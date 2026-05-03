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लाइफस्टाइल

बोट या क्रूज ट्रिप से पहले ये 7 सेफ्टी चेक मिस कभी मत करिएगा, वरना जबलपुर क्रूज-वृंदावन नाव जैसे हादसे होते ही रहेंगे 

जबलपुर में क्रूज डूबने और यमुना नदी में नाव पलटने जैसे हादसों ने साफ कर दिया कि छोटी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है. ओवरलोडिंग, लाइफ जैकेट की अनदेखी और कमजोर निगरानी बड़ी वजह बनती हैं. पानी में उतरने से पहले नियम समझना और पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है.

ऋतु सिंह | May 03, 2026, 09:15 AM IST

1.अगर आप भी राफ्टिंग, बोट या क्रूज ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो...

अगर आप भी राफ्टिंग, बोट या क्रूज ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो...
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घूमने निकले हैं, मूड अच्छा है, पानी के बीच सफर का मजा लेने वाले हैं… लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि छोटी-सी लापरवाही जानलेवा बन सकती है? हर साल कई हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग बेसिक सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं. हाल के हादसों ने पानी में सफर की हकीकत सामने ला दी है. जबलपुर में क्रूज डूबने और यमुना नदी में नाव पलटने की घटनाओं ने सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अगर आप भी राफ्टिंग, बोट या क्रूज ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये बातें सिर्फ सलाह नहीं, आपकी सुरक्षा की गारंटी हैं. (फोटो एआई)
 

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2.लाइफ जैकेट को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती

लाइफ जैकेट को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती
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अक्सर लोग लाइफ जैकेट को “जरूरत पड़ेगी तो पहन लेंगे” सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हादसे अचानक होते हैं और उस समय तैयारी का मौका नहीं मिलता. लाइफ जैकेट न सिर्फ आपको तैरता रखती है, बल्कि घबराहट के बीच आपको संभलने का समय भी देती है. इस एक चीज को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा जोखिम है. (फोटो एआई)
 

3.ओवरलोडेड नाव में चढ़ना मतलब खतरे को न्योता

ओवरलोडेड नाव में चढ़ना मतलब खतरे को न्योता
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कई बार ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए नाव की क्षमता से ज्यादा सवारी भर ली जाती है. ऐसी स्थिति में संतुलन बिगड़ना आसान हो जाता है और नाव पलट सकती है. सफर शुरू करने से पहले यह जरूर देखें कि नाव में भीड़ तो नहीं है और वजन संतुलित है या नहीं. यह छोटी सी जांच आपकी जान बचा सकती है. (फोटो एआई)
 

4.मौसम को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है

मौसम को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है
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समुद्र या नदी का मौसम पल भर में बदल सकता है. अगर तेज हवा, बारिश या तूफान का अंदेशा है, तो सफर टाल देना ही समझदारी है. कई हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग मौसम चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते. याद रखें, एडवेंचर और लापरवाही में बहुत पतली लाइन होती है. (फोटो एआई)
 

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    5.नशे की हालत में बोटिंग सबसे खतरनाक

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    मस्ती के नाम पर शराब पीकर नाव या क्रूज पर चढ़ना एक आम गलती है, लेकिन नशे में इंसान का संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है. ऐसे में हल्का सा झटका भी आपको पानी में गिरा सकता है. यह सिर्फ आपकी नहीं, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है. (फोटो एआई)

    6.राफ्टिंग में सेफ्टी में क्या चीजें पहले जान लें और देखकर ही राइड शुरू करें  

    राफ्टिंग में सेफ्टी में क्या चीजें पहले जान लें और देखकर ही राइड शुरू करें  
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    राफ्टिंग शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सेफ्टी बातें जरूर जांच लें. सबसे पहले लाइफ जैकेट और हेलमेट सही फिट में हों और अच्छी स्थिति में हों. गाइड प्रमाणित और अनुभवी हो, यह देखना जरूरी है. राफ्ट की क्वालिटी और उसमें मौजूद सेफ्टी रोप्स व हैंडल्स चेक करें. नदी की धारा, पानी का स्तर और मौसम की स्थिति समझ लें. सेफ्टी ब्रीफिंग ध्यान से सुनें और इमरजेंसी सिग्नल याद रखें. मोबाइल या ढीली चीजें सुरक्षित रखें. सही जूते पहनें और शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखना है, यह पहले ही समझ लें. (फोटो एआई)
     

    7.सेफ्टी ब्रीफिंग को स्किप करना क्यों गलत?

    सेफ्टी ब्रीफिंग को स्किप करना क्यों गलत?
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    क्रूज या नाव पर चढ़ने से पहले क्रू मेंबर कुछ जरूरी निर्देश देते हैं. अक्सर लोग इसे बोरिंग समझकर अनसुना कर देते हैं. लेकिन इमरजेंसी में यही जानकारी आपकी जान बचा सकती है. कहां लाइफ जैकेट है, एग्जिट कहां है, मदद कैसे मिलेगी यह जानना बेहद जरूरी है. (फोटो एआई)
     

    8.एक छिपा हुआ एंगल जो लोग समझ नहीं पाते

    एक छिपा हुआ एंगल जो लोग समझ नहीं पाते
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    ज्यादातर लोग हादसे को “किस्मत” मान लेते हैं, जबकि हकीकत में यह “तैयारी की कमी” होती है. सुरक्षा नियमों को फॉलो करना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और जिम्मेदारियों के लिए भी जरूरी है. एक छोटी सी लापरवाही का असर सिर्फ एक पल नहीं, पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है. (फोटो एआई)

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