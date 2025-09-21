बेल पर पत्ते तो हैं पर नहीं आ रही लौकी? जड़ के पास चुपके से डाल दें यह 1 चीज, हफ्ते भर में दिखेगा असर

1 . हरा-भरा होने के बावजूद बेल पर लौकी क्यों नहीं होती है?

लौकी की बेल पर पत्तियां खूब आना और एक भी फल न लगना एक आम समस्या है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोषक तत्वों का असंतुलन (Nutrient Imbalance) कहते हैं. जब आप पौधे को ज्यादातर गोबर की खाद या केवल यूरिया जैसी नाइट्रोजन युक्त खाद देते हैं, तो बेल की सारी ऊर्जा केवल हरी-भरी टहनियां और पत्ते बनाने में लग जाती है. फल बनने के लिए पौधों को उस समय फॉस्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जो फूलों की कलियों को विकसित करने और फलों को पोषण देने में मदद करते हैं. इन तत्वों की कमी होने पर फूल या तो बनते ही नहीं, या नर फूल बनकर झड़ जाते हैं.