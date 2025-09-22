Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल
फिलिस्तीन को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, ब्रिटेन-कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दी मान्यता
तालिबान ने बगराम एयर बेस पर फिर से कब्ज़ा करने की अमेरिकी कोशिश को ठुकरा दिया
UNESCO World Heritage: भारत के ये 7 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, जानें किसने अर्जित किया सम्मान?
क्या अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में असली वजह छिपाई गई? SC में यचिका, कहा-'भावनाओं से मत खेलिए'
IND vs PAK: एक बार फिर हुई पाकिस्तान की बेइज्जती, भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ
IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही नहीं पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 काम, नहीं तो सारी प्राइवेसी हो जाएगी लीक
भारत में छुपी है ऐसी जगह जहां बादलों के बीच रहते हैं लोग, स्वर्ग से कम नहीं हैं नजारें
अगर तेजस एक्सप्रेस से कर रहे हैं सफर और ट्रेन हो गई लेट, तो कैसे और कहां अप्लाई करने से वापस मिलेगा पैसा
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 22, 2025, 08:25 AM IST
1.जरूरतों, महत्वकांक्षाओं या करियर और पैसे के लिए
चाणक्य ने पुरुषों और महिलाओं के स्वभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें अपनी नीतियों में बताई हैं. इसी क्रम में उन्होंने ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा है जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करते रहते हैं. ये लोग अपने करीबी-दोस्तों या ऑफिस में लोगों का ध्यान अपनी अंदर छुपी कुछ जरूरतों, महत्वकांक्षाओं या करियर और पैसे के लिए खींचते हैं. और इसके लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं. और ऐसे लोगों की ही कुछ आदतों का जिक्र चाणक्य ने किया है.
2.चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूरी बना के रखने की सलाह दी है
चाणक्य ने अटेंशन सीकर लोगों से दूरी बना के रखने की सलाह दी है क्योंकि ये जरूरत के साथी-रिश्तेदार या कलिग होते हैं. समय खत्म होने पर ये आपका साथ भी छोड़ देते हैं और खुद की चाहत को पूरा करने के लिए ये आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये झूठ और फरेब से भरे लोग स्वार्थी माने जाते हैं. अक्सर एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर, नौकरी में सक्सेस और ऊंचाई पाने के लिए ऐसे लोग साम-दाम-दंड भेद की नीति अपनाते हैं. तो चलिए जाने अटेंशन सीकर सिंड्रोम वाले लोगों में कौन सी आदते दिखती हैं.
3.ये लोग हमेशा असंतुष्ट दिखेंगे
चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग हमेशा असंतुष्ट नजर आते हैं. वे अपने साथी या किसी एक व्यक्ति से कभी संतुष्ट नहीं होते. वे हमेशा नए दोस्त, कलिग की तलाश में रहते हैं ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें. ये जरूरत करियर, पैसा, प्यार या शारीरिक इच्छाएं भी हो सकती हैं.
4.ऐसे लोग खूब हंसते और मजाक करते हैं क्योंकि...
ऐसी लोग अक्सर अपनी मीठी बातों और बनावटी मुस्कुराहट से सबको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. ये लोग जोर-जोर से हंसते हैं और मजाक करते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनकी ओर जाए. ऐसे लोग अक्सर उन लोगों को देखकर ज्यादा उत्तेजित होते हैं जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के काबिल होते हैं. जैसे ऑफिस में बॉस या दोस्तों के दोस्त जिनके साथ वो अफेयर कर सकें आदि. ये लोग मौका पाने के लिए अपने दोस्त या करीबी का इस्तेमाल किसी भी तरह से करने से भी नहीं हिचकते हैं.
5.सिंपेथी गेन करने की कोशिश
खुद को लाचार-बेसहारा या मजबूर बता कर ऐसे लोग अक्सर लोगों की सिंपेथी गेन करने की कोशिश करते हैं. ऐसा करने के पीछे उनका कुछ छुपा अटेंशन सीकिंग मोटिव होता है. जो हमेशा हर बात पर कुछ न कुछ लाचारी दिखाए जबकि वह हर तरह से संपन्न और खुश हो तो ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचें. क्योंकि ये लोग अक्सर बातचीत में खुद को उदास और असहाय दिखा कर लोगों को जाल में फंसा लेते हैं. फिर इससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है.
6.रिश्तों का बार-बार बनना और बिगड़ना
इन लोगों को जल्दी-जल्दी रिश्ते बनाने और तोड़ने की आदत होती है. इनका एकमात्र उद्देश्य अपने निजी स्वार्थों और इच्छाओं की पूर्ति करना होता है, इसलिए ये स्थायी रिश्ते बनाने से बचते हैं.
7.ध्यान पाने की आदत
ऐसे लोग किसी भी समारोह, परिवार या समाज में हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वह कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जो साथ वालों को शर्मिंदगी देते हैं. लेकिन अटेंशन सीकर लोगों को ये सब अच्छा लगता है. ये फ्लर्ट करने से लेकर झूठ बोलने, दूसरों की बेवजह मदद करने या आंसू बहाने जैसे काम खूब करते हैं. अक्सर ये अपने और अपने परिवार की बड़ाई भी करते हैं ताकि लोग उनको कमतर न आंके. शो बाजी में ये हमेशा आगे होते हैं.
8.बहुत ज्ञानी और तेज दिखाने की कोशिश
अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये लोग आपकी प्रतिष्ठा ही धूमिल नहीं करते बल्कि आपका यूज भी करते हैं और खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं. ये खुद को बहुत ज्ञानी, तेज और गलत चीजों को सहन न करने वाले बनते हैं लेकिन असल में ये सब इनकी अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम का एक दिखावा भर होता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं