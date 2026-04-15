सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड

2 . क्या सोना हवा के संपर्क में आकर भी काला होता है?

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सोना सामान्यतः हवा के संपर्क में आकर काला नहीं होता, क्योंकि यह एक निष्क्रिय धातु है और ऑक्सीकरण नहीं करता. लेकिन अगर सोने में अन्य धातुएँ (जैसे तांबा या चांदी) मिली हों, तो वे हवा या नमी से प्रतिक्रिया कर हल्का काला या फीका पड़ सकता है. इसलिए जब भी आप ऑनलाइन या किसी कंपनी के सोने के गहने लें तो पहले उसकी शुद्धता की जांच करें, न कि उसकी चमक और डिजाइन देखें. क्योंकि कई बार इसमें सोना कम और दूसरे धातु की मिलावट होती है.