HomePhotos

लाइफस्टाइल

नीता अंबान संग दामाद की बॉडिंग है बहुत खास, सासु मां को इस नाम से बुलाते हैं आनंद पीरामल

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के दामाद आनंद पीरामल का अपने सास-ससुर संग बहुत खूबसूरत बॉन्ड है. ईशा अंबानी के पति आनंद का सास नीता संग बॉडिंग इतनी खास है कि वह उन्हें एक नीक नेम भी दिये हैं.

ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 07:04 PM IST

1. 12 December 2018 को अंबानी परिवार के दामाद बने थे आनंद

12 December 2018 को अंबानी परिवार के दामाद बने थे आनंद
1

नीता और मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी 12 December 2018 को हुई थी. शादी के तमाम उत्सवों में भी आनंद अपने ससुराल वालों से घुले मिले नजर आ रहे थे.  

2.NSE पर लिस्टिंग सेरेमनी में दिखी थी सास-दामाद की बॉन्डिंग

NSE पर लिस्टिंग सेरेमनी में दिखी थी सास-दामाद की बॉन्डिंग
2

आनंद पीरामल का हाल ही में जब फाइनेंस की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्टिंग सेरेमनी हुई थी तब उसमें नीता अंबानी भी मौजूद थीं और यहीं सास और दामाद के बीच एक बेहतरी बॉडिंग देखने को मिली थी 

3.नीता आनंद के बेटे और बेटियों को अक्सर संभालती नजर आती हैं

नीता आनंद के बेटे और बेटियों को अक्सर संभालती नजर आती हैं
3

सेरेमेनी ही नहीं, आम दिनों में भी सास नीता आनंद के बेटे और बेटियों को संभालते दिखती हैं और उस दिन भी वह सेरेमेनी में बच्चों को संभाल रही थी तो दूर से आनंद उन्हें देखकर हंस रहे थे.

4.नंद ने अपनी सास को निक नाम से संबोधित किया था

नंद ने अपनी सास को निक नाम से संबोधित किया था
4

इस सेरेमेनी में आनंद ने अपनी सास को न केवल हर काम में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था बल्कि एक निक नेम से भी संबोधित किया था.

TRENDING NOW

5. सास को इस नाम से बुलाते हैं आनंद

सास को इस नाम से बुलाते हैं आनंद
5

सेरेमेनी में सास नीता को आनंद ने एमआईएल(MIL) कहकर बुलाया था, ये सुनकर नीता भी हंस पड़ी थीं. 

6.MIL का क्या है मतलब

MIL का क्या है मतलब
6

दरअसल एमएआईएल का मतलब है मदर इन लॉ. आनंद अपनी सास को इसी शॉर्ट फार्म से बुलाते हैं.

7.बचपन से जानते थे एक दूसरे को

बचपन से जानते थे एक दूसरे को
7

बता दें कि ईशा और आनंद एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और दोनों के परिवार के बीच भी करीब 70 साल से ज्यादा का दोस्ताना रिश्ता रहा था जिसे अब संबंधियों में बदल दिया गया है.

8.आनंद अंबानी परिवार से घुले मिले हुए हैं

आनंद अंबानी परिवार से घुले मिले हुए हैं
8

क्योंकि आनंद बचपन से नीता अंबानी को जानते थे और उनका बेटे जैसा रिश्ता रहा है इसलिए वह अंबानी परिवार से घुले मिले हुए हैं.

9.सास की तारीफ

सास की तारीफ
9

एनएससी की लिस्टिंग सेरेमेनी में आनंद ने बताया था कि उनकी मीटिंग से एक रात पहले उनकी सास सो नहीं पाई थीं और उनकी मीटिंग की तैयारियों में मदद कर रही थीं. सास की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने उन्हें हमेशा दिल से सम्मान और स्नेह दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

