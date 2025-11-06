FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए वोटर्स को दिया धन्यवाद, चुनाव में लालू परिवार की हार का किया दावा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह

पेपर टॉवल्स की तुलना में पब्लिक वॉशरूम या  में हैंड ड्रायर को अक्सर क्लीनर और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. लेकिन, पब्लिक टॉयलेट या दफ्तर में लगे हैंड ड्रायर आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है...

Abhay Sharma | Nov 06, 2025, 05:07 PM IST

1.हैंड ड्रायर का इस्तेमाल कितना सही?

हैंड ड्रायर का इस्तेमाल कितना सही?
1

कई रिसर्च ये बताती है कि पब्लिक जगहों पर लगे हैंड ड्रायर उतने सुरक्षित नहीं हैं, जितना हम उन्हें समझते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, वॉशरूम पहले से ही बैक्टीरिया और वायरस से भरा होता है और हम जब हैंड ड्रायर यूज करते हैं, तो ड्रायर टॉयलेट से निकलने वाले फ्लश एरोसोल यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म को खींचते हैं और सीधा हाथों पर निकलाते हैं, ऐसे में हाथ धोने का पूरा फायदा ही बेकार हो जाता है.

2.बैक्टीरिया छोड़ते हैं ऐसे ड्रायर 

बैक्टीरिया छोड़ते हैं ऐसे ड्रायर 
2

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्म हवा वाले ड्रायर हवा के साथ जर्म्स बाहर फेंकते हैं, जिससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि ड्रायर की हवा साफ नहीं होती, बल्कि उसमें गंदे कण मिले होते हैं. इसमें HEPA फिल्टर लगा भी हो तब भी ड्रायर हवा में बैक्टीरिया छोड़ते हैं. यानी फिल्टर पूरी तरह से जोखिम को खत्म नहीं कर पाते हैं. 

3.हवा में तैरते रहते हैं जर्म्स

हवा में तैरते रहते हैं जर्म्स
3

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेट ड्रायर, तौलिए जैसे ट्रेडिशनल सुखाने के तरीकों की तुलना में जर्म्स को ज्यादा दूर तक फैलाते हैं और इनसे निकलने वाली बूंदें कई मीटर तक उड़ सकती हैं, जो लंबे समय तक हवा में बनी रहती हैं. इससे पूरे वॉशरूम में जर्म्स फैल जाते हैं. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाथ सुखाने के लिए पेपर टॉवल ड्रायर से ज्यादा सुरक्षित और इफेक्टिव हैं.

4.किन लोगों के लिए है ज्यादा खतरा?

किन लोगों के लिए है ज्यादा खतरा?
4

इसका ज्यादा खतरा बच्चे और बुजुर्ग को है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और इस कारण इनमें इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर या अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, वे भी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल या क्लिनिक के वर्कर्स भी इससे जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं.

TRENDING NOW

5.पेपर टॉवल Vs हैंड ड्रायर 

पेपर टॉवल Vs हैंड ड्रायर 
5

एक स्टडी के मुताबिक हाथ सुखाने के लिए पेपर टॉवल ड्रायर से ज्यादा सुरक्षित और इफेक्टिव हैं. क्योंकि पेपर टॉवल आमतौर पर हाथों से बैक्टीरिया को सीधे पोंछकर हटा देते हैं, जबकि ड्रायर हवा में जर्म्स फैलाते हैं. पेपर टॉवल बाथरूम के बैक्टीरिया को फैलाते भी नहीं हैं. इसका इस्तेमाल टैप बंद करने या टॉयलेट का गेट खोलने के लिए भी किया जा सकता है. इसकी मदद से गंदी जगहों को सीधे छूने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

