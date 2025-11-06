डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह

5 . पेपर टॉवल Vs हैंड ड्रायर

5

एक स्टडी के मुताबिक हाथ सुखाने के लिए पेपर टॉवल ड्रायर से ज्यादा सुरक्षित और इफेक्टिव हैं. क्योंकि पेपर टॉवल आमतौर पर हाथों से बैक्टीरिया को सीधे पोंछकर हटा देते हैं, जबकि ड्रायर हवा में जर्म्स फैलाते हैं. पेपर टॉवल बाथरूम के बैक्टीरिया को फैलाते भी नहीं हैं. इसका इस्तेमाल टैप बंद करने या टॉयलेट का गेट खोलने के लिए भी किया जा सकता है. इसकी मदद से गंदी जगहों को सीधे छूने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

