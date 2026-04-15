सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 15, 2026, 08:42 AM IST
1. कब सोना ब्लैक गोल्ड में बदल सकता है?
कई बार हम ऑनलाइन ऐसे सोने की रिंग या ईयरिंग लेते हैं जो रखे-रखे ही काली हो जाती है. तब हमें खुद को ठगे जाने का अहसास होता है. लेकिन क्या आपको ये पता है कि 24 कैरेट का सोना भी आपकी एक छोटी सी गलती से ब्लैक गोल्ड में बदल सकता है और उसकी गुणवत्ता और मजबूती भी कम हो सकती है? जी हां यहां आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएगे जो सोने के गहने को काला बना देती हैं.
2.क्या सोना हवा के संपर्क में आकर भी काला होता है?
सोना सामान्यतः हवा के संपर्क में आकर काला नहीं होता, क्योंकि यह एक निष्क्रिय धातु है और ऑक्सीकरण नहीं करता. लेकिन अगर सोने में अन्य धातुएँ (जैसे तांबा या चांदी) मिली हों, तो वे हवा या नमी से प्रतिक्रिया कर हल्का काला या फीका पड़ सकता है. इसलिए जब भी आप ऑनलाइन या किसी कंपनी के सोने के गहने लें तो पहले उसकी शुद्धता की जांच करें, न कि उसकी चमक और डिजाइन देखें. क्योंकि कई बार इसमें सोना कम और दूसरे धातु की मिलावट होती है.
3.सोने का छुपा दुश्मन: दिखता मामूली, असर खतरनाक
सोना जितना मजबूत और टिकाऊ माना जाता है, उतना ही यह एक खास धातु के सामने कमजोर पड़ जाता है, Mercury यानी पारा. यह वही पदार्थ है जो पुराने थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मशीनों में पाया जाता था. अगर पारा गलती से सोने के संपर्क में आ जाए, तो यह उसकी चमक और मजबूती दोनों को खत्म कर सकता है. Photo Credit: AI
4.कैसे पल भर में बदल जाता है सोना?
जब पारा सोने को छूता है, तो एक केमिकल प्रक्रिया होती है जिसे Amalgamation (एक तरह का मिश्रण) कहा जाता है. इस प्रक्रिया में पारा सोने के साथ मिलकर उसे अंदर से कमजोर कर देता है. नतीजा यह होता है कि सोना अपनी असली चमक खोकर सफेद या धूसर दिखने लगता है और धीरे-धीरे टूटने भी लगता है. Photo Credit: AI
5.असली खतरा क्या है?
यह सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि आपकी जेब से जुड़ा मामला है. सोने के गहने अक्सर लोगों की बचत और इमोशनल वैल्यू दोनों होते हैं. अगर एक बार पारा लग जाए, तो गहनों की कीमत और मजबूती दोनों खत्म हो सकती हैं, यानी सीधा आर्थिक नुकसान. Photo Credit: AI
6.घर में कहां छुपा होता है यह खतरा?
कई लोगों के घर में पुराने थर्मामीटर या उपकरण अभी भी रखे होते हैं. अगर ये टूट जाएं और उनमें से पारा निकलकर गहनों के संपर्क में आ जाए, तो नुकसान तय है. एक छुपा हुआ एंगल यह भी है कि लोग अक्सर इसे “जंग लगना” समझ लेते हैं, जबकि असल में यह केमिकल रिएक्शन होता है. Photo Credit: AI
7.सेहत के लिए भी उतना ही खतरनाक
पारा सिर्फ सोने को ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है. इसकी भाप सांस के जरिए शरीर में जाकर दिमाग और किडनी को प्रभावित कर सकती है. खासतौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह ज्यादा खतरनाक होता है. Photo Credit: AI
8.क्या करें अगर गहनों पर पारा लग जाए?
अगर आपको लगता है कि आपके गहनों पर पारा लग गया है, तो उसे खुद साफ करने की कोशिश बिल्कुल न करें. तुरंत किसी अनुभवी जौहरी के पास जाएं, क्योंकि सही तापमान पर ही इसे हटाया जा सकता है. साथ ही, घर में पुराने उपकरणों को सुरक्षित रखें या डिजिटल विकल्प अपनाएं. Photo Credit: AI
9.छोटी सावधानी, बड़ा बचाव
सोना भले ही मजबूत हो, लेकिन कुछ चीजें उसे भी कमजोर बना सकती हैं. अगर आप अपनी कीमती संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पारे जैसी चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है. Photo Credit: AI
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