Pigeon Repellent: बालकनी- खिड़कियों से दूर रहेंगे कबूतर, नहीं फैलेगी गंदगी! अपनाकर देखें ये 9 सिंपल टिप्स

1 . घर को गंदा, बैक्टीरिया फैलाते हैं कबूतर

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वैसे तो कबूतरों से कोई नुकसान नहीं होता है. लेकिन, ये धीरे-धीरे गंदगी फैलाने लगते हैं. इनके पंख, घोंसले और बीट से घर गंदा हो जाता है. इससे बैक्टीरिया फैलना और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में घर को साफ रखने और बैक्टीरिया और बीमारी फैलने से रोकने के लिए इन्हें दूर भगाना जरूरी है. आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में...