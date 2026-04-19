Organized Life: क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ है 'ऑर्गनाइज्ड लाइफ'! इन आदतों से ही बदलेगी किस्मत

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 19, 2026, 08:52 PM IST
1.इस आदत से लाइफ होती है डिसऑर्गनाइज
जब हम किसी चीज को इस्तेमाल के बाद चाहे वो रिमोट हो, चश्मा हो, किताब या टूथब्रश हो, वापस उसी जगह पर नहीं रखते हैं, जहां होना चाहिए तो इससे अगली बार उसी चीज को ढूंढने में वक्त, एनर्जी और माइंड स्पेस- सब बर्बाद होता है. यही गड़बड़ी जब बार-बार होती है तो हमारे दिमाग में क्लटर बनता है और लाइफ डिसऑर्गनाइज होने लगती है. (AI Image)
2.ऑर्गनाइज्ड लाइफ
कई महान लोगों ने भी ऑर्गनाइज्ड लाइफ' को अपनाया और इसे अपनी क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन और सक्सेस की रीढ़ बना लिया. बताया जाता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी अपनी हर चीज, यहां तक कि पेन और पेपर भी बेतरतीब नहीं रखी होती थी, वह हर चीज निश्चित प्राथमिकता (priority) के अनुसार व्यवस्थित रखते थे. इसके अलावा जैक डोर्सी का मानना है कि कम सामान, व्यवस्था और ध्यान केंद्रित (Focus) करने से दिमाग शांत रहता है और स्पष्टता से काम करता है. (AI Image)
3.जरूर अपनाएं ये आदतें
इसके लिए सबसे पहले हर चीज की एक तय जगह बनाएं ताकि रिमोट, चाबी या चार्जर ढूंढने में समय बर्बाद न हो, चीजों का इस्तेमाल करते समय माइंडफुल रहें और खुद से पूछें कि इसे वापस कहां रखना है. पूरे परिवार के साथ मिलकर ऐसा ही नियम बनाएं. रोज रात सोने से पहले एक छोटा ‘रिटर्न रूटीन’ अपनाएं और सभी चीजें उनकी जगह पर रख दें. कोई चीज सही जगह रखें, तो खुद को छोटा सा ‘थैंक यू’ देकर मोटिवेट करें. (AI Image)
4.सफलता का आधार बनती हैं ये आदतें
ऐसा माना जाता है, जब आप हर चीज को उसकी जगह पर रखते हैं, या ऑर्गनाइज्ड लाइफ को अपनाते हैं तो ये आदत आपके मस्तिष्क में भी तय तरीका विकसित करती है. इससे दिमाग कम भटकता है और आप निर्णय जल्दी ले पाते हैं. इसके अलावा इससे आपका ज्यादा समय बर्बाद भी नहीं होता है. इस तरह की छोटी और मामूली आदतें एक बड़ी सफलता का आधार बन सकती हैं. (AI Image)
5.छोटी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव
व्यवस्थित रहना, जीवन की भागदौड़ को कम करता है और सुबह की शुरुआत शांत तरीके से होती है, जिससे पूरे दिन बेहतर महसूस होता है. साफ-सुथरा माहौल दिमाग को आराम देता है, मानसिक तनाव कम करता है और सोचने-समझने की क्षमता बढ़ाता है. वहीं जब आसपास चीजें व्यवस्थित होती हैं, तो फैसले लेना आसान होता है. धीरे-धीरे एक अनुशासित लाइफस्टाइल बनती है. साथ ही, खुद पर भरोसा बढ़ता है और आत्मविश्वास मजबूत होता है. (AI Image)
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