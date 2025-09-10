FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP

नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Spiritual Bead Count: 108, 56, 51 या 18, हाथ और गले में कितने मनके की माला करनी चाहिए धारण?

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

पंजाब में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तो दिल्ली में रहेगी उमस भरी गर्मी, जानें हिमाचल का क्या है हाल

Asia Cup 2025: दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं 

दुबई में भारत VS पाकिस्तान मैच की टिकट की कीमतें 2.5 लाख रुपये तक पहुंचीं

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम

Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद

What things should a wife keep hidden from her husband?: आपके पति चाहे आपके कितना ही प्यार क्यों नहीं करते लेकिन उनसे कभी कुछ बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंध खराब होने की आशंका बढ़ जाती है. चलिए जानें कौन सी बातें पत्नी को पति से छुपाकर रखनी चाहिए.

ऋतु सिंह | Sep 10, 2025, 09:23 AM IST

1.कौन सी बातें छुपा कर रखनी चाहिए

कौन सी बातें छुपा कर रखनी चाहिए
1

ये बात सच है कि कोई भी रिश्ता चाहे वो पति-पत्नी का हो या दोस्ती का विश्वास पर ही टिका होता है. कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विश्वास की नींव को हिला देती हैं. लेकिन अगर कुछ बातें रिश्तों को खराब कर सकती हैं तो उन्हें मन में ही दबाए रखना बेहतर होता है. खासकर एक पत्नी को अपने पति से कुछ बाते कभी शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि पति चाहे कितना भी प्यार करने वाला हो अगर वो बाते उसे पता हो गईं तो रिश्ता टूट तक सकता है. चलिए जानें कौन सी बातें छुपा कर रखनी चाहिए पति से.

Advertisement

2.शादी से पहले अफेयर

शादी से पहले अफेयर
2

शादी से पहले अगर आपका अफेयर रहा है तो इसे कभी पति से शेयर न करें. भले ही पति आपको दिल-ओ-जान से चाहते हों लेकिन आपके पुराने अफेयर से उनके मन के विचार में भूचाल जरूर आएगा और हो सकता है आपको बात-बात पर ताने भी मिलें या शक पति का बढ़ जाए.

3.परिवार-रिश्तेदारों की कमी न बताएं

परिवार-रिश्तेदारों की कमी न बताएं
3

अपने परिवार-रिश्तेदारों की खामियों को कभी पति या ससुराल में न रखें. इससे आपकी छवि और आपके परिवार की इज्जत कम होने का खतरा होगा. आपकी हर भूल पर आपको परिवार की परवरिश के ताने मिलेंगे. जिससे आप आहत होंगी और रिश्ते खराब होंगे.
 

4.कमजोरियों का जिक्र न करें

कमजोरियों का जिक्र न करें
4

अपने पति की कमजोरियों को उनसे साझा न करें इससे वह शर्मिंदगी या ग्लानी महसूस करेंगे और संभवत: इसके चलते पति के मन में आपके लिए गलत ख्याल आ सकते हैं कि आप उन्हें नहीं चाहतीं या उनके साथ खुश नहीं हैं.  

TRENDING NOW

5.पति की तुलना किसी न करें

पति की तुलना किसी न करें
5

तुलना किसी से किसी की नहीं करनी चाहिए. तुलना इंसान के अंदर हीनभावना पैदा करती है और पति-पत्नी के बीच ये रिश्ते खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बनती है. 

6.गपशप और संवेदनशील पारिवारिक जानकारी

गपशप और संवेदनशील पारिवारिक जानकारी
6

पति के दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में गपशप साझा करना, या चल रहे पारिवारिक विवादों के बारे में विवरण साझा करना अनावश्यक तनाव और दबाव पैदा कर सकता है. 
 

7.पैसों पर ताने

पैसों पर ताने
7

अगर आपका पति कम कमाता है या घर में फाइनेंशियल दिक्कत है तो कभी ताने न मारें. बल्कि ऐसी स्थिति में पति का साथ दे क्योंकि कोई पति ये नहीं चाहता की वो अपनी पत्नी या बच्चों की जरूरतों को पूरा न कर सके, लेकिन बार-बार के ताने डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं जिससे रिश्ता खराब होना तय है.

8.शारीरिक कमजोरी पर ताने न दें

शारीरिक कमजोरी पर ताने न दें
8

 पति अगर शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसे इसके लिए ताने न मारे न ही इसकी चर्चा करें. क्योंकि पुरुष अपनी शारीरिक कमजोरी को लेकर कटाक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाते.

 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा
DU-JNU से ली डिग्री, फिर हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जानें UPSC टॉप करने के बाद भी क्यों IAS नहीं बन पाए आलोक रंजन झा
शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम
शरीर की 206 हड्डियों को अंदर से मजबूत कर देंगे ये 6 फूड्स, भरपूर मात्रा में मिलता है कैल्शियम से लेकर मैग्नीशियम
Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?
Indian Wedding: शादी के बाद अपने माता-पिता को नहीं छोड़ते पुरुष, पत्नी से क्यों रखते हैं उम्मीद?
पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद
पति कितना भी प्यार करने वाला क्यों न हो उससे कभी न बताएं ये 7 बातें, वरना मैरिज लाइफ होगी बर्बाद
Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE