इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 09, 2026, 08:12 PM IST
1.यूरोपीय देशों में दो एशियाई देश भी हैं शामिल
दुनिया के कई देश ऐसे हैं कई सालों से क्लिनेस्ट कंट्री की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं. वहीं कुछ नए देश भी इसमें शामिल होने लगे हैं जो अचानक से क्लिनिंग को लेकर ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं. चलिए जानें कि दुनिया के टॉप 10 सबसे साफ देश कौन से हैं और किन देशों के लोगों को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है. इस लिस्ट में क्या इस बार भारत शामिल हो सका है या अभी देश को और इस लिस्ट में आने के लिए इंतजार करना होगा. हालांकि ये बता दें कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत, साफ और सुरक्षित शहर में अधिकतर यूरोपीय शहर शामिल हैं, लेकिन दो एशियाई देशों ने भी अपनी जगह यहां बना ली है. (Photo Credit - AI Generated)
2. क्लिनेस्ट कंट्री को किस पैमाने पर रैंकिंग मिलती है
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी देश को क्लिन कंट्री का दर्दा किस पैमाने पर दिया जाता है. दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों की रैंकिंग Environmental Performance Index (EPI) जैसे पैमानों पर होती है. इसमें हवा-पानी की गुणवत्ता, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग और सरकार की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को आधार बनाया जाता है. तो चलिए टॉप 10 देशों की रैंकिंग देखें और जानें भारत कहां करता है इस रैंकिंग में स्टैंड.
3.एस्टोनिया
एस्टोनिया डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है. यहाँ कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और वनों की रक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है. शहर साफ़, हवा शुद्ध और पानी सुरक्षित है. स्मार्ट टेक्नोलॉजी से प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
4.लक्ज़मबर्ग
लक्ज़मबर्ग छोटा लेकिन बेहद स्वच्छ देश है. यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ़्त है, जिससे प्रदूषण कम होता है. हरियाली, साफ़ नदियाँ और कड़े पर्यावरण नियम इसे खास बनाते हैं. रीसाइक्लिंग और वायु गुणवत्ता पर सरकार सख्त निगरानी रखती है. (Photo Credit - AI Generated)
5.जर्मनी
जर्मनी स्वच्छता और पर्यावरणीय अनुशासन के लिए जाना जाता है. यहाँ कचरा अलग-अलग श्रेणियों में छांटा जाता है. रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है. शहरों में साफ़ सड़कें और सुव्यवस्थित जीवनशैली दिखाई देती है.(Photo Credit - AI Generated)
6. डेनमार्क
डेनमार्क स्वच्छ शहरों और हरित जीवनशैली के लिए जाना जाता है. साइकिल संस्कृति, विंड एनर्जी और स्मार्ट कचरा प्रबंधन इसकी पहचान हैं. लोग पर्यावरण को व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं, जिससे शहर साफ़, हवा शुद्ध और जीवन संतुलित बना रहता है.(Photo Credit - AI Generated)
7.फ़िनलैंड
फ़िनलैंड दुनिया के सबसे स्वच्छ और प्राकृतिक देशों में शामिल है. यहाँ की झीलें, जंगल और हवा बेहद शुद्ध हैं. लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं. सरकार जल संरक्षण, वन सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण पर निरंतर काम करती है. (Photo Credit - AI Generated)
8.यूनाइटेड किंगडम
यूके ने बीते वर्षों में पर्यावरण सुधार में बड़ी प्रगति की है. कार्बन उत्सर्जन घटाया गया है और हरित ऊर्जा बढ़ाई गई है. शहरों में कचरा प्रबंधन मजबूत है. नदियों की सफाई और स्वच्छ परिवहन इसे टॉप क्लीन देशों में लाते हैं.(Photo Credit - AI Generated)
9.स्वीडन
स्वीडन पर्यावरणीय जागरूकता का वैश्विक मॉडल है. यहाँ लगभग सारा कचरा रीसाइकिल या एनर्जी में बदल दिया जाता है. स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसें और साइकिल संस्कृति आम है. लोग प्रकृति को जीवन का हिस्सा मानते हैं, इसलिए देश बेहद साफ़ रहता है.(Photo Credit - AI Generated)
10.नॉर्वे
नॉर्वे स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और विशाल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का व्यापक उपयोग होता है. उद्योगों पर सख्त पर्यावरण नियम लागू हैं. समुद्र, पहाड़ और शहर—हर जगह स्वच्छता और संतुलन दिखाई देता है.(Photo Credit - AI Generated)
11.ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया यूरोप के सबसे साफ़ देशों में गिना जाता है. यहाँ पहाड़ी क्षेत्र, नदियाँ और शहर बेहद स्वच्छ हैं. कचरा प्रबंधन, जल शुद्धता और हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है. पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना इसकी खासियत है.(Photo Credit - AI Generated)
12.स्विट्ज़रलैंड
स्विट्ज़रलैंड स्वच्छता और अनुशासन का प्रतीक है. यहाँ झीलें पीने योग्य पानी जैसी साफ़ हैं. कड़े पर्यावरण कानून, उच्च रीसाइक्लिंग दर और स्वच्छ सार्वजनिक स्थान इसे दुनिया के सबसे साफ़ देशों में शामिल करते हैं.(Photo Credit - AI Generated)
