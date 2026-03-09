इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?

1 . यूरोपीय देशों में दो एशियाई देश भी हैं शामिल

दुनिया के कई देश ऐसे हैं कई सालों से क्लिनेस्ट कंट्री की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं. वहीं कुछ नए देश भी इसमें शामिल होने लगे हैं जो अचानक से क्लिनिंग को लेकर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं. चलिए जानें कि दुनिया के टॉप 10 सबसे साफ देश कौन से हैं और किन देशों के लोगों को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है. इस लिस्ट में क्या इस बार भारत शामिल हो सका है या अभी देश को और इस लिस्ट में आने के लिए इंतजार करना होगा. हालांकि ये बता दें कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत, साफ और सुरक्षित शहर में अधिकतर यूरोपीय शहर शामिल हैं, लेकिन दो एशियाई देशों ने भी अपनी जगह यहां बना ली है. (Photo Credit - AI Generated)

