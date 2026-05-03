बोट या क्रूज ट्रिप से पहले ये 7 सेफ्टी चेक मिस कभी मत करिएगा, वरना जबलपुर क्रूज-वृंदावन नाव जैसे हादसे होते ही रहेंगे 

1 . अगर आप भी राफ्टिंग, बोट या क्रूज ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो...

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घूमने निकले हैं, मूड अच्छा है, पानी के बीच सफर का मजा लेने वाले हैं… लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि छोटी-सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है? हर साल कई हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग बेसिक सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं. हाल के हादसों ने पानी में सफर की हकीकत सामने ला दी है. जबलपुर में क्रूज डूबने और यमुना नदी में नाव पलटने की घटनाओं ने सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अगर आप भी राफ्टिंग, बोट या क्रूज ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये बातें सिर्फ सलाह नहीं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हैं. (फोटो एआई)

