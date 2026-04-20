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पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे

Jhalmuri Benefits: पश्चिम बंगाल दौरे पर नरेंद्र मोदी ने एक दुकान पर झालमुड़ी बनवाकर खाई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने वहां 10 रुपए में झटपट बनने वाला स्नैक तैयार करवाया है. आपको बताते हैं क्या है झालमुड़ी खाने के 5 गजब के फायदे

| Apr 20, 2026, 12:30 PM IST

1.सिंपल स्नैक झालमुड़ी

सिंपल स्नैक झालमुड़ी
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नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे पर एक दुकान से सिंपल स्नैक झटपट से बनने वाला झालमुड़ी प्याज डलवाकर बनवाया, खाने के बाद उनको मजा ही आ गया. इसको घर पर बनाना भी काफी आसान है और इसके फायदे भी काफी सारे हैं. अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो आप इसको अपने नाश्ते में हमेशा शामिल कर सकते हैं.

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2.कब्ज से राहत

कब्ज से राहत
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अगर आपको कब्ज से जुड़ी समस्या है और आप इससे परेशान ही रहते हैं, तो आप नाश्ते में हैवी चीजें ना खाकर सिंपल झालमुड़ी को बनाकर खा सकते हैं. ये टेस्टी सा स्नैक पश्चिम बंगाल के लोगों को खाना बेहद ही पसंद होता है वहां के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं.
 

3.इम्यून सिस्टम को मजबूत

इम्यून सिस्टम को मजबूत
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समर में कमजोर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये फायदेमंद होती है. इसको बनाने के लिए आपको मुरमुरे, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल, धनिया की पत्तियां, चाट मसाला,  लाल मिर्च पाउडर इन चीजों को मिक्स करके आप टेस्टी सी झालमुड़ी बना सकते हैं.

4.एनर्जी लेवल को बढ़ाना

एनर्जी लेवल को बढ़ाना
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शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी ये टेस्टी सी चीज झालमुड़ी फायदेमंद साबित होती है. ये खाने में भी काफी हल्की लगती है और आपका पेट भी चकाचक रहता है. आप इसको अपने हिसाब से ज्यादा चटपटा भी बना सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.हड्डियों को मजबूत

हड्डियों को मजबूत
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इसको खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत रहती है और शरीर को ताकत देती है. इसमें आप चाहे तो अपने पसंद की सब्जियों को डालकर भी इसको और ज्यादा टेस्टी और चटपटा बना सकते हैं.
 

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