Ravana Dahan and Ramlila: दशहरे पर रावण दहन देखने की है प्लानिंग तो दिल्ली की इन जगहों की रामलीला जरूर देंखें

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 28, 2025, 08:50 AM IST
1.दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा
देश में इस समय नवरात्रि और दशहरा का उत्साह ज़ोरों पर है. हर तरफ नवरात्रि की धूम है और दशहरा भी दो दिन बाद आ रहा है. हर साल दशहरे के मौके पर देश भर में जगह-जगह रावण दहन का आयोजन किया जाता है. रावण दहन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आकर्षित करता है. इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा. और इस खास दिन पर बाहर जाकर उत्सव का आनंद लेने का मौका मिलता है.
2.रावण दहन देखने की प्लानिंग कर रहे तो
अगर आप रावण दहन देखने की प्लानिंग कर रहे तो दशहरे के दौरान रावण दहन देखने के लिए दिल्ली एक बेहतरीन जगह हो सकती है. हर साल दिल्ली में दशहरे पर रावण दहन और रामलीला का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है. इसके लिए दिल्ली में कुछ मशहूर जगहें हैं जहाँ आप दशहरा उत्सव का आनंद ले सकते हैं. आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर जा सकते हैं.
3.लाल किला
दिल्ली में रावण दहन के लिए सबसे प्रमुख स्थान लाल किला क्षेत्र है, जहाँ हर साल भव्य रामलीला का आयोजन होता है. यहाँ रावण दहन देखने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं. इसके साथ ही, यहाँ लगने वाले मेले में बड़े-बड़े झूले और शॉपिंग स्टॉल लोगों का मुख्य आकर्षण होते हैं. परिवार के साथ यहाँ दशहरा का आनंद लेना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है.
4.नेताजी सुभाष प्लेस
इसके अलावा, दिल्ली में दशहरे के दिन नेताजी सुभाष प्लेस भी एक प्रसिद्ध जगह है. यहाँ हर साल एक भव्य मेला लगता है, जहाँ हज़ारों लोग रावण दहन देखने आते हैं. आप अपने परिवार के साथ इस त्यौहार की रौनक और आनंद का अनुभव कर सकते हैं. आप अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं.
5.दिल्ली में द्वारका
रावण दहन देखने के लिए एक और बेहतरीन जगह दिल्ली में द्वारका है, जहाँ सेक्टर 10 में हर साल बड़े पैमाने पर रावण दहन का आयोजन होता है. यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा रावण दहन देखा जा सकता है. यहाँ मेट्रो द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पहुँचना आसान और सुविधाजनक है.
6.दिल्ली के पंजाबी बाग और रोहिणी
दिल्ली के पंजाबी बाग और रोहिणी इलाकों में भी दशहरा बड़े उत्साह से मनाया जाता है. इन जगहों पर रावण दहन देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. आप दोस्तों और परिवार के साथ इन जगहों पर जाकर दशहरा का आनंद ले सकते हैं. दिल्ली की इन जगहों पर दशहरा मनाकर त्योहार का अनुभव लेने का मौका न चूकें.
