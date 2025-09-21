बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Sep 21, 2025, 02:50 PM IST
1.हरा-भरा होने के बावजूद बेल पर लौकी क्यों नहीं होती है?
लौकी की बेल पर पत्तियां खूब आना और एक भी फल न लगना एक आम समस्या है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोषक तत्वों का असंतुलन (Nutrient Imbalance) कहते हैं. जब आप पौधे को ज्यादातर गोबर की खाद या केवल यूरिया जैसी नाइट्रोजन युक्त खाद देते हैं, तो बेल की सारी ऊर्जा केवल हरी-भरी टहनियां और पत्ते बनाने में लग जाती है. फल बनने के लिए पौधों को उस समय फॉस्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जो फूलों की कलियों को विकसित करने और फलों को पोषण देने में मदद करते हैं. इन तत्वों की कमी होने पर फूल या तो बनते ही नहीं, या नर फूल बनकर झड़ जाते हैं.
2.लौकी के पौधे में मिलाएं यह एक फ्री की चीज
इस समस्या का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और 100% जैविक समाधान है- सरसों की खली का इस्तेमाल करना. सरसों की खली बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष होती है और यह फॉस्फोरस और पोटेशियम का एक बेहतरीन स्रोत है, साथ ही इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधे को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.
3.लौकी के पौधे के लिए सरसों की खली कैसे तैयार करें?
सरसों की खली को तरल खाद के रूप में तैयार करें. इसके लिए आपको100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगो देना है. इस मिश्रण को 4 से 5 दिनों के लिए छायादार जगह पर ढक कर रख दें. हर दिन एक बार इसे लकड़ी की मदद से चलाएं. 5 दिन बाद, यह मिश्रण एक गाढ़ा और बदबूदार तरल बन जाएगा. इसे आप पौधे में यूज कर सकते हैं.
4.लौकी के पौधे में सरसों की खली कैसे डालें?
तैयार तरल खली को सीधे बेल पर नहीं डालना चाहिए. यह बहुत गाढ़ी होती है और जड़ों को जला सकती है. इसके लिए 1 भाग तैयार तरल खली लें और उसमें 10 भाग सादा पानी मिलाएं. इसे सुबह या शाम के समय डालें, जब तेज धूप न हो.इस पतले घोल को बेल की जड़ के चारों ओर मिट्टी में डालें. छोटे गमलों में 200 मिलीलीटर और बड़ी क्यारियों में 500 मिलीलीटर तक दे सकते हैं. बेहतर परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को हर 15 दिन में दोहराएं.
5.लौकी के लिए सरसों की खली क्यों है खास? (Why Mustard Cake is Best for Gourd)
सरसों की खली एक धीमी गति से काम करने वाली खाद है. यह पौधों को संतुलित पोषण प्रदान करती है. यह मिट्टी में फॉस्फोरस की आपूर्ति करती है, जो मादा फूलों के विकास के लिए जरूरी है. साथ ही, यह पोटेशियम प्रदान करती है, जो फल के आकार, स्वाद और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. जब सरसों की खली को तरल खाद के रूप में दिया जाता है, तो यह पौधे की जड़ों द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाती है, जिससे इसका असर बहुत जल्दी दिखता है.
6.हफ्ते भर में दिखेगा असर
सरसों की खली की तरल खाद में मौजूद फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत तेजी से जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं. आप देखेंगे कि खाद डालने के 7 से 10 दिनों के भीतर बेल में नए सिरे से ग्रोथ शुरू होती दिखाई देंगी. इसके बाद, बेल पर लौकी की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी.
7.लौकी की बेल के ग्रोथ के लिए अन्य महत्वपूर्ण टिप्स
सिर्फ खाद ही नहीं, लौकी की अच्छी फसल के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. बेल को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जलभराव से बचें.