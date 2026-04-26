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Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

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Blood Falls: दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! ब्लड फॉल्स का रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान

Antarctica Blood Falls Mystery: दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी और अनोखी जगहें हैं, जो अपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां लाल रंग का झरना बहता दिखाई देता है, जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

Abhay Sharma | Apr 26, 2026, 10:49 PM IST

1.दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! 

दुनिया में इस जगह बहता है ‘खून का झरना’! 
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अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सूखा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, यहां मैकमुर्डो ड्राई वैली (McMurdo Dry Valleys) में टेलर ग्लेशियर के बीच से एक ऐसा झरना गिरता है, जिसका पानी बिल्कुल खून की तरह सुर्ख लाल है. इस अनोखे झरने की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने की थी. इस झरने से बहता गहरा लाल रंग का पानी ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर से खून बह रहा हो, लेकिन इसके पीछे डरावनी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक वजह है. (AI Image)

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2.क्या है ब्लड फॉल्स के पीछे का साइंस? 

क्या है ब्लड फॉल्स के पीछे का साइंस? 
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असल में, इस झरने का रहस्य बर्फ के नीचे छिपा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, करीब 50 लाख साल पहले एक झील ग्लेशियर के नीचे फंस गई थी, जो सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन से पूरी तरह कट गई. इस झील के पानी में नमक और आयरन (लोहा) बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है. जब आयरन से भरपूर पानी ग्लेशियर की दरारों से बाहर आता है और हवा के संपर्क में आता है, तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है.  (AI Image) 

 

3.लोहे पर जंग जैसी  प्रक्रिया 

लोहे पर जंग जैसी  प्रक्रिया 
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वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग लाल हो जाता है. यही वजह है कि जब सफेद बर्फ पर गिरता पानी गहरा लाल दिखाई देता है. आयरन ऑक्सीडाइज की वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है और यह 'खून' जैसा दिखता है. इसके अलावा वैज्ञानिकों के लिए यह खोज और भी खास इसलिए है क्योंकि इस पानी में सूक्ष्म जीव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) पाए गए हैं. (AI Image)

 

4.ऑक्सीजन और सूरज के बिना इसमें फल फूल रहे सूक्ष्मजीवी

ऑक्सीजन और सूरज के बिना इसमें फल फूल रहे सूक्ष्मजीवी
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इसमें ऐसे जीव पाए गए हैं, जो बिना धूप और कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकते हैं, यह बेहद हैरान करने वाली बात है. ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी न होने के बावजूद इसमें सूक्ष्मजीवी फल-फूल रहे हैं और ये जीव लोहे और सल्फेट को खाकर जीवित रहते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका की अंधेरी और ठंडी गहराइयों में जीवन मुमकिन है, तो दूसरे ठंडे ग्रहों पर भी जीवन होने की संभावना है.  (AI Image)

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5.क्या आप भी देखने जा सकते हैं झरना? 

क्या आप भी देखने जा सकते हैं झरना? 
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ब्लड फॉल्स काफी जिज्ञासा जगाने वाला है, ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को देखना भी चाहते हैं. लेकिन क्या आप इसे देखने जा सकते हैं? बता दें कि यह अंटार्कटिका क्रूस के मेन टूरिस्ट सर्किट में नहीं आता है. यहां जाना आम जनता के लिए नामुमकिन है. यहां केवल रिसर्च के मकसद से वैज्ञानिक इस जगह जा सकते हैं, लेकिन हमें और आपको इसकी तस्वीर देखकर ही काम चलाना पड़ेगा.  (AI Image)

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