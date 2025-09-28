Ravana Dahan and Ramlila: दशहरे पर रावण दहन देखने की है प्लानिंग तो दिल्ली की इन जगहों की रामलीला जरूर देंखें

1 . दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा

देश में इस समय नवरात्रि और दशहरा का उत्साह ज़ोरों पर है. हर तरफ नवरात्रि की धूम है और दशहरा भी दो दिन बाद आ रहा है. हर साल दशहरे के मौके पर देश भर में जगह-जगह रावण दहन का आयोजन किया जाता है. रावण दहन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा. और इस खास दिन पर बाहर जाकर उत्सव का आनंद लेने का मौका मिलता है.