FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

प्रियंका गांधी की इस चूक की वजह से पार्टी में मची अंदरूनी कलह? जानिए क्यों नाराज हो गए कांग्रेसी कार्यकर्ता

Odisha Police SI Admit Card 2025: OPRB ने जारी किया ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, odishapolice.gov.in से यूं करें डाउनलोड

Bigg Boss 19: सेट पर सलमान के साथ काजोल ने किया सीन रिक्रिएट, बोलीं- 'पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो..'

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

IBPS PO Prelims Result 2025: कब जारी होगा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट? ibps.in पर ऐसे कर पाएंगे चेक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

IND vs PAK Live Streaming: सोनी लिव नहीं इस तरह फ्री में यहां देखें भारत और पाकिस्तान का मैच, नहीं लगेगी कोई फीस

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

Crime News: बहू को वफादारी साबित करने लिए देनी पड़ी अग्निपरीक्षा, खौलते तेल में डलवाया हाथ, जानिए पूरा मामला

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी

बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 फ्री की चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

लौकी की बेल पर अगर पत्तियां खूब आ रही हैं, पर फल नहीं आ रहे हैं, तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसा मिट्टी में पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण होता है. इसे दूर करने के लिए, यहां जैविक और घरेलू उपाय बताया गया है, जिसे आप बिना खर्च किए ही आजमा सकते हैं. इसका असर आपको जल्दी दिखेगा.

Pragya Bharti | Sep 21, 2025, 02:50 PM IST

1.हरा-भरा होने के बावजूद बेल पर लौकी क्यों नहीं होती है?

हरा-भरा होने के बावजूद बेल पर लौकी क्यों नहीं होती है?
1

लौकी की बेल पर पत्तियां खूब आना और एक भी फल न लगना एक आम समस्या है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोषक तत्वों का असंतुलन (Nutrient Imbalance) कहते हैं. जब आप पौधे को ज्यादातर गोबर की खाद या केवल यूरिया जैसी नाइट्रोजन युक्त खाद देते हैं, तो बेल की सारी ऊर्जा केवल हरी-भरी टहनियां और पत्ते बनाने में लग जाती है. फल बनने के लिए पौधों को उस समय फॉस्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जो फूलों की कलियों को विकसित करने और फलों को पोषण देने में मदद करते हैं. इन तत्वों की कमी होने पर फूल या तो बनते ही नहीं, या नर फूल बनकर झड़ जाते हैं.

Advertisement

2.लौकी के पौधे में मिलाएं यह एक फ्री की चीज

लौकी के पौधे में मिलाएं यह एक फ्री की चीज
2

इस समस्या का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और 100% जैविक समाधान है- सरसों की खली का इस्तेमाल करना. सरसों की खली बीजों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष होती है और यह फॉस्फोरस और पोटेशियम का एक बेहतरीन स्रोत है, साथ ही इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधे को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.

3.लौकी के पौधे के लिए सरसों की खली कैसे तैयार करें?

लौकी के पौधे के लिए सरसों की खली कैसे तैयार करें?
3

सरसों की खली को तरल खाद के रूप में तैयार करें. इसके लिए आपको100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगो देना है. इस मिश्रण को 4 से 5 दिनों के लिए छायादार जगह पर ढक कर रख दें. हर दिन एक बार इसे लकड़ी की मदद से चलाएं. 5 दिन बाद, यह मिश्रण एक गाढ़ा और बदबूदार तरल बन जाएगा. इसे आप पौधे में यूज कर सकते हैं.

4.लौकी के पौधे में सरसों की खली कैसे डालें?

लौकी के पौधे में सरसों की खली कैसे डालें?
4

तैयार तरल खली को सीधे बेल पर नहीं डालना चाहिए. यह बहुत गाढ़ी होती है और जड़ों को जला सकती है. इसके लिए 1 भाग तैयार तरल खली लें और उसमें 10 भाग सादा पानी मिलाएं. इसे सुबह या शाम के समय डालें, जब तेज धूप न हो.इस पतले घोल को बेल की जड़ के चारों ओर मिट्टी में डालें. छोटे गमलों में 200 मिलीलीटर और बड़ी क्यारियों में 500 मिलीलीटर तक दे सकते हैं. बेहतर परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को हर 15 दिन में दोहराएं.

TRENDING NOW

5.लौकी के लिए सरसों की खली क्यों है खास? (Why Mustard Cake is Best for Gourd)

लौकी के लिए सरसों की खली क्यों है खास? (Why Mustard Cake is Best for Gourd)
5

सरसों की खली एक धीमी गति से काम करने वाली खाद है. यह पौधों को संतुलित पोषण प्रदान करती है. यह मिट्टी में फॉस्फोरस की आपूर्ति करती है, जो मादा फूलों के विकास के लिए जरूरी है. साथ ही, यह पोटेशियम प्रदान करती है, जो फल के आकार, स्वाद और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. जब सरसों की खली को तरल खाद के रूप में दिया जाता है, तो यह पौधे की जड़ों द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाती है, जिससे इसका असर बहुत जल्दी दिखता है.

6.हफ्ते भर में दिखेगा असर

हफ्ते भर में दिखेगा असर
6

सरसों की खली की तरल खाद में मौजूद फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत तेजी से जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं. आप देखेंगे कि खाद डालने के 7 से 10 दिनों के भीतर बेल में नए सिरे से ग्रोथ शुरू होती दिखाई देंगी. इसके बाद, बेल पर लौकी की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी.

7.लौकी की बेल के ग्रोथ के लिए अन्य महत्वपूर्ण टिप्स

लौकी की बेल के ग्रोथ के लिए अन्य महत्वपूर्ण टिप्स
7

सिर्फ खाद ही नहीं, लौकी की अच्छी फसल के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. बेल को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए. मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जलभराव से बचें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Chanakya Niti: जल्दी से बनना है अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो चाणक्य की ये बात बांध लें गांठ
जल्दी से बनना है अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो चाणक्य की ये बात बांध लें गांठ
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग, मेकर्स ने रिलीज की झलक
Pushpa 2 में हुई इस हसीना की एंट्री, Allu Arjun के साथ डांस फ्लोर पर लगाएंगी आग
IND vs SA 2nd T20: अफ्रीकी गेंदबाजों ने बरपाया कहर, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
अफ्रीकी गेंदबाजों ने बरपाया कहर, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
बाबा सिद्ध‍ीकी को गोली मारने वाला शूटर श‍िवकुमार गिरफ्तार, STF ने यूपी के बहराइच से दबोचा
बाबा सिद्ध‍ीकी को गोली मारने वाला शूटर श‍िवकुमार गिरफ्तार, STF ने यूपी के बहराइच से दबोचा
Kanguva Trailer: इतिहास रचने को तैयार है Suriya की फिल्म, धमाकेदार झलक आई सामने, Bobby Deol का भी दिखा धांसू अंदाज
इतिहास रचने को तैयार है Suriya की Kanguva, धमाकेदार झलक आई सामने
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Navrati Mehandi Designs 2025: नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
नवरात्रि के पहले दिन हाथों पर रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स, बढ़ जाएगी रौनक
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं IFS गौरांगलाल दास जो बने कोरिया गणराज्य में भारत के राजदूत? पत्नी भी हैं बड़ी अधिकारी
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 फ्री की चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
नींबू-भिंडी नहीं! बगीचे में अभी ही लगा लें ये 6 पौधे, सर्दियों में भर-भर कर मिलेंगी ताजी सब्जियां
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE