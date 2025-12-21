भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

5 . ताजमहल, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है. स्मारक की सुंदरता और संरचनात्मक संतुलन को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए ताजमहल के आसपास के हवाई क्षेत्र को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है. कंपन, ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण के कारण स्मारक को होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए यह उपाय आवश्यक है.