Ravana Dahan and Ramlila: दशहरे पर रावण दहन देखने की है प्लानिंग तो दिल्ली की इन जगहों की रामलीला जरूर देंखें

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

India vs Pakistan Final: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह, मैच से पहले दुबई स्टेडियम की हर सीट बुक

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Kanya Puja Vidhi: अष्टमी-नवमी को इस तरीके से करें कन्या पूजा, देवी के आशीर्वाद से फले-फूलेगा घर-परिवार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

विराट ने अनुष्का संग शेयर की रोमांटिक फोटो, कैप्शन देख आप भी कहेंगे 'परफेक्ट कपल'!

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

सेहत की दुश्मन है माइक्रोवेव की आदत! किचन की ये गलतियां आपको कर रही हैं बीमार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Ravana Dahan and Ramlila: दशहरे पर रावण दहन देखने की है प्लानिंग तो दिल्ली की इन जगहों की रामलीला जरूर देंखें

अगर आप रावण दहन देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इस मौके पर दिल्ली की इन जगहों पर ज़रूर जाएं.

ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 08:50 AM IST

1.दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा

दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा
1

देश में इस समय नवरात्रि और दशहरा का उत्साह ज़ोरों पर है. हर तरफ नवरात्रि की धूम है और दशहरा भी दो दिन बाद आ रहा है. हर साल दशहरे के मौके पर देश भर में जगह-जगह रावण दहन का आयोजन किया जाता है. रावण दहन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा. और इस खास दिन पर बाहर जाकर उत्सव का आनंद लेने का मौका मिलता है.

Advertisement

2.रावण दहन देखने की प्लानिंग कर रहे तो

रावण दहन देखने की प्लानिंग कर रहे तो
2

अगर आप रावण दहन देखने की प्लानिंग कर रहे तो दशहरे के दौरान रावण दहन देखने के लिए दिल्ली एक बेहतरीन जगह हो सकती है. हर साल दिल्ली में दशहरे पर रावण दहन और रामलीला का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है. इसके लिए दिल्ली में कुछ मशहूर जगहें हैं जहाँ आप दशहरा उत्सव का आनंद ले सकते हैं. आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर जा सकते हैं.
 

3.लाल किला

लाल किला
3

दिल्ली में रावण दहन के लिए सबसे प्रमुख स्थान लाल किला क्षेत्र है, जहाँ हर साल भव्य रामलीला का आयोजन होता है. यहाँ रावण दहन देखने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं. इसके साथ ही, यहाँ लगने वाले मेले में बड़े-बड़े झूले और शॉपिंग स्टॉल लोगों का मुख्य आकर्षण होते हैं. परिवार के साथ यहाँ दशहरा का आनंद लेना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है.
 

4.नेताजी सुभाष प्लेस

नेताजी सुभाष प्लेस
4

 
इसके अलावा, दिल्ली में दशहरे के दिन नेताजी सुभाष प्लेस भी एक प्रसिद्ध जगह है. यहाँ हर साल एक भव्य मेला लगता है, जहाँ हज़ारों लोग रावण दहन देखने आते हैं. आप अपने परिवार के साथ इस त्यौहार की रौनक और आनंद का अनुभव कर सकते हैं. आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.दिल्ली में द्वारका

दिल्ली में द्वारका
5

रावण दहन देखने के लिए एक और बेहतरीन जगह दिल्ली में द्वारका है, जहाँ सेक्टर 10 में हर साल बड़े पैमाने पर रावण दहन का आयोजन होता है. यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा रावण दहन देखा जा सकता है. यहाँ मेट्रो द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पहुँचना आसान और सुविधाजनक है.
 

6.दिल्ली के पंजाबी बाग और रोहिणी  

दिल्ली के पंजाबी बाग और रोहिणी  
6

दिल्ली के पंजाबी बाग और रोहिणी इलाकों में भी दशहरा बड़े उत्साह से मनाया जाता है. इन जगहों पर रावण दहन देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. आप दोस्तों और परिवार के साथ इन जगहों पर जाकर दशहरा का आनंद ले सकते हैं. दिल्ली की इन जगहों पर दशहरा मनाकर त्योहार का अनुभव लेने का मौका न चूकें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
हवाई अड्डों पर पसरा सन्नाटा, 19 एयरपोर्ट पर महीनों से नहीं आया एक भी पैसेंजर, लिस्ट में श्रीनगर, पटना, भोपाल भी शामिल
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Singham Again के इस रोल पर बनेगी फिल्म, Rohit Shetty ने किया खुलासा
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Fraud News: एंट्री कराने के नाम पर जमा की पासबुक, लोगों के खाते से 50 लाख लेकर रफूचक्कर हुआ पोस्टमास्टर
Correct way to Check blood sugar: डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें कौन सी उंगली से लेना चाहिए खून
डायबिटीज में कितनी बार ब्लड शुगर चेक करना चाहिए? जान लें सही तरीका
Palmistry Ketu Parvat Signs: हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान 
हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
इन 5 जानवरों की उनके शरीर से भी ज्यादा लंबी होती है जुबान, जानें Animal Kingdom के अजीबोगरीब कारनामे
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
Heart Health के लिए जहर हैं ये 5 चीजें, आज ही कर लें तौबा वरना…
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा रहती है Gen Z आबादी, जानें किस पायदान पर आता है आपका State
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
कौन हैं 8 साल की बच्ची को अपहरण से बचाने वालीं IPS बिस्मा काज़ी? जानें उनका शिक्षा से लेकर करियर तक का सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE