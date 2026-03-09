दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं सबसे खुशहाल और संतुष्ट हैं, जानिए हैप्पीनेस लिस्ट में भारत कहां करता है स्टैंड

आज लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, मिडिल ईस्ट संकट पर बोलेंगे एस जयशंकर | आज से 2 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण, स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव, लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी की | इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले की नई लहर, ईरान ने कुवैत पर की भीषण बमबारी, साथी देशों पर ईरान के हमले निंदनीय- सऊदी, ईरान ने इराक में US बेस पर किया हमला
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 09, 2026, 06:48 AM IST
1.किन देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जी रही हैं
दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जहां कि महिलाओं को देखकर हर महिला के अंदर ये इच्छा होती है कि काश वो भी ऐसी ही खुशहाल जिंदगी जी सकती. खुशहाली का मतलब केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है. इसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे कई पहलू शामिल होते हैं. इसी आधार पर जारी होने वाली विश्व खुशी रिपोर्ट (World Happiness Report) में कई सालों से कुछ खास देशों का दबदबा कायम है, खासकर उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों का. तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जी रही हैं. (Photo Credit - AI Generated)
2.क्यों इस देश की महिलाएं सबसे खुशहाल मानी जाती हैं?
विश्व खुशी रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार कई वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपलब्धि में वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता की बड़ी भूमिका है.फिनलैंड में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलते हैं. इसके साथ ही समाज में लैंगिक समानता को मजबूत नीतियों के जरिए बढ़ावा दिया गया है, जिससे महिलाओं को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण मिलता है. (Photo Credit - AI Generated)
3.कार्य-जीवन संतुलन: खुशहाली की अहम वजह
फिनलैंड में कार्य संस्कृति काफी संतुलित मानी जाती है. काम के तय समय होता है और सबके लिए ये समान होता है, इसलिए यहां के नौकरी पेशा लोगों को निजी जीवन के लिए पर्याप्त समय मिलता है .विशेषज्ञों के अनुसार यह संतुलन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. परिवार और करियर के बीच संतुलन होने से तनाव और ‘बर्नआउट’ की स्थिति कम देखने को मिलती है. (Photo Credit - AI Generated)
4.मातृत्व और पितृत्व अवकाश की मजबूत व्यवस्था
फिनलैंड में मातृत्व (Maternity leave ) के साथ-साथ पितृत्व (Paternity leave) अवकाश की व्यवस्था भी काफी मजबूत है. यहां पिता को भी बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. सामाजिक नीति विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बच्चों की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर नहीं रहती और परिवार के भीतर संतुलित साझेदारी बनती है. (Photo Credit - AI Generated)
5.शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ा कारण
फिनलैंड में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च गुणवत्ता और किफायती लागत के लिए जाना जाता है. कई सेवाएं सरकार द्वारा व्यापक रूप से समर्थित होती हैं.जब बुनियादी जरूरतें आसानी से उपलब्ध हों, तो जीवन की अनिश्चितता कम होती है. यही कारण है कि वहां के नागरिकों में संतुष्टि और मानसिक शांति का स्तर अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
6.सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल
फिनलैंड को महिलाओं के लिए सुरक्षित देशों में गिना जाता है. सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का उच्च स्तर और सामाजिक सम्मान महिलाओं को आत्मविश्वास देता है.यह माहौल उन्हें अपनी पसंद के करियर, जीवनशैली और निर्णयों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है. (Photo Credit - AI Generated)
7.नॉर्डिक देशों की भी मजबूत स्थिति
फिनलैंड के अलावा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे नॉर्डिक देश भी महिलाओं की खुशहाली के मामले में शीर्ष देशों में शामिल हैं. इन देशों में ‘समान काम के लिए समान वेतन’, सामाजिक सुरक्षा और लैंगिक समानता से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता है. इससे महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की भावना मजबूत होती है. (Photo Credit - AI Generated)
8.भारत की स्थिति और चुनौतियां
भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व भूमिकाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. कई क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सुरक्षा, सामाजिक सोच और आर्थिक अवसरों के मामले में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है. इन क्षेत्रों में निरंतर सुधार महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
नोट: विश्व खुशी रिपोर्ट विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करती है. किसी देश की स्थिति समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि यह कई सामाजिक और नीतिगत कारकों पर निर्भर करती है.
