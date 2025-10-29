FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना

दुनिया का सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? कुछ ही दिनों में बढ़ा देगा 100 केजी तक वेट

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां

Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

पहले सफ़ेद बालों को बढ़ती उम्र की निशानी माना जाता था, लेकिन आजकल कम उम्र में सफ़ेद बाल आना एक आम समस्या बन गई है.जब आपके सफ़ेद बाल ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, तो अनजाने में ही आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर इसका असर पड़ता है.

नितिन शर्मा | Oct 29, 2025, 10:56 AM IST

1.यह डाई करेगा जादू का काम

यह डाई करेगा जादू का काम
1

अगर आप किसी केमिकल-मुक्त और प्राकृतिक उपाय की तलाश में हैं, तो आपके किचन में मौजूद जैतून का डाई एक बेहतरीन प्राकृतिक हेयर डाई बनाने में आपकी मदद कर सकता है. यह उपाय न सिर्फ़ आपके बालों को रंग देगा, बल्कि उन्हें पोषण भी देगा.

Advertisement

2.घर पर ही बना सकते हैं यह नेचुरल डाई

घर पर ही बना सकते हैं यह नेचुरल डाई
2

सफेद और झड़ते बालों से परेशान हैं तो इन्हें काला करने के लिए आंवले को जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. यह नेचुरल हेयर पैक आपको केमिकल कलर से मुक्ति दिला सकता है और इसे घर पर बनाना भी बेहद आसान है.

3.ऐसे बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई 

ऐसे बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई 
3

बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए, बालों की लंबाई के अनुसार एक लोहे के बर्तन में जैतून का तेल गरम करें. तेल गरम होने पर, इसमें 2-3 छोटे चम्मच आंवला पाउडर डालें. दोनों को अच्छी तरह मिलाएं. आखिर में, 2 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें. अगर मिश्रण सूखा लगे, तो आप 2-3 छोटे चम्मच पानी मिला सकते हैं. बालों पर लगाने के लिए आपका प्राकृतिक हेयर डाई तैयार है.

4.ऐसे लगाएं नेचुरल हेयर डाई

ऐसे लगाएं नेचुरल हेयर डाई
4

अगर आपके बाल तैलीय हैं, तो इस पैक को लगाने से पहले अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. तैयार मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक समान रूप से लगाएँ. इस मिश्रण को अपने बालों पर 40-50 मिनट तक लगा रहने दें. सूखने के बाद, इसे माइल्ड शैम्पू और सादे पानी से धो लें.

TRENDING NOW

5.इस पैक के फायदे

इस पैक के फायदे
5

जैतून के तेल और आंवले से बने इस पैक को लगाने से न केवल आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले होते हैं, बल्कि आपके बालों का बचा हुआ कालापन भी बरकरार रहता है. इससे आपके बालों का रूखापन और बेजानपन कम होगा. साथ ही, यह रूसी से भी राहत दिला सकता है. जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ए और ई जैसे ज़रूरी विटामिन बालों की लगभग हर समस्या में कारगर हैं.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?
खालिस्तानी पन्नू की धमकी से सहमे दिलजीत दोसांझ के फैंस, जानें इस बीच अमिताभ बच्चन का नाम क्यों आया सामने?
सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
सलमान खान से रणवीर सिंह तक, पब्लिक के बीच सरेआम थप्पड़ खा चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
बार-बार प्यास लगने की वजह गर्मी नहीं, इस बीमारी का हो सकता है संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर
Akshaya Navami: 30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
30 या 31 कब है अक्षय नवमी, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की ये सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां
30 साल बाद सिनेमाघरों में लौटेगी आमिर खान की सुपरहिट फिल्म, जानें रिलीज डेट और पूरी डिटेल्स यहां
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस
मर्दानगी का पावरहाउस माना गया है ये काला पानी, रोज पीने से बढ़ेगी फिजिकल स्टेमिना और कम होगा स्ट्रेस
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी हैं शाहरुख खान की फैमिली? जानें गौरी से लेकर अबराम तक किसके पास कितनी डिग्रियां
Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान
इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान
भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना
भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना
दुनिया का सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? कुछ ही दिनों में बढ़ा देगा 100 केजी तक वेट
दुनिया का सबसे गाढ़ा दूध किसका होता है? कुछ ही दिनों में बढ़ा देगा 100 केजी तक वेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE