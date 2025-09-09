इस रोमांटिक फ्रूट्स को खाते ही रोम-रोम में दौड़ जाएगी खुशी की लहर, बढ़ेगा प्यार और उत्साह 

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 02:34 PM IST
1.क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा फल है?
ऐसा ही एक फल है जिसे रोमांटिक फल के नाम से जाना जाता है. क्या आप जानते हैं कि यह कौन सा फल है? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? ये फल लाल रंग का और खट्टा-मीठा होता है. अगर आप गेस कर लिए तो बढ़िया अगर नहीं कर पाए तो चलिए फल के नाम ही नहीं इसके शानदार काम को भी बताएं.
2.स्ट्रॉबेरी को रोमांटिक फल कहा जाता है
स्ट्रॉबेरी को रोमांटिक फल कहा जाता है. ये रसीले और मीठे होते हैं, और लाल व गुलाबी रंग के होते हैं. इसके अलावा, चेरी को भी रोमांटिक फल कहा जाता है. इस फ्रूट को लव फ्रूट कह जाता है.
3.स्ट्रॉबेरी में क्या होता है?
स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, फोलेट, पोटैशियम, और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं.
4.स्ट्रॉबेरी और हार्मोन
स्ट्रॉबेरी में फोलेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं. सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है और हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है.
5.स्ट्रॉबेरी खाने से हमारे शरीर को कई फायदे हो सकते हैं:
1. हृदय स्वास्थ्य: स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम होते हैं जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
2. कैंसर से बचाव: स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को कैंसर से बचाने में मदद करते हैं.
3. पाचन तंत्र: स्ट्रॉबेरी में फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है.
4. त्वचा और बाल: स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी होता है जो हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है.
6.फोलेट और विटामिन सी से भरा होता है ये फल
स्ट्रॉबेरी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है. इसमें फोलेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं. स्ट्रॉबेरी खाने से हमारे हृदय स्वास्थ्य, कैंसर से बचाव, पाचन तंत्र, और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
