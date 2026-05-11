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लाइफस्टाइल

भारत में 60 फीसदी से ज्यादा विदेश से आता है खाने का तेल! अगर न करें इनका इस्तेमाल तो ऑप्शन क्या है?  

PM Modi Appeal on Edible Oil: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है, जिसके लिए उन्होंने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल और खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है. 

Abhay Sharma | May 11, 2026, 04:30 PM IST

1.भारतीय रसोई में विदेशी तेल का दबदबा 

भारतीय रसोई में विदेशी तेल का दबदबा 
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भारत में पेट्रोल-डीजल के अलावा खाने के तेल का भी आयात होता है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) में छपी सरकारी और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी से ज्यादा खाने का तेल विदेशों से मंगाता है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाम ऑयल (54-57%), सोयाबीन ऑयल (25-29%) और सूरजमुखी (14-19%) तेल का होता है. (AI Image)

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2.किन देशों से आता है कौन सा खाने का तेल? 

किन देशों से आता है कौन सा खाने का तेल? 
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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पाम ऑयल मुख्य रूप से Indonesia और Malaysia से आयात किया जाता है, सोयाबीन ऑयल सबसे ज्यादा Argentina और Brazil से और सूरजमुखी का तेल का बड़ा हिस्सा Ukraine और Russia से आता है, इसके अलावा कुछ मात्रा में सूरजमुखी का तेल Romania से भी आयात होता है.   (AI Image)

3.भारत में कितना होता है तेल का उत्पादन? 

भारत में कितना होता है तेल का उत्पादन? 
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PIB की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपनी कुल खाने के तेल की मांग का केवल 40-44% ही घरेलू स्तर पर पूरा कर पाता है और बाकी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. बता दें कि भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्यों में राजस्थान (20%), गुजरात (20%), मध्य प्रदेश (19%) और महाराष्ट्र (16%) शामिल हैं. यहां मुख्य रूप से सरसों का तेल, सोयाबीन तेल और पाम ऑयल का उत्पादन होता है और रसोई में इन्हीं का इस्तेमाल भी ज्यादा होता है.  (AI Image)

4.सरकार का लक्ष्य 

सरकार का लक्ष्य 
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भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2031 तक खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 25.45 मिलियन टन किया जा सके, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके. सरकार किसानों को तिलहन फसलों के लिए प्रोत्साहन और घरेलू उत्पादन बढ़ाने जैसी योजनाओं पर भी काम कर रही है. बता दें कि भारत में सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल, नारियल तेल और राइस ब्रान ऑयल जैसे कई घरेलू विकल्प मौजूद हैं. इन तेलों का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ाकर भारत विदेशी तेलों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है. (AI Image)

TRENDING NOW

5.प्रधानमंत्री मोदी की सलाह

प्रधानमंत्री मोदी की सलाह
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प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर कहा कि जो भी रास्ते अपना सकते हैं वो अपनाना होगा. उन्होंने कहा कि हर खाने में तेल का उपयोग में कुछ कमी करें तो वो भी देशभक्ति का काम है, इससे देश सेवा के साथ, देह सेवा भी होगी. PM मोदी ने कहा कि इससे देश के ख़ज़ाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा. 

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