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Pigeon Repellent: बालकनी- खिड़कियों से दूर रहेंगे कबूतर, नहीं फैलेगी गंदगी! अपनाकर देखें ये 9 सिंपल टिप्स

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Pigeon Repellent: बालकनी- खिड़कियों से दूर रहेंगे कबूतर, नहीं फैलेगी गंदगी! अपनाकर देखें ये 9 सिंपल टिप्स

Pigeon Repellent:गर्मी के मौसम में बालकनी, खिड़कियों और AC के पास कबूतरों के आने की समस्या आम हो जाती है. इनकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं होता, पर ज्यादा समय तक अगर ये टिके रहें तो घर गंदा कर देते हैं. इनके पंख, घोंसले और बीट बैक्टीरिया फैलने और एलर्जी जैसी समस्याओं का कारण बन जाते हैं...

Abhay Sharma | Mar 23, 2026, 05:18 PM IST

1.घर को गंदा, बैक्टीरिया फैलाते हैं कबूतर

घर को गंदा, बैक्टीरिया फैलाते हैं कबूतर
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वैसे तो कबूतरों से कोई नुकसान नहीं होता है. लेकिन, ये धीरे-धीरे गंदगी फैलाने लगते हैं. इनके पंख, घोंसले और बीट से घर गंदा हो जाता है. इससे बैक्टीरिया फैलना और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में घर को साफ रखने और बैक्टीरिया और बीमारी फैलने से रोकने के लिए इन्हें दूर भगाना जरूरी है. आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में... 

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2.सबसे आसान है बर्ड नेट लगाना

सबसे आसान है बर्ड नेट लगाना
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अगर हम सबसे आसान उपाय की बात करें तो इसके लिए आप बालकनी में जाली (बर्ड नेट) लगा सकते हैं. इससे कबूतर अंदर नहीं आ पाते हैं. बर्ड नेट लगाते समय इस बात ध्यान रखें कि जाली अच्छी तरह से फिट हो और सभी खुले हिस्से कवर हों. 

3.चमकदार चीजें लगाएं

चमकदार चीजें लगाएं
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बता दें कि कबूतर चमकती और हिलने वाली चीजों से डरते हैं. ऐसे में आप खिड़की या बालकनी में पुराने CD, एल्युमिनियम फॉयल या रिफ्लेक्टिव टेप लटका सकते हैं, इससे कबूतर दूर रहते हैं.  

4.किनारों पर लगाएं स्पाइक्स 

किनारों पर लगाएं स्पाइक्स 
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इसके अलावा बर्ड स्पाइक्स ऐसे उपकरण हैं जो कबूतरों को बैठने नहीं देते हैं. इन्हें खिड़की, AC और रेलिंग पर लगाया जा सकता है. ये पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्हें बैठने में असुविधा होती है.  

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5.विंड चाइम या आवाज करने वाली चीजें लगाएं

विंड चाइम या आवाज करने वाली चीजें लगाएं
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कबूतर को घर से दूर रखना है तो बालकनी में विंड चाइम या आवाज करने वाली चीजें लगाएं, क्योंकि आवाज भी कबूतरों को दूर रखती है. विंड चाइम या छोटी घंटियां लगाएं, जो हवा से बजें और उन्हें परेशान करें. 

6.घोंसला बनाने की जगह बंद करें

घोंसला बनाने की जगह बंद करें
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इसके अलावा बालकनी के कोनों, किनारों या खाली गमलों को चेक करें, इन जगहों को ढक दें ताकि कबूतर वहां घोंसला न बना सकें. कबूतर खाली जगह पाते ही अपना घोंंसला बना लेते हैं. इसलिए इन जगहों को ध्यान से बंद रखें. 

 

7.इन उपायों को अपनाएं 

इन उपायों को अपनाएं 
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इसके अलावा बालकनी को हमेशा साफ रखें, क्योंकि गंदगी और खाने के टुकड़े कबूतरों को आकर्षित करते हैं. साथ ही, सिरका या लहसुन जैसी तेज गंध का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कबूतरों को पसंद नहीं होती. बालकनी में नकली उल्लू या बाज रखने से भी कबूतर डरकर दूर रहते हैं. घर के आसपास कबूतरों को दाना न डालें, क्योंकि इससे वे बार-बार वहीं आने लगते हैं. 

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