PF से 10,000 भी निकाल लिया, तो रिटायरमेंट फंड में 1 लाख से ज्यादा का हो जाएगा नुकसान, कैलकुलेशन समझें

2 . बढ़ती रहती है जमा राशि

हालांकि कर्मचारी के हिस्से का पूरा 12% EPF में जाता है, जबकि नियोक्ता या कंपनी के हिस्से का 12% दो हिस्सों में बट जाता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड (EPS) में और फिर 3.67% EPF में जाता है. कर्मचारियों से एकत्रित धनराशि को एक ट्रस्ट द्वारा एकत्रित करके निवेश किया जाता है, जिसपर सरकार द्वारा निर्धारित 8 से 12 प्रतिशत के बीच ब्याज मिलता है. यह राशि मासिक योगदान और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बढ़ती रहती है.