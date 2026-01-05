नीता अंबान संग दामाद की बॉडिंग है बहुत खास, सासु मां को इस नाम से बुलाते हैं आनंद पीरामल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 07:04 PM IST
1. 12 December 2018 को अंबानी परिवार के दामाद बने थे आनंद
नीता और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी 12 December 2018 को हुई थी. शादी के तमाम उत्सवों में भी आनंद अपने ससुराल वालों से घुले मिले नजर आ रहे थे.
2.NSE पर लिस्टिंग सेरेमनी में दिखी थी सास-दामाद की बॉन्डिंग
आनंद पीरामल का हाल ही में जब फाइनेंस की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्टिंग सेरेमनी हुई थी तब उसमें नीता अंबानी भी मौजूद थीं और यहीं सास और दामाद के बीच एक बेहतरी बॉडिंग देखने को मिली थी
3.नीता आनंद के बेटे और बेटियों को अक्सर संभालती नजर आती हैं
सेरेमेनी ही नहीं, आम दिनों में भी सास नीता आनंद के बेटे और बेटियों को संभालते दिखती हैं और उस दिन भी वह सेरेमेनी में बच्चों को संभाल रही थी तो दूर से आनंद उन्हें देखकर हंस रहे थे.
4.नंद ने अपनी सास को निक नाम से संबोधित किया था
इस सेरेमेनी में आनंद ने अपनी सास को न केवल हर काम में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था बल्कि एक निक नेम से भी संबोधित किया था.
5. सास को इस नाम से बुलाते हैं आनंद
सेरेमेनी में सास नीता को आनंद ने एमआईएल(MIL) कहकर बुलाया था, ये सुनकर नीता भी हंस पड़ी थीं.
6.MIL का क्या है मतलब
दरअसल एमएआईएल का मतलब है मदर इन लॉ. आनंद अपनी सास को इसी शॉर्ट फार्म से बुलाते हैं.
7.बचपन से जानते थे एक दूसरे को
बता दें कि ईशा और आनंद एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और दोनों के परिवार के बीच भी करीब 70 साल से ज्यादा का दोस्ताना रिश्ता रहा था जिसे अब संबंधियों में बदल दिया गया है.
8.आनंद अंबानी परिवार से घुले मिले हुए हैं
क्योंकि आनंद बचपन से नीता अंबानी को जानते थे और उनका बेटे जैसा रिश्ता रहा है इसलिए वह अंबानी परिवार से घुले मिले हुए हैं.
9.सास की तारीफ
एनएससी की लिस्टिंग सेरेमेनी में आनंद ने बताया था कि उनकी मीटिंग से एक रात पहले उनकी सास सो नहीं पाई थीं और उनकी मीटिंग की तैयारियों में मदद कर रही थीं. सास की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने उन्हें हमेशा दिल से सम्मान और स्नेह दिया है.
