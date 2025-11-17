FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लाइफस्टाइल

नवजात शिशु के इस अंग पर कभी न करें किस वरना...बच्चा खो देगा अपनी कई शक्तियां

नवजात को देखकर अगर आप भी उसे किस करने से खुद को रोक नहीं पाते तो ये खबर आपके लिए है. आपके प्यार का नतीजा हो सकता है नवजात अपनी कुछ शक्तियां खोकर भगुतान करेगा. जी हां ये सच है कि कुछ खास अंग पर नवजात को कभी किस नहीं करना चाहिए, क्यों? इस खबर को पढ़ लें.

ऋतु सिंह | Nov 17, 2025, 01:58 PM IST

1.बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों पर किस करना जानलेवा हो सकता है

बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों पर किस करना जानलेवा हो सकता है
1

बच्चों को प्यार जताने के लिए किस करना आम बात है लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों पर किस करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, असुरक्षित और कई बार खतरनाक भी हो सकता है. बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी) बड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उन्हें वयस्कों के कीटाणुओं से संक्रमण जल्दी लगता है.
 

2.बच्चे के कान पर किस किया तो खो देगा सुनने की शक्ति

बच्चे के कान पर किस किया तो खो देगा सुनने की शक्ति
2

ऑडियोलॉजिस्ट और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन के अनुसार कान पर किस करने से शिशु के द्वार परसे एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है जो टिम्पेनिक झिल्ली को बाहर की ओर खींचता है जिससे स्टेपीज़ मैलियस और इनकस जैसी मध्य कर्ण संरचनाएँ विस्थापित हो जाती हैं. इसके कारण, आंतरिक कान का द्रव बाहर निकल जाता है और कर्णावर्तीय रोम कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है. इसके लक्षण हैं संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि (अधिकतर उच्च आवृत्ति), बजने का एहसास (टिनिटस ), कान में भरापन, ध्वनि के प्रति अतिसंवेदनशीलता और मतली.

3.शिशु पर होंठ क्यों नहीं करना चाहिए?

शिशु पर होंठ क्यों नहीं करना चाहिए?
3

वयस्कों के मुंह में मौजूद वायरस (जैसे Herpes Simplex Virus–HSV1) किस के जरिए बच्चे में पहुंच सकता है. इससे कोल्ड सोर, बुखार, संक्रमण, मुंह के छालें और गंभीर मामलों में ब्रेन इंफेक्शन तक हो सकता है. नवजात को किस करना लाइफ-थ्रेटनिंग भी हो सकता है.
 

4.नाक पर किस करने के नुकसान

नाक पर किस करने के नुकसान
4

बच्चे के नाक पर किस नहीं करना चाहिए क्योंकि नाक के आसपास किस करने से बैक्टीरिया और वायरस नाक के अंदर पहुंच जाते हैं. बच्चों में इससे सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, साइनस इन्फेक्शन हो सकता है.
 

5.आंखें पर किस करना क्यों खतरनाक है?

आंखें पर किस करना क्यों खतरनाक है?
5

आंखों पर किस करने से वयस्कों की लार में मौजूद कीटाणु बच्चे की आंखों में पहुंच जाते हैं.इससे कंजक्टिवाइटिस (आंख का संक्रमण), सूजन, जलन और पानी आना जैसे लक्षण हो सकते हैं.
 

6.चेहरा पर किस क्यों नहीं करना चाहिए

चेहरा पर किस क्यों नहीं करना चाहिए
6

चेहरे के किसी भी हिस्से पर किस करने से स्टैफ बैक्टीरिया, फ्लू वायरस, RSV वायरस बच्चे को लग सकते हैं.छोटे बच्चों में ये संक्रमण तेजी से बढ़ता है और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है.
 

7.हाथ पर क्यों किस करने से बचना चाहिए?

हाथ पर क्यों किस करने से बचना चाहिए?
7

बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं.अगर किसी ने उनके हाथों पर किस किया तो कीटाणु सीधे मुंह, पेट और आंतों में चले जाते हैं. इससे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट का इंफेक्शन हो सकता है.
 

8.पैरों के तलवे पर क्यों न करें किस?

पैरों के तलवे पर क्यों न करें किस?
8

पैरों पर किस करने से बैक्टीरिया और फंगस मुंह में जा सकते हैं. बच्चों के लिए स्किन इंफेक्शन और पेट संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

