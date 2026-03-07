भारत का इकलौता शहर जहां नॉनवेजिटेरियन की एंट्री बैन है, पूरी सीटी में केवल वेजेटेरियन ही रहते हैं

8 . भारत में और कहाँ नॉनवेज पर पाबंदी या सख्ती है?

ऋषिकेश-हरिद्वार (उत्तराखंड)भी धार्मिक नगरी होने के कारण यहां मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा मार्ग और आसपास के इलाकों में नॉनवेज बैन है.स्वर्ण मंदिर के आसपास तय परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर रोक है.पुष्कर (राजस्थान) में भी नॉनवेज और शराब पर सख्त नियंत्रण है. लेकिन ये रोक केवल मंदिर या गंगा घाट या किसी भी पवित्र स्थल से कई किलोमीटर के दायरे तक ही ये नियम है.(Photo Credit - AI Generated)



