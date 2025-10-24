Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन
लाइफस्टाइल
मोहम्मद साबिर | Oct 24, 2025, 08:03 PM IST
1.500 करोड़ रुपये का पन्ना हार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके नेकलेस की कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है और इसे बनाने में करीब 3 साल लगे थे. केंद्रबिंदु के रूप में दो विशाल पन्ने के साथ, प्रत्येक कीमती पत्थर का वजन 860 कैरेट से अधिक है. नेकपीस में बिना तराशे हुए पत्थर भी शामिल हैं, जिसमें 52 कैरेट के हीरे मुगल-युग के स्टेटमेंट पीस में चार चांद लगा रहे हैं.
2.200 करोड़ रुपये का पेंडेंट
नीता अंबानी अपनी गर्दन पर 200 साल पुराना एक पुराना पेंडेंट लटकाए हुए वर्ल्ड नेताओं के साथ खड़ी थीं. साउथ भारत की एक अनोखी पद्धति के अनुसार, अफवाह थी कि माणिक, पन्ना, हीरे और मोतियों से जड़ित हार की कीमत 200 करोड़ रुपये होगी.
3.200 करोड़ रुपये शाहजहां का गहना
नीता अंबानी के पास मुगल शासन की भी ज्वेलरी है. हीरे और स्पिनेल को एम्बेड करके बनाया गया है. इसमें दो स्वतंत्र बिना कटे माणिक और 30 से अधिक व्यक्तिगत रॉक हीरे हैं.
4.जिलियन-डॉलर हार
नीता अंबानी ने जिलियन-डॉलर हार की कीमत एक मिलियन डॉलर तक होगी. नीता अंबानी ने इसे दिल के आकार की हीरे की अंगूठी के साथ जोड़ा था. हीरे और पैराइबा टूमलाइन का हार उनके सामान्य लुक से एक बढ़िया बदलाव था.
5.पैराडाइस रिंग
नीता अंबानी के पास मिरर ऑफ पैराडाइज की अंगूठी भी है. इसमें दुर्लभ हीरे की विशेषता, कट और स्पष्टता शिल्प कौशल के प्रतीक का प्रमाण है. 52 कैरेट की गोलकोंडा हीरे की अंगूठी महाराजा और मुगल मैग्निफिसेंस संग्रह से संबंधित है. हालांकि इसकी कीमत £5 मिलियन (43,89,78,094 भारतीय रुपये) थी, ये क्रिस्टी की ऐतिहासिक नीलामी का हिस्सा था.