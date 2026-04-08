ChatGPT या Gemini का यूज कर रहे तो कभी मत पूछिएगा उससे ये 5 सवाल, वरना आपके साथ फंसेगा परिवार  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 08, 2026, 07:48 AM IST
1.क्या आप भी रोज AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
अगर आप हर बात के लिए एआई पर निर्भर हो रहे हैं तो आपको कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से समझना होगा. एआई आपकी परेशानी या सवालों का जवाब तो देता है लेकिन अगर आपने इससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आपकी प्राइवेसी से लेकर गैरकानूनी हो तो आप ही नहीं आपके परिवार को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए. Photo Credit: AI
2.पर्सनल और संवेदनशील जानकारी वाले सवाल
पर्सनल और संवेदनशील जानकारी वाले सवाल किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से नहीं पूछना चाहिए. जैसे - मेरा बैंक डिटेल ये है… क्या यह सुरक्षित है? या मेरा ये पासवर्ड सेफ है. आदि. यह जानकारी कहीं भी शेयर करने लायक नहीं होती. ऐसे सवाल खुद ही जोखिम पैदा करते हैं. Photo Credit: AI
3.गैरकानूनी काम से जुड़े सवाल
गैरकानूनी काम से जुड़े सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कभी न पूछें. जैसे हैकिंग का तरीका क्या होता है? या बम कैसे बनाएं, मर्डर का तरीका या किसी बैंक या इंसान को लूटा जा सकता है आदि.ऐसी चीजें गलत दिशा में ले जाती हैं और परेशानी खड़ी कर सकती हैं, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, असल जिंदगी में भी. क्योंकि कई बार एआई टूल से आपकी जानकारी इंटेलिजेंस तक जा सकती है और आपके साथ आपका परिवार तक फंस सकता है. Photo Credit: AI
4.गंभीर बीमारी या इलाज के फैसले
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कभी किसी बीमारी या इलाज के लिए दवा का नाम न पूछें क्योंकि यहां आधी जानकारी भी नुकसान कर सकती है. ऐसे मामलों में इंसानी सलाह ज्यादा मायने रखती है. Photo Credit: AI
5.अफवाह या भ्रामक जानकारी बनाने वाले सवाल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कभी अफवाह या भ्रामक जानकारी बनाने वाले सवाल न पूछे जैसे- “ऐसी खबर बनाओ जो वायरल हो जाए, चाहे सच हो या नहीं”. क्योंकि ऐसी चीजें भरोसे को तोड़ती हैं और कभी-कभी उल्टा असर भी करती हैं.Photo Credit: AI
6.किसी और की निजी जानकारी पूछना
किसी और की निजी जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पूछने की गलती न करें. जैसे: “इस व्यक्ति का नंबर या एड्रेस बताओ”. क्योंकि यह सीधे तौर पर निजता का मामला है और इस तरह के सवाल अक्सर गलत माने जाते हैं.Photo Credit: AI
7.खुद के पासवर्ड, OTP या सिक्योरिटी डिटेल
खुद के पासवर्ड, OTP या सिक्योरिटी डिटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से शेयर करना जैसे- मेरा OTP ये है, क्या सही है? क्या ये क्वेश्चन सिक्योरिटी डिटेल में मैं भर सकता हूं. क्योंकि यह वो चीजें हैं जो सिर्फ आपके और सिस्टम के बीच रहनी चाहिए. कहीं भी शेयर करना जोखिम भरा है.Photo Credit: AI
8.AI से सवाल पूछना गलत नहीं है…
ये बात समझ लें कि AI से सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन हर सवाल “पूछने लायक” नहीं होता. जितना सोचकर सवाल पूछेंगे, उतना ही फायदा मिलेगा. वरना वही चीज उल्टा भी पड़ सकती है. ये बात जान लें कि ChatGPT एक टूल है, तिजोरी नहीं. जो भी पूछें, सोच-समझकर पूछें . और सीधे साफ शब्दों में इसे ऐसे समझें कि “जो जानकारी आप किसी अनजान इंसान को नहीं देंगे, वो AI को भी मत दें.” Photo Credit: AI
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