भारत में तेजी से बढ़ रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेटिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स, जानिए टॉप 7 में कौन सा राज्य है सबसे आगे

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Mar 16, 2026, 02:12 PM IST
1.भारत में तेजी से बढ़े विवाहेतर डेटिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स
ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ भारत में रिश्तों को लेकर नई प्रवृत्तियां भी सामने आ रही हैं. हाल ही में फ्रांस में शुरू हुआ विवाहेतर डेटिंग प्लेटफॉर्म Gleeden ने दावा किया है कि भारत में उसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है. कंपनी के अनुसार यह वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में तेज हुई है. स्मार्टफोन की पहुंच, डिजिटल गोपनीयता और बदलती सामाजिक सोच को इसके प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है.
2.प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवाहेतर डेटिंग ऐप्स और वेबसाइटें
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाहेतर (extramarital) संबंधों के लिए सबसे प्रमुख ऐप Gleeden (ग्लीडेन) है, जो गोपनीयता और विवेक (discretion) पर जोर देता है. भारत में भी इसके लाखों उपयोगकर्ता हैं. अन्य विकल्पों में एजीए (AGA) मैरिड और Ashley Madison जैसे प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं जो विशेष रूप से विवाहित लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
3.बदलती जीवनशैली और रिश्तों पर उसका असर
भारतीय समाज में विवाह को लंबे समय से स्थायी और पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता रहा है. हालांकि आधुनिक शहरी जीवन, करियर का दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती भावना ने रिश्तों की परिभाषा पर नई चर्चा शुरू कर दी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऐसे विषयों को सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बना दिया है, जिन पर पहले निजी या सीमित दायरे में ही बात होती थी.
4.Gleeden की रिपोर्ट क्या बता रही है
Gleeden की रिपोर्ट के आधार पर भारत में सबसे अधिक यूजर्स वाले शहर/राज्य (सूची) के अनुसार,
रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यूजर्स बेंगलुरु (कर्नाटक) से हैं, जिसके बाद मुंबई, कोलकाता और दिल्ली आते हैं. यह रुझान इस बात की ओर संकेत करता है कि डिजिटल डेटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल केवल पारंपरिक महानगरों तक सीमित नहीं रहा.
5.डेटिंग ऐप्स का चलनबढ़ने के पीछे क्या हैं कारण
रिलेशनशिप काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से जुड़ी हो सकती है. मनोवैज्ञानिक डॉ. कविता शर्मा के अनुसार, “शहरी जीवन में समय की कमी, भावनात्मक दूरी और डिजिटल गोपनीयता ऐसे कारक हैं जो लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सभी उपयोगकर्ता विवाहेतर संबंध ही तलाशते हों; कई लोग केवल बातचीत या सामाजिक जुड़ाव के लिए भी इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं.”
6.डिजिटल युग में रिश्तों की नई कहानी
ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार यह संकेत देता है कि डिजिटल युग में रिश्तों के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है. हालांकि इसके सामाजिक प्रभावों पर अभी भी व्यापक चर्चा जारी है. विशेषज्ञों के अनुसार रिश्तों की स्थिरता अंततः संवाद, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर ही निर्भर करती है. चाहे वह ऑफलाइन दुनिया हो या डिजिटल मंच.
7.डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कहते हैं लोग
डेटिंग ऐप्स के बढ़ते उपयोग ने रिश्तों की बदलती प्रकृति पर नई बहस शुरू कर दी है. कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं, जबकि कई सामाजिक विशेषज्ञ इसे पारिवारिक संरचना के लिए चुनौती भी मानते हैं.विशेषज्ञों का मानना है कि इस विषय को समझने के लिए केवल आंकड़ों से आगे बढ़कर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी देखना जरूरी है. (सभी फोटो: एआई जेनरेटेड हैं)
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