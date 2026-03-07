Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

1 . 8 मार्च का दिन क्यों है खास

1

हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन केवल शुभकामनाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकार, समान और उनकी उपलब्धियों को पहचान देने का भी अवसर माना जाता है. कई देशों में यह दिन सामाजिक बदलाव और जागरूकता के अभियान से जुड़ा हुआ है. यही नहीं कहीं इस दिन आंदोलन तो कहीं बहस मंच का आयोजन होता है. वहीं कहीं परिवार और समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ देशों में यह दिन आधिकारिक अवकाश के रूप में भी मान्यता प्राप्त है.

वैश्विक स्तर पर इसकी परंपराएं अलग-अलग हैं. कुछ देशों में महिलाएं रैलियों में शामिल होती हैं, तो कहीं उन्हें फूल और उपहार देकर सम्मानित किया जाता है. आइए देखते हैं कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में महिला दिवस किस तरह मनाया जाता है. (Photo Credit - AI Generated)

