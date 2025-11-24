दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Nov 24, 2025, 10:39 AM IST
1.इस बात पर रहते हैं परेशान
ओशो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे यह हमें अंदर से खोखला कर देता है. हम अपनी असली पहचान छोड़कर एक मुखौटा पहन लेते हैं. धीरे धीरे यही हमारी पहचान बन जाती है.
2.खुश रहने का कोई अंत नहीं
ओशो कहते हैं कि किसी के खुश रहने का कोई अंत नहीं है, जब तक तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते रहोगे, तब तक खुद से दूर होने के साथ ही परेशान रहोगे, जीवन का पहला सच है कि खुद को स्वीकार करें. ओशो कहते हैं कि, जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक असीम शांति बहने लगती है.
3.खुद से प्यार करना सीखो
ओशो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता. वह किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता. जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तभी तुम दूसरों को भी बिना शर्त स्वीकारना सीखते हो. दूसरों की राय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है.
4.खुद को समझना है सच्ची अनुभूति
ओशो कहते हैं कि जब आप जीवन में इसे आत्मसात कर लेते हों तो उस क्षण से आप किसी के गुलाम नहीं रहते. खुद के हर रूप को समझना ही एक अच्छी और सच्ची अनुभूति है. उसे देखने की हिम्मत रखना चाहिए तभी परिवर्तन सहज रूप से आता है.
5.असली स्वतंत्रता बाहर नहीं भीतर है
ओशो समझाते हैं कि जिंदगी किसी दूसरे के कानून से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से जीनी होगी, जब तुम दिखावा छोड़ देते हो, तो एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है. वह प्रकाश तुम्हें दिशा देती है. तब जीवन का हर पल साधना बन जाता है.
6.खुद को स्वीकार लो
ओशो कहते हैं कि जो खुद को स्वीकार कर लेता है. उसे पूरी दुनिया स्वीकार कर लेती है. जीवन में जब हम किसी को साबित करना बंद कर देते हैं तो असली स्वतंत्रता बाहर नहीं होती. वह हमारे अंदर होती है.
