Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

5 . इस पैक के फायदे

जैतून के तेल और आंवले से बने इस पैक को लगाने से न केवल आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले होते हैं, बल्कि आपके बालों का बचा हुआ कालापन भी बरकरार रहता है. इससे आपके बालों का रूखापन और बेजानपन कम होगा. साथ ही, यह रूसी से भी राहत दिला सकता है. जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ए और ई जैसे ज़रूरी विटामिन बालों की लगभग हर समस्या में कारगर हैं.

डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

