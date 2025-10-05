40 की उम्र में परेशान करने लगी हैं Diabetes-BP जैसी बीमारियां? डाइट में जरूर शामिल करें ये सब्जी 

दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति और उनकी नेट वर्थ, जानें क्या इस लिस्ट में है कोई Indian
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 05, 2025, 11:01 AM IST
1.डायबिटीज-बीपी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज-बीपी की बीमारी आमतौर पर 40 की उम्र के लोगों को काफी परेशान करती है. ऐसे में अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं, तो चलिए आपको इससे बचने के लिए तगड़ा उपाय बताते हैं. इससे ये बीमारी दूर रहेगी.
2.सूरन की सब्जी
डायबिटीज-बीपी के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डाइट को मैनेज रखना, करते हैं. आपकी थाली में क्यक्या शामिल है, यह इन बीमारियों को ट्रिगर या कम करने का काम करते हैं. ऐसे ही अगर आप अपने डेली डाइट में सूरन को शामिल करते हैं, तो इसके काफी फायदे होते हैं.
3.इन बीमारियों में फायदेमंद
न्यूट्रिशनिस्ट लीना महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप अपने डेली डाइट में सूरन को शामिल करते हैं, तो इसके काफी फायदे होते हैं. इससे ब्लड सुगर, पाचन में सुधार, कार्डियोवेसल्स हेल्थ और त्वचा की गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिल सकता है.
4.क्यों है यह फायदेमंद?
दरअसल यह आपके ब्लड शुगर लेवर को बैलेंस करता है. क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है. यह हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिससे यह पाचन और शरीर के वजन को बैलेंस रखता है. यह स्किन की ग्लोइंग बनाता है और शरीर से खराब पदार्थ को निकाल कर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है.
5.इस टेस्टी तरीके से बनाकर करें सेवन
इसे टेस्टी बनाने के लिए आप इसका कबाब बना सकते हैं. इसके लिए दो चम्मच तेल, एक चम्मच अदरक, दो हरी मिर्च, 250 ग्राम उबला और कटा हुआ सूरन, छोटा चम्मच, आधा कप ओट्स का आटा या भुना हुआ चना दाल पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पत्तियां, एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची, स्वादानुसार नमक, आधा कप ब्रेड क्रम्ब्स और सजावट के लिए पुदीना रख लें.
6.सूरन कबाब बनाने की विधि
इसके लिए पहले अदरक, मिर्च और सुरन को फ्राई कर लें. उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर इसे बनाएं. यह टेस्टी होने के साथ- साथ सेहत के लिए फायदेमंद है. ऐसे में आप इसे डाइट में शामिल कर कई बीमारियों को दूर रख सकते हैं.
7.Disclaimer
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
