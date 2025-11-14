FacebookTwitterYoutubeInstagram
RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Kumhrar Result 2025 Live Updates: गणित के मास्टरमाइंड का बिहार में गणित फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे

गणित के मास्टरमाइंड का बिहार चुनाव में गणित हुआ फेल, कुम्हरार विधानसभा सीट से केसी सिन्हा चल रहे पीछे

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

दुबई में गोल्डन वीजा पाने के लिए लोग क्यों हैं इतने उतावले, जानिए Visa की फीस से लेकर एप्लाई करने का प्रोसेस

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Bihar Chunav Result 2025: मैदान में उतरे 5 सबसे गरीब प्रत्याशी कौन हैं? जानिए इनकी कुल नेटवर्थ कितनी है

Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

लाइफस्टाइल

दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं 

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों और ज्ञान के बल पर मौर्य समाज की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य को महाराजा बनाया. चाणक्य अपनी एक नीति के बारे में बताते हैं कि पतियों को अपनी पत्नियों के बारे में ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए. आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इस नीति के बारे में...

ऋतु सिंह | Nov 14, 2025, 10:10 AM IST

1.जीवन सुखी और शांतिपूर्ण कैसे बनाएं

जीवन सुखी और शांतिपूर्ण कैसे बनाएं
1

 भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की थी. आचार्य चाणक्य ने ज्ञान और अनुभव के आधार पर कई नीतियां लिखी हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं. चाणक्य नीति में उन्होंने जीवन के हर पहलू जैसे राजनीति, समाज, परिवार और व्यक्तिगत आचरण के बारे में गहराई से बात की है. खासकर गृहस्थ जीवन के संदर्भ में आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात की है, जिनसे जीवन सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है. 
 

2.पत्नी की पांच बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए

पत्नी की पांच बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए
2

एक नीति में आचार्य चाणक्य ने पतियों को सलाह दी है कि उन्हें अपनी पत्नियों के बारे में ये पांच बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह उनके माता-पिता हों या कोई और. अगर आप ये बातें किसी को बताते हैं, तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा. आइए जानते हैं पतियों को अपनी पत्नियों के बारे में कौन सी पांच बातें भूलकर भी किसी को नहीं बतानी चाहिए.
 

3.पत्नी के परिवार के राज़ कभी किसी को न बताएं

पत्नी के परिवार के राज़ कभी किसी को न बताएं
3

पति-पत्नी का रिश्ता जितना मज़बूत होगा, गृहस्थ आश्रम में उतनी ही सुख-शांति बनी रहेगी. जिस प्रकार पत्नी का धर्म अपने पति के परिवार का सम्मान करना है, उसी प्रकार पति को भी अपनी पत्नी के परिवार का सम्मान करना चाहिए. अपनी पत्नी के परिवार के राज़ कभी किसी को न बताएं. अगर आप ये बातें किसी को बताते हैं, तो इससे दोनों के बीच विश्वास की कमी होगी, जो गृहस्थ आश्रम के लिए अच्छा नहीं माना जाता.
 

4. पत्नी की बुरी आदतों का जिक्र भूलकर न करें

पत्नी की बुरी आदतों का जिक्र भूलकर न करें
4

पति को अपनी पत्नी की बुरी आदतों का जिक्र भूलकर भी किसी से नहीं करना चाहिए. घर में तो हर दंपत्ति के बीच झगड़े होते ही हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार, इस बारे में बाहर बात करने से न केवल पत्नी, बल्कि पति की भी बदनामी होती है. इससे परिवार की नींव कमजोर होती है और दोनों के बीच प्रेम की कमी होती है. इसके साथ ही, जब ऐसी बातें घर से बाहर निकलती हैं, तो इससे दोनों के साथ-साथ माता-पिता की भी बदनामी होती है.
 

5.पत्नी की शारीरिक कमज़ोरी के बारे में न बताएं

पत्नी की शारीरिक कमज़ोरी के बारे में न बताएं
5

भूलकर भी पतियों को अपनी पत्नी की शारीरिक कमज़ोरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए. स्त्री स्वभावं तोपष्टं कुर्यात्! अर्थात, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के स्वभाव, स्वास्थ्य, स्वाभाविक कमज़ोरी या आदतों की चर्चा दूसरों से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पत्नी की प्रतिष्ठा कम होती है और घर का सम्मान भी कम होता है. साथ ही, जब आप किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी पत्नी की बीमारियों और शारीरिक कमज़ोरी के बारे में बात करते हैं, तो वह इसका पूरा फायदा उठाता है और आपके घर की बदनामी भी हो सकती है.
 

6.पत्नी के पिछले रिश्तों के बारे में बात न करें

पत्नी के पिछले रिश्तों के बारे में बात न करें
6

हर किसी का एक अतीत होता है और इस अतीत का इस्तेमाल भविष्य में नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. दुनिया में अपनी पत्नी के पिछले रिश्तों के बारे में बात करने से न सिर्फ़ पत्नी की बल्कि अपनी और अपने परिवार की भी बदनामी होती है. अगर पत्नी का अतीत किसी अप्रिय घटना से जुड़ा है, तो पति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए.

