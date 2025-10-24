Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

1 . 500 करोड़ रुपये का पन्ना हार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके नेकलेस की कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है और इसे बनाने में करीब 3 साल लगे थे. केंद्रबिंदु के रूप में दो विशाल पन्ने के साथ, प्रत्येक कीमती पत्थर का वजन 860 कैरेट से अधिक है. नेकपीस में बिना तराशे हुए पत्थर भी शामिल हैं, जिसमें 52 कैरेट के हीरे मुगल-युग के स्टेटमेंट पीस में चार चांद लगा रहे हैं.

