Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

1 . दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’!

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अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सूखा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, यहां मैकमुर्डो ड्राई वैली (McMurdo Dry Valleys) में टेलर ग्लेशियर के बीच से एक ऐसा झरना गिरता है, जिसका पानी बिल्कुल खून की तरह सुर्ख लाल है. इस अनोखे झरने की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने की थी. इस झरने से बहता गहरा लाल रंग का पानी ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर से खून बह रहा हो, लेकिन इसके पीछे डरावनी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक वजह है. (AI Image)