दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं सबसे खुशहाल और संतुष्ट हैं, जानिए हैप्पीनेस लिस्ट में भारत कहां करता है स्टैंड

1 . किन देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जी रही हैं

1

दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जहां कि महिलाओं को देखकर हर महिला के अंदर ये इच्छा होती है कि काश वो भी ऐसी ही खुशहाल जिंदगी जी सकती. खुशहाली का मतलब केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है. इसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे कई पहलू शामिल होते हैं. इसी आधार पर जारी होने वाली विश्व खुशी रिपोर्ट (World Happiness Report) में कई सालों से कुछ खास देशों का दबदबा कायम है, खासकर उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देशों का. तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन देशों में महिलाएं सबसे ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जी रही हैं. (Photo Credit - AI Generated)

