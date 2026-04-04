Numerology: बेहद टैलेंटेड और खास होते हैं इस मूलांक के लोग, बस ये कमी नहीं बढ़ने देती है आगे 

5 . जरूर करें ये उपाय

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आप अपना आलसी स्वभाव दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसके अलावा इन्हें अपने पास लाल रंग का रुमाल या छोटा सा लाल कपड़ा पर्स में जरूर रखने से लाभ होगा. मान्यता है कि ऐसा करने से अंदर ऊर्जा का स्तर सदैव बना रहता है और आलस धीरे-धीरे दूर होने लगता है. (AI Image)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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