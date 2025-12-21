भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

लाइफस्टाइल
1. एयरक्राफ्ट ही नहीं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी बैन हैं
हालांकि देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी सुरक्षा कारणों से कुछ चुनिंदा स्थानों को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित किया गया है. भारत के कुछ क्षेत्रों में हवाई यातायात पूरी तरह से एयरक्राफ्ट प्रतिबंधित है? न केवल हवाई उड़ानें, बल्कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक भी प्रतिबंधित हैं. चलिए जानें वो कौन-कौन सी जगहे हैं.
2.यह प्रतिबंध क्यों?:
ये नियम मुख्य रूप से देश की महत्वपूर्ण इमारतों और क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं. इसलिए, सरकारी संस्थानों, धार्मिक स्थलों और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के आसपास उड़ानों पर प्रतिबंध है, जिससे संभावित खतरों से बचा जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सके. इन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध स्थायी है और बिना किसी अपवाद के इसका सख्ती से पालन किया जाता है.
3.राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
भारत के सर्वोच्च नागरिक, राष्ट्रपति का निवास स्थान देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है. इसी कारण राष्ट्रपति भवन को स्थायी रूप से नो-फ्लाई ज़ोन घोषित किया गया है. इसके तहत, यहां विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का उड़ान भरना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस प्रकार, यह नियम न केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में सुरक्षा को भी बढ़ाता है.
4.बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी)
मुंबई के पास स्थित बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र देश का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है. राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु रहस्यों और संवेदनशील परियोजनाओं के कारण इस क्षेत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की उड़ान पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
5.ताजमहल, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है. स्मारक की सुंदरता और संरचनात्मक संतुलन को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए ताजमहल के आसपास के हवाई क्षेत्र को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है. कंपन, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण के कारण स्मारक को होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए यह उपाय आवश्यक है.
6.केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
मध्य दिल्ली का यह इलाका संसद, प्रधानमंत्री आवास, केंद्रीय मंत्रालयों और कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों का घर है. इसे ध्यान में रखते हुए, मध्य दिल्ली क्षेत्र में विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का उड़ान भरना सख्त वर्जित है. इसके अलावा, यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे इस राजनीतिक केंद्र में उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और राष्ट्रीय शासन की निरंतरता बनी रहती है.
7.तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर
तिरुपति मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंदिर के ऊपर से उड़ान भरना प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. यह नियम धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में संभावित खतरों को रोकने में सहायक होगा.
