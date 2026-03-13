Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

लाइफस्टाइल
1.पत्थरचट्टे के स्वास्थ्य लाभ
पत्थरचट्टा को कई जगहों पर पानफुटी या ब्रायोफिलम के नाम से भी जाना जाता है. आयुर्वेद में इसके पत्तों को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि सही तरीके से और सीमित मात्रा में इसका उपयोग शरीर को कुछ स्वास्थ्य लाभ दे सकता है.
2.पथरी को कर देता है बाहर
पत्थरचट्टे के पत्तों के रस का सेवन करने मात्र से किडनी यानी स्टोन की समस्या खत्म हो जाती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की मानें तो पत्थरचट्टे के पत्तों का रस शरीर में मौजूद छोटे पथरी कणों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इस पौधे का पत्ता सूजन से लेकर दर्द को कम करने में काफी उपयोगी साबित होता है. इसके पत्तों को पीसकर लगाने से त्वचा पर होने वाली सूजन या हल्की चोट में राहत मिल सकती है.
3.पाचन तंत्र को करता है बूस्ट
पत्थरचट्टे के पत्तों का इस्तेमाल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने से भी मददगार साबित होता है. इसके पत्तों का सीमित सेवन पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं जैसे अपच या गैस में राहत दिलाने में मदद करता है. हालांकि इसका सेवन डॉक्टरी सलाह पर ही करना चाहिए.
4.घाव को जल्द भरने में करता है मदद
पत्थर चट्टे का पत्ता न सिर्फ औषधिय गुणों से भरपूर है. इसमें मिलने वाले पोषक तत्व चोट तक ठीक करने में कारगर साबित होते हैं. चोट पर इसके पत्तों को पीसकर लगाने से जल्द आराम मिलता है.
5.पत्थरचट्टे के पत्ते प्रतिरोधक क्षमता को करता है बूस्ट
पत्थर चट्टे के पत्ते रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं. आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार, प्राकृतिक औषधीय पौधों का सीमित और सही उपयोग शरीर को सही रखने में मदद कर सकता है. हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा यह सलाह देते हैं कि किसी भी औषधीय पौधे का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है.
