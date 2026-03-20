Physical Health Triangle: फिट बॉडी का 'मैजिक ट्रायंगल फार्मूला', जानिए कौन सी 3 चीजें बनाती हैं आपको पूरी तरह हेल्दी

5 . सेहत का मंत्र

5

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप सच में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट या सिर्फ जिम पर ध्यान देना काफी नहीं है. न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, इन तीनों का संतुलन ही असली हेल्थ मंत्र है. आपको इन तीनों का संतुलन बना कर रखना चाहिए. (AI Image)

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से