किया जाए तो इस बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है. 

4.टेस्टिकुलर कैंसर की जांच 

टेस्टिकुलर कैंसर की जांच 
4

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि घरेलू नुस्खे के तौर पर प्रेग्नेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल टेस्टिकुलर कैंसर और कई अन्य प्रकार के कैंसरों की जांच के लिए किया जा सकता है. बता दें कि इससे प्राप्त होने वाला रिजल्ट 40-50% ही प्रामाणिक होता है, पर शुरुआती अवस्था में घरेलू जांच के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. 

5.कैंसर रिलीज करते हैं खास हार्मोन 

कैंसर रिलीज करते हैं खास हार्मोन 
5

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेस्टिकुलर कैंसर दूसरे तरह के कैंसर से थोड़ा अलग होता है. टेस्टिकुलर कैंसर रोगी के खून में एक खास तरह का तत्व जिसे 'ट्यूमर मार्कर्स' कहते हैं, रिलीज करता है. ट्यूमर मार्कर्स कई तरह के होते हैं, इनमें से 3 सबसे आम हैं AFP- (Alpha Fetoprotein), HCG (Human Chorionic Gonadotropin) और LDH (Lactate Dehydrogenase). HCG प्रेग्नेंट होने पर महिलाओं के शरीर में भी रिलीज होता है. 

6.क्या विश्वसनीय होते हैं टेस्ट के रिजल्ट?

क्या विश्वसनीय होते हैं टेस्ट के रिजल्ट?
6

इस टेस्ट के साथ एक समस्या यह है कि कई बार कैंसर के ट्यूमर इतनी ज्यादा मात्रा में HCG नहीं रिलीज करते हैं, ऐसे में इसे प्रेग्नेंसी टेस्ट किट आसानी से पकड़ नहीं पाता है. अगर लगातार टेस्टिस (अंडकोष) में दर्द हो रहा है और आपको टेस्टिकुलर कैंसर का शक है तो प्रेग्नेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करके इसकी जांच कर सकते हैं.  

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

पसंदीदा वीडियो
