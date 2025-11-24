दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

2 . खुश रहने का कोई अंत नहीं

2

ओशो कहते हैं कि किसी के खुश रहने का कोई अंत नहीं है, जब तक तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते रहोगे, तब तक खुद से दूर होने के साथ ही परेशान रहोगे, जीवन का पहला सच है कि खुद को स्वीकार करें. ओशो कहते हैं कि, जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक असीम शांति बहने लगती है.