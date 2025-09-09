इस रोमांटिक फ्रूट्स को खाते ही रोम-रोम में दौड़ जाएगी खुशी की लहर, बढ़ेगा प्यार और उत्साह 

6 . फोलेट और विटामिन सी से भरा होता है ये फल

स्ट्रॉबेरी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो हमारे शरीर को कई फायदे पहुंचा सकता है. इसमें फोलेट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं. स्ट्रॉबेरी खाने से हमारे हृदय स्वास्थ्य, कैंसर से बचाव, पाचन तंत्र, और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

