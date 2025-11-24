भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है

5 . 70% बच्चे ऐसे स्तरों के संपर्क में थे जिनसे गंभीर बीमारी का खतरा

अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 70% बच्चे ऐसे स्तरों के संपर्क में थे जिनसे गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा उन बच्चों को है जिनके अंग अभी विकसित हो रहे हैं. उनके शरीर भारी धातुओं को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, और उनके कम वज़न के कारण, थोड़ी सी मात्रा भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है.



