Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

लाइफस्टाइल

Numerlogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग एक बार कमिटमेंट करने के बाद कभी पीछे नहीं हटते, वे हर स्थिति में पार्टनर का देते हैं साथ 

हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ लॉयल हो और वादा करने के बाद मुकरे नहीं. अगर आपका जीवनसाथी अगर इन तारीखों पर जन्मा है तो समझ लें आप बेहद लकी हैं. चलिए जानें सबसे वफादार साथी किन मूलांक के होते हैं.

ऋतु सिंह | Dec 20, 2025, 09:19 PM IST

1.अंक ज्योतिष किसी के नेचर के बारे में भी बताता है

अंक ज्योतिष किसी के नेचर के बारे में भी बताता है
1

अंक ज्योतिष में आप जन्मतिथि के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के गुणों, कमियों और स्वभाव को जान सकते हैं. आप उनकी जन्मतिथि से आसानी से अंक ज्योतिष संख्या की गणना कर सकते हैं. प्रत्येक व्यक्ति की अंक ज्योतिष संख्या उनके स्वभाव, सोच और रिश्तों को निभाने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है.
 

2.किस मूलांक वाले होते हैं ईमानदार, समझदार और सहयोगी

किस मूलांक वाले होते हैं ईमानदार, समझदार और सहयोगी
2

कुछ खास मूलांक वाले लोग रिश्तों में बहुत ईमानदार, समझदार और सहयोगी होते हैं. वे जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देते हैं. चाहे प्यार हो, झगड़े हों या मुश्किल समय, इस राशि के लोग कभी आपका साथ नहीं छोड़ते. आइए जानते हैं कि किन राशियों को आदर्श जीवनसाथी माना जाता है और क्यों. 
 

3.मूलांक 2

मूलांक 2
3

किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का जन्म अंक 2 होता है. यह जन्म अंक चंद्रमा से प्रभावित होता है. इसलिए, इन लोगों का स्वभाव शांत, सौम्य और भावुक होता है. जन्म अंक 2 वाले लोग रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं. वे अपने साथी की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं.
 

4.ये किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं

ये किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं
4

अंक 2 वाले लोग बहुत ही देखभाल करने वाले होते हैं और किसी भी रिश्ते में संतुलन बनाए रखने में माहिर होते हैं. यहां तक ​​कि अगर कोई झगड़ा भी हो जाए, तो ये लोग आगे आकर रिश्ते को सुधारते हैं. इनका मन शांत होता है और अपने साथी के प्रति इनके दिल में हमेशा कोमलता रहती है. इसीलिए इन्हें बहुत अच्छे जीवनसाथी माना जाता है. इस अंक वाले लोग हमेशा अपने साथी को प्राथमिकता देते हैं और फिर दूसरों की बात सुनते हैं.
 

5.मूलांक 5

मूलांक 5
5

जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक 5 होता है, जो बुध ग्रह का अंक है. बुध ग्रह इन लोगों को तीव्र बुद्धि और अच्छी संवाद क्षमता प्रदान करता है. रिश्तों में ये लोग बहुत रोमांटिक और देखभाल करने वाले होते हैं. वे अपने साथी को प्यार और सम्मान देना बखूबी जानते हैं.
 

6.हमेशा साथी की खुशी को तवज्जो देते हैं

हमेशा साथी की खुशी को तवज्जो देते हैं
6

अंक 5 वाले लोग कभी भी रिश्ते को बोझ नहीं बनने देते, बल्कि इसके विपरीत, वे हमेशा रिश्ते को खुशहाल बनाए रखते हैं. उनमें हास्यबोध और समझदारी भी होती है, जो रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाती है. बुध ग्रह के प्रभाव के कारण अंक 5 वाले लोग हमेशा अपने साथी को खुश रखते हैं और अपनी बातों से सबको प्रभावित करते हैं.
 

7.मूलांक 6

मूलांक 6
7

जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका जन्म अंक 6 होता है और इसका स्वामी शुक्र ग्रह है. शुक्र को सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम का कारक माना जाता है. जन्म अंक 6 वाले लोग स्वभाव से बेहद आकर्षक, भावुक और प्रेमप्रिय होते हैं. उन्हें रिश्तों में सुंदरता, सामंजस्य और स्थिरता पसंद होती है.
 

8.हर परिस्थिति में अपने साथी का साथ देते हैं

हर परिस्थिति में अपने साथी का साथ देते हैं
8

अंक 6 वाले लोग न केवल अपने साथी से प्यार करते हैं बल्कि उन्हें वह सम्मान भी देते हैं जिसके वे हकदार हैं. ये लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं और हर परिस्थिति में अपने साथी का साथ देते हैं. उनमें रोमांस, समझ और संवेदनशीलता तीनों गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
