भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है

ऋतु सिंह | Nov 24, 2025, 06:46 AM IST
1.मां का दूध शिशु के लिए अमृत है, लेकिन...
माँ का दूध अमृत है... शिशु के लिए सबसे पहला और सबसे सुरक्षित आहार. लेकिन अब माँ के दूध को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मां के दूध में कैंसर पैदा करने वाला एक पदार्थ पाया गया है.
2.भारत के 6 ज़िलों से लिए गए ब्रेस्ट मिल्क के नमूने हुए फेल
भारत के 6 ज़िलों से लिए गए ब्रेस्ट मिल्क के नमूनों में इस पदार्थ की खोज से हड़कंप मच गया है. इससे नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. यह शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है.
3.शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है
यह शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है. यह अध्ययन अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच महावीर कैंसर संस्थान के डॉ. अरुण कुमार और प्रोफेसर अशोक घोष के नेतृत्व में एम्स, नई दिल्ली के डॉ. अशोक शर्मा के सहयोग से किया गया. अध्ययन में पाया गया कि बिहार राज्य के छह जिलों में प्रत्येक स्तनपान कराने वाली महिला के दूध में यूरेनियम पाया गया.
4.अध्ययन में क्या पाया गया?
अध्ययन में भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 17 से 35 वर्ष की आयु की 40 महिलाओं के स्तन दूध के नमूनों की जाँच की गई. चौंकाने वाली बात यह है कि सभी नमूनों में यूरेनियम (U238) पाया गया. किसी भी देश या संगठन ने स्तन दूध में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी इसकी कोई भी मात्रा वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित नहीं मानी जाती.
5.70% बच्चे ऐसे स्तरों के संपर्क में थे जिनसे गंभीर बीमारी का खतरा
अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 70% बच्चे ऐसे स्तरों के संपर्क में थे जिनसे गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा उन बच्चों को है जिनके अंग अभी विकसित हो रहे हैं. उनके शरीर भारी धातुओं को जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, और उनके कम वज़न के कारण, थोड़ी सी मात्रा भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है.
6.यूरेनियम स्तन के दूध में कैसे पहुंचा?
अध्ययन के सह-लेखक एम्स के डॉ. अशोक शर्मा ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि यूरेनियम खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है और कैंसर, तंत्रिका संबंधी बीमारियों और बाल विकास को प्रभावित कर रहा है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यूरेनियम पानी में कहां से पहुंचा. हमें स्रोत का पता नहीं है. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कारण की जांच कर रहा है."
7.फिर भी न बंद करें ब्रेस्ट फीडिंग
लेकिन इस जोखिम के बावजूद माताओं को अपने शिशुओं को स्तनपान कराना बंद नहीं करना चाहिए. स्तन का दूध शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास के लिए ज़रूरी है और इसका कोई विकल्प नहीं है. वैज्ञानिकों ने साफ़ तौर पर कहा है कि इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही बंद करना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
