ChatGPT या Gemini का यूज कर रहे तो कभी मत पूछिएगा उससे ये 5 सवाल, वरना आपके साथ फंसेगा परिवार  

1 . क्या आप भी रोज AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?

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अगर आप हर बात के लिए एआई पर निर्भर हो रहे हैं तो आपको कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से समझना होगा. एआई आपकी परेशानी या सवालों का जवाब तो देता है लेकिन अगर आपने इससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आपकी प्राइवेसी से लेकर गैरकानूनी हो तो आप ही नहीं आपके परिवार को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए. Photo Credit: AI