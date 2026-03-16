भारत में तेजी से बढ़ रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेटिंग प्लेटफॉर्म के यूजर्स, जानिए टॉप 7 में कौन सा राज्य है सबसे आगे

5 . डेटिंग ऐप्स का चलनबढ़ने के पीछे क्या हैं कारण

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रिलेशनशिप काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों से जुड़ी हो सकती है. मनोवैज्ञानिक डॉ. कविता शर्मा के अनुसार, “शहरी जीवन में समय की कमी, भावनात्मक दूरी और डिजिटल गोपनीयता ऐसे कारक हैं जो लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित कर सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सभी उपयोगकर्ता विवाहेतर संबंध ही तलाशते हों; कई लोग केवल बातचीत या सामाजिक जुड़ाव के लिए भी इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं.”

