पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 10, 2025, 09:23 AM IST
1.कौन सी बातें छुपा कर रखनी चाहिए
ये बात सच है कि कोई भी रिश्ता चाहे वो पति-पत्नी का हो या दोस्ती का विश्वास पर ही टिका होता है. कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विश्वास की नींव को हिला देती हैं. लेकिन अगर कुछ बातें रिश्तों को खराब कर सकती हैं तो उन्हें मन में ही दबाए रखना बेहतर होता है. खासकर एक पत्नी को अपने पति से कुछ बाते कभी शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो अगर वो बाते उसे पता हो गईं तो रिश्ता टूट तक सकता है. चलिए जानें कौन सी बातें छुपा कर रखनी चाहिए पति से.
2.शादी से पहले अफेयर
शादी से पहले अगर आपका अफेयर रहा है तो इसे कभी पति से शेयर न करें. भले ही पति आपको दिल-ओ-जान से चाहते हों लेकिन आपके पुराने अफेयर से उनके मन के विचार में भूचाल जरूर आएगा और हो सकता है आपको बात-बात पर ताने भी मिलें या शक पति का बढ़ जाए.
3.परिवार-रिश्तेदारों की कमी न बताएं
अपने परिवार-रिश्तेदारों की खामियों को कभी पति या ससुराल में न रखें. इससे आपकी छवि और आपके परिवार की इज्जत कम होने का खतरा होगा. आपकी हर भूल पर आपको परिवार की परवरिश के ताने मिलेंगे. जिससे आप आहत होंगी और रिश्ते खराब होंगे.
4.कमजोरियों का जिक्र न करें
अपने पति की कमजोरियों को उनसे साझा न करें इससे वह शर्मिंदगी या ग्लानी महसूस करेंगे और संभवत: इसके चलते पति के मन में आपके लिए गलत ख्याल आ सकते हैं कि आप उन्हें नहीं चाहतीं या उनके साथ खुश नहीं हैं.
5.पति की तुलना किसी न करें
तुलना किसी से किसी की नहीं करनी चाहिए. तुलना इंसान के अंदर हीनभावना पैदा करती है और पति-पत्नी के बीच ये रिश्ते खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बनती है.
6.गपशप और संवेदनशील पारिवारिक जानकारी
पति के दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में गपशप साझा करना, या चल रहे पारिवारिक विवादों के बारे में विवरण साझा करना अनावश्यक तनाव और दबाव पैदा कर सकता है.
7.पैसों पर ताने
अगर आपका पति कम कमाता है या घर में फाइनेंशियल दिक्कत है तो कभी ताने न मारें. बल्कि ऐसी स्थिति में पति का साथ दे क्योंकि कोई पति ये नहीं चाहता की वो अपनी पत्नी या बच्चों की जरूरतों को पूरा न कर सके, लेकिन बार-बार के ताने डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं जिससे रिश्ता खराब होना तय है.
8.शारीरिक कमजोरी पर ताने न दें
पति अगर शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे इसके लिए ताने न मारे न ही इसकी चर्चा करें. क्योंकि पुरुष अपनी शारीरिक कमजोरी को लेकर कटाक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाते.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
