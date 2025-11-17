नवजात शिशु के इस अंग पर कभी न करें किस वरना...बच्चा खो देगा अपनी कई शक्तियां

2 . बच्चे के कान पर किस किया तो खो देगा सुनने की शक्ति

2

ऑडियोलॉजिस्ट और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन के अनुसार कान पर किस करने से शिशु के द्वार परसे एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है जो टिम्पेनिक झिल्ली को बाहर की ओर खींचता है जिससे स्टेपीज़ मैलियस और इनकस जैसी मध्य कर्ण संरचनाएँ विस्थापित हो जाती हैं. इसके कारण, आंतरिक कान का द्रव बाहर निकल जाता है और कर्णावर्तीय रोम कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है. इसके लक्षण हैं संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि (अधिकतर उच्च आवृत्ति), बजने का एहसास (टिनिटस ), कान में भरापन, ध्वनि के प्रति अतिसंवेदनशीलता और मतली.