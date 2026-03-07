FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

How world celebrates International Women's Day- 8 मार्च ही वो दिन है जब पूरी दुनिया महिलाओं को खास फील कराती हैं और उनके योगदान, संघर्ष, प्यार और बलिदान का महत्व जताती भी है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया किस तरह से सेलिब्रेट करती है, चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 03:51 PM IST

1.8 मार्च का दिन क्यों है खास

8 मार्च का दिन क्यों है खास
1

हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन केवल शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार, समान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने का भी अवसर माना जाता है. कई देशों में यह दिन सामाजिक बदलाव और जागरूकता के अभियान से जुड़ा हुआ है. यही नहीं कहीं इस दिन आंदोलन तो कहीं बहस मंच का आयोजन होता है. वहीं कहीं परिवार और समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ देशों में यह दिन आधिकारिक अवकाश के रूप में भी मान्यता प्राप्त है.

वैश्विक स्तर पर इसकी परंपराएं अलग-अलग हैं. कुछ देशों में महिलाएं रैलियों में शामिल होती हैं, तो कहीं उन्हें फूल और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है. आइए देखते हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में महिला दिवस किस तरह मनाया जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

2.अमेरिका: पूरे महीने महिलाओं के इतिहास पर फोकस

अमेरिका: पूरे महीने महिलाओं के इतिहास पर फोकस
2

संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 मार्च सार्वजनिक अवकाश नहीं है, लेकिन मार्च का महीना “वुमन हिस्ट्री मंथ” के रूप में मनाया जाता है. इस दौरान स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में महिलाओं के योगदान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. कई शहरों में रैलियां, सेमिनार और नेटवर्किंग कार्यक्रम होते हैं. इनका उद्देश्य नेतृत्व, समानता और कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

3.रोमानिया: मातृत्व और सम्मान का प्रतीक

रोमानिया: मातृत्व और सम्मान का प्रतीक
3

रोमानिया में महिला दिवस का माहौल कुछ हद तक मातृ दिवस जैसा होता है. परिवार के सदस्य खासतौर पर पुरुष, अपनी माताओं, दादी-नानी, बहनों और बेटियों को फूल और शुभकामना कार्ड देते हैं. यह दिन महिलाओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर माना जाता है. परिवारों में छोटे-छोटे समारोह भी आयोजित किए जाते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

4.इटली: मिमोसा फूल की परंपरा

इटली: मिमोसा फूल की परंपरा
4

इटली में 8 मार्च को महिलाओं को पीले रंग का मिमोसा फूल भेंट करने की परंपरा है. यह फूल शक्ति, एकता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं एक-दूसरे को भी मिमोसा के गुलदस्ते देकर शुभकामनाएं देती हैं. इस दिन कई बेकरी और रेस्तरां मिमोसा से प्रेरित पीले रंग के केक और खास व्यंजन भी तैयार करते हैं, जो इस उत्सव को और खास बना देते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

TRENDING NOW

5.चीन: आधे दिन की छुट्टी की परंपरा

चीन: आधे दिन की छुट्टी की परंपरा
5

चीन में 1949 से महिला दिवस मनाया जा रहा है. कई संस्थानों में इस दिन महिला कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने की परंपरा है, हालांकि यह हर जगह अनिवार्य नहीं है. परिवारों में पुरुष अपने जीवन की महिलाओं को उपहार देकर इस दिन को खास बनाते हैं. यह सामाजिक सम्मान और कार्यस्थल पर संतुलन दोनों का प्रतीक माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

6.रूस: आधिकारिक अवकाश के रूप में महिला दिवस

रूस: आधिकारिक अवकाश के रूप में महिला दिवस
6

रूस में 8 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. यह परंपरा 1918 से चली आ रही है. इस दिन परिवारों में महिलाओं को फूल और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है. समय के साथ यह दिन एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह भी मनाया जाने लगा है, जिसमें परिवार और समाज दोनों की भागीदारी होती है. (Photo Credit - AI Generated)

7.यूनाइटेड किंगडम: संवाद और विचारों का मंच

यूनाइटेड किंगडम: संवाद और विचारों का मंच
7

ब्रिटेन में महिला दिवस केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता. लंदन में इसे अक्सर कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों के रूप में मनाया जाता है.इन कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और कलाकार एक मंच पर आते हैं. वे दुनिया भर की महिलाओं के सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

8.स्पेन: आंदोलन और अधिकारों की आवाज़

स्पेन: आंदोलन और अधिकारों की आवाज़
8

स्पेन में 2018 के बाद महिला दिवस को नई पहचान मिली. उस साल लाखों लोगों ने महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन में हिस्सा लिया था. तब से हर साल बड़े पैमाने पर रैलियां और मार्च आयोजित होते हैं. इनका उद्देश्य लैंगिक समानता और सुरक्षा के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना है. (Photo Credit - AI Generated)
 

9.ऑस्ट्रेलिया: चर्चाओं और अभियानों का दिन

ऑस्ट्रेलिया: चर्चाओं और अभियानों का दिन
9

ऑस्ट्रेलिया में महिला दिवस के अवसर पर कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इनमें पैनल चर्चा, सामुदायिक बैठकें और प्रेरणादायक भाषण शामिल होते हैं. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों को सामने लाना और समाज में समान अवसरों की आवश्यकता पर चर्चा करना होता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

10.भारत: उपलब्धियों का जश्न और समानता का संदेश

भारत: उपलब्धियों का जश्न और समानता का संदेश
10

भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का उत्सव माना जाता है. सरकारी और निजी संस्थान इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर “नारी शक्ति” से जुड़े सम्मेलन, सम्मान समारोह और प्रेरणादायक कहानियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में समान अधिकारों के महत्व को रेखांकित करना है. (Photo Credit - AI Generated)

