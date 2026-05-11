भारत में 60 फीसदी से ज्यादा विदेश से आता है खाने का तेल! अगर न करें इनका इस्तेमाल तो ऑप्शन क्या है?  

3 . भारत में कितना होता है तेल का उत्पादन?

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PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपनी कुल खाने के तेल की मांग का केवल 40-44% ही घरेलू स्तर पर पूरा कर पाता है और बाकी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. बता दें कि भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में राजस्थान (20%), गुजरात (20%), मध्य प्रदेश (19%) और महाराष्ट्र (16%) शामिल हैं. यहां मुख्य रूप से सरसों का तेल, सोयाबीन तेल और पाम ऑयल का उत्पादन होता है और रसोई में इन्हीं का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है. (AI Image)