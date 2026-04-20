पीएम मोदी का सिंपल स्नैक बना इंटरनेट पर सुपर वायरल, जानिए झालमुड़ी खाने के 5 जबरदस्त फायदे

1 . सिंपल स्नैक झालमुड़ी

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नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे पर एक दुकान से सिंपल स्नैक झटपट से बनने वाला झालमुड़ी प्याज डलवाकर बनवाया, खाने के बाद उनको मजा ही आ गया. इसको घर पर बनाना भी काफी आसान है और इसके फायदे भी काफी सारे हैं. अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो आप इसको अपने नाश्ते में हमेशा शामिल कर सकते हैं.