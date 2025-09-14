कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

1 . कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो?

1

शरीर में कोलेस्ट्रॉल का हाई होना ब्लड प्रेशर का बढ़ना और फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है. कई बार ब्लड गाढ़ा भी हो जाता है या ब्लड में क्लॉटिंग्स भी बनने लगती है. ये सभी जानलेवा होती हैं. खास बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल के संकेत जल्दी नजर नहीं आते और आते भी तब हैं जब ये हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है. ऐसे में जरूरी है कि सुबह के समय आप एक ऐसी आयुर्वेदिक पत्तियों का चूर्ण पानी संग लें जो न केवल नसों में जमें कोलेस्ट्रॉल को बाहर करेगी बल्कि ये यूरिए एसिड से लेकर डायबिटीज तक को कंट्रोल करेगी.