Personality Development: आपकी प्रतिभा को खा जाती हैं ये 7 आदतें, दूसरों के सामने खराब होती है छवि 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 06, 2026, 02:14 PM IST
1.माफी न मांगना और शुक्रिया न कहना
अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं, कहते हैं माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि यह उसकी समझदारी और अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है. वहीं कोई मदद करे या आपके लिए कुछ अच्छा करे, तो उसे शुक्रिया कहना न भूलें. इससे आप आगे बढ़ेंगे और आपकी छवि मजबूत होगी.
2.बहुत ज्याद आलोचना करने की आदत
जब किसी की गलती पर बात करें, तो संयम और समझदारी रखें, क्योंकि हर बात पर या जरूरत से ज्यादा किसी की आलोचना करना ठीक नहीं होता. आपके कहे हुए शब्द सामने वाले को बुरा लग सकते हैं या उसका हौसला तोड़ सकते हैं. बार-बार किसी की आलोचना न करें, इससे छवि अच्छी बनी रहती है.
3.गलतियों को नजरअंदाज न करना
दूसरों की छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना भी सीखना चाहिए, हर छोटी गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है. अपने व्यक्तित्व को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए लोगों को और उनकी गलतियों को माफ करना सीखें, जरूरत पड़ने पर बात को छोड़ देना या अनदेखा करना समझदारी होती है.
4.किसी की मदद करने में संकोच करना
किसी की मदद करने से हिचकिचाएं नहीं. हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचने और अच्छा करने की कोशिश करें. किसी की मदद करने से मन को सुकून मिलता है और अंदर से खुशी महसूस होती है. इससे तनाव भी कम होता है और लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखते हैं.