ब्रेकिंग न्यूज़

31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पर शराब पीने से पहले ये नियम समझ लें, नहीं तो होगा बहुत पछतावा

शराब सोच-समझकर, सीमित मात्रा में और सुरक्षित तरीके से पीना चाहिए. सही नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य, रिश्ते और सुरक्षा सभी कुछ रहता है. लेकिन जरा सी गलती या नियमों की अवहेलना रंग में भंग डाल सकती है. 31 दिसंबर को नए साल के जश्न में दारू पीने से पहले कुछ नियम जरूर जान लें.

ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 07:45 PM IST

1. दारू पीने से पहले कुछ नियम जरूर जान लें

दारू पीने से पहले कुछ नियम जरूर जान लें
1

 शराब सोच-समझकर, सीमित मात्रा में और सुरक्षित तरीके से पीना चाहिए. सही नियमों का पालन करने से स्वास्थ्य, रिश्ते और सुरक्षा सभी कुछ रहता है. लेकिन जरा सी गलती या नियमों की अवहेलना रंग में भंग डाल सकती है. 31 दिसंबर को नए साल के जश्न में दारू पीने से पहले कुछ नियम जरूर जान लें. 
 

2.शराब पीने का जान लें सही तरीका

शराब पीने का जान लें सही तरीका
2

कभी भी खाली पेट शराब न पिएं. पेट में भोजन न होने पर शराब सीधे खून में मिल जाती है और नशा जल्दी चढ़ जाता है. इसलिए शराब पीने से पहले कुछ खा लें. शराब पीते समय बिस्कुट खाना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे शराब शरीर में धीरे-धीरे अवशोषित होती है.
 

3.नशे को कंट्रोल करने के लिए क्या करें

नशे को कंट्रोल करने के लिए क्या करें
3

शराब पीते समय निर्जलीकरण से बचने के लिए, पहले पानी पिएं. हर घूंट या गिलास के बाद पानी पीने की आदत बनाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और नशा नियंत्रण में रहता है.
 

4.अपनी सीमा स्वयं निर्धारित करें

अपनी सीमा स्वयं निर्धारित करें
4

यदि आप पहली बार शराब पी रहे हैं, तो अपनी सीमा स्वयं निर्धारित करें और कभी भी दबाव में आकर शराब न पिएं. यदि आप कोई दवा ले रहे हैं, विशेषकर नींद की गोलियां, दर्द निवारक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दवाएं, तो शराब से परहेज करना ही सबसे अच्छा है.
 

5.धीरे-धीरे पीना चाहिए

धीरे-धीरे पीना चाहिए
5

शराब पीते समय सबसे महत्वपूर्ण नियम है धीरे-धीरे पीना. जल्दी-जल्दी या एक ही बार में पूरा पी जाना खतरनाक हो सकता है. खड़े होकर पीने की तुलना में चुपचाप बैठकर पीना अधिक सुरक्षित माना जाता है.
 

6.मिक्स एंड मैच से बचें

मिक्स एंड मैच से बचें
6

एक ही समय में बीयर, व्हिस्की और वाइन जैसे विभिन्न प्रकार के मादक पेय पदार्थों को मिलाकर पीने से बचें. इससे हैंगओवर की समस्या बढ़ सकती है और शरीर पर तनाव भी पड़ सकता है.
 

7.हैंगओवर का असर किसपर निर्भर करता है

हैंगओवर का असर किसपर निर्भर करता है
7

शराब का असर वजन, उम्र, लिंग और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. शरीर को एक गिलास शराब पचाने में आमतौर पर लगभग एक घंटा लगता है. इसलिए, कम समय में बहुत अधिक शराब पीने से बचें. अगर आपको नशा महसूस होने लगे, तो तुरंत पीना बंद कर देना ही समझदारी है.
 

8.शराब पी कर गाड़ी न चलाएं

शराब पी कर गाड़ी न चलाएं
8

शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है और इससे जान भी जा सकती है. नशे की हालत में महत्वपूर्ण निर्णय लेने, फोन पर बहस करने या संदेश भेजने से बचें.
 

9.हमेशा शालीनता और मर्यादा बनाए रखें

हमेशा शालीनता और मर्यादा बनाए रखें
9

किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में शराब न पीने वालों का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. चीयर्स कहना आपकी मर्ज़ी पर है, अनिवार्य नहीं. ऑफिस पार्टी या पारिवारिक समारोह में हमेशा शालीनता और मर्यादा बनाए रखें.  

