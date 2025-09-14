कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 14, 2025, 10:04 AM IST
1.कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो?
शरीर में कोलेस्ट्रॉल का हाई होना ब्लड प्रेशर का बढ़ना और फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है. कई बार ब्लड गाढ़ा भी हो जाता है या ब्लड में क्लॉटिंग्स भी बनने लगती है. ये सभी जानलेवा होती हैं. खास बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल के संकेत जल्दी नजर नहीं आते और आते भी तब हैं जब ये हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है. ऐसे में जरूरी है कि सुबह के समय आप एक ऐसी आयुर्वेदिक पत्तियों का चूर्ण पानी संग लें जो न केवल नसों में जमें कोलेस्ट्रॉल को बाहर करेगी बल्कि ये यूरिए एसिड से लेकर डायबिटीज तक को कंट्रोल करेगी.
2.सहजन की पत्तियों को खाना शुरू करें
कई लोगों को सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी पीने की आदत होती है. लेकिन सिर्फ़ गर्म पानी पीने की बजाय, पानी के साथ सहजन की पत्तियों का सेवन करने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएँगे और शरीर को कई अन्य लाभ भी होंगे. सहजन की पत्तियों में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन जैसे ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. आज हम आपको सहजन की पत्तियों के नियमित सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. इन पत्तियों में मौजूद तत्व शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं.
3.खून की कमी को पूरा करेंगी ये पत्तियां
शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए मोरिंगा के पत्तों का सेवन करना चाहिए. इन पत्तों का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में मदद मिलती है.
4.गैस, अपच या अन्य पाचन समस्याओं से राहत
गैस, अपच या अन्य पाचन समस्याओं से राहत पाने के लिए मोरिंगा के पत्तों का सेवन किया जा सकता है. यह शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है.
5.वेट लॉस में भी कारगर
बढ़ते वज़न को कम करने के लिए कई तरह के पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है. लेकिन इन सब के बजाय, सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी के साथ मोरिंगा के पत्तों या पाउडर का सेवन करें.
6.रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी बेहतर
शरीर की कमजोर हो चुकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए मोरिंगा के पत्तों का सेवन करना चाहिए. इन पत्तों का सेवन करने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है.
7.ब्लड शुगर को नियंत्रित रहेगा
ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए मोरिंगा के पत्तों का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा, शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आप मोरिंगा पाउडर का सेवन कर सकते हैं.
8. यूरिक एसिड कम करेंगी ये पत्तियां
यह मोरिंगा और चुकंदर पाउडर एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है. यह शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है जो गठिया, गाउट और गठिया जैसे मुद्दों से राहत देने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
