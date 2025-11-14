दोस्त या रिश्तेदार कितना भी सगा क्यों न हो अपनी पत्नी के बारे में ये 5 बातें कभी न बताएं 

5 . पत्नी की शारीरिक कमज़ोरी के बारे में न बताएं

5

भूलकर भी पतियों को अपनी पत्नी की शारीरिक कमज़ोरी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए. स्त्री स्वभावं तोपष्टं कुर्यात्! अर्थात, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के स्वभाव, स्वास्थ्य, स्वाभाविक कमज़ोरी या आदतों की चर्चा दूसरों से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से पत्नी की प्रतिष्ठा कम होती है और घर का सम्मान भी कम होता है. साथ ही, जब आप किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी पत्नी की बीमारियों और शारीरिक कमज़ोरी के बारे में बात करते हैं, तो वह इसका पूरा फायदा उठाता है और आपके घर की बदनामी भी हो सकती है.

