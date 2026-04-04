Numerology: बेहद टैलेंटेड और खास होते हैं इस मूलांक के लोग, बस ये कमी नहीं बढ़ने देती है आगे 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 04, 2026, 10:04 PM IST
1.मूलांक 9
दरअसल, हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 की, इस मूलांक के लोग अपने काम में बेहद खास होते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखते हैं. लेकिन, इनमें एक बुरी आदत होती है, वो है आलस. ये लोग अक्सर अपना काम कल पर टालते रहते हैं. (AI Image)
2.देरी से मिलती है सफलता
इस एक आदत के चलते इन्हें कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, तब भी ये अपनी इस बुरी आदत में जल्दी से बदलाव नहीं करते हैं. आलसी स्वभाव के चलते ही इन्हें सफलता अमूमन देरी से मिलती है. आगे पढ़ें मूलांक 9 किन लोगों का होता है, और इस बुरी आदत का इनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है. (AI Image)
3.किन लोगों का होता है मूलांक 9?
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों की जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को होती है, उनका मूलांक 9 होता है. इस मूलांक वाले लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है. इनका जब मन होता है तो ये पहाड़ खोद देते हैं, लेकिन जब आलस आता है तो हर काम को हफ्तों तक टालते में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती. (AI Image)
4.कई सुनहरे अवसर इनके हाथ से निकल जाते हैं
इनकी यही बुरी आदत इनके बनते हुए काम बिगाड़ देती है और इनकी सारी प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है, इस बुरी आदत के चलते इनके करियर में आने वाले कई सुनहरे अवसर इनके हाथ से निकल जाते हैं. अगर ये अपने आलसी स्वभाव को बदल लें तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. आप ये उपाय अपना सकते हैं. (AI Image)
5.जरूर करें ये उपाय
आप अपना आलसी स्वभाव दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, इसके अलावा इन्हें अपने पास लाल रंग का रुमाल या छोटा सा लाल कपड़ा पर्स में जरूर रखने से लाभ होगा. मान्यता है कि ऐसा करने से अंदर ऊर्जा का स्तर सदैव बना रहता है और आलस धीरे-धीरे दूर होने लगता है. (AI Image)
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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