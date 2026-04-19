Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत

3 . जरूर अपनाएं ये आदतें

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इसके लिए सबसे पहले हर चीज की एक तय जगह बनाएं ताकि रिमोट, चाबी या चार्जर ढूंढने में समय बर्बाद न हो, चीजों का इस्तेमाल करते समय माइंडफुल रहें और खुद से पूछें कि इसे वापस कहां रखना है. पूरे परिवार के साथ मिलकर ऐसा ही नियम बनाएं. रोज रात सोने से पहले एक छोटा ‘रिटर्न रूटीन’ अपनाएं और सभी चीजें उनकी जगह पर रख दें. कोई चीज सही जगह रखें, तो खुद को छोटा सा ‘थैंक यू’ देकर मोटिवेट करें. (AI Image)