Natural Hair Dye: इस नेचुरल हेयर डाई को लगाते ही काले और घने हो जाएंगे बाल, लगाने से लेकर बनाना भी है बेहद आसान

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Oct 29, 2025, 10:56 AM IST
1.यह डाई करेगा जादू का काम
अगर आप किसी केमिकल-मुक्त और प्राकृतिक उपाय की तलाश में हैं, तो आपके किचन में मौजूद जैतून का डाई एक बेहतरीन प्राकृतिक हेयर डाई बनाने में आपकी मदद कर सकता है. यह उपाय न सिर्फ़ आपके बालों को रंग देगा, बल्कि उन्हें पोषण भी देगा.
2.घर पर ही बना सकते हैं यह नेचुरल डाई
सफेद और झड़ते बालों से परेशान हैं तो इन्हें काला करने के लिए आंवले को जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. यह नेचुरल हेयर पैक आपको केमिकल कलर से मुक्ति दिला सकता है और इसे घर पर बनाना भी बेहद आसान है.
3.ऐसे बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई
बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने के लिए, बालों की लंबाई के अनुसार एक लोहे के बर्तन में जैतून का तेल गरम करें. तेल गरम होने पर, इसमें 2-3 छोटे चम्मच आंवला पाउडर डालें. दोनों को अच्छी तरह मिलाएं. आखिर में, 2 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालें. अगर मिश्रण सूखा लगे, तो आप 2-3 छोटे चम्मच पानी मिला सकते हैं. बालों पर लगाने के लिए आपका प्राकृतिक हेयर डाई तैयार है.
4.ऐसे लगाएं नेचुरल हेयर डाई
अगर आपके बाल तैलीय हैं, तो इस पैक को लगाने से पहले अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. तैयार मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक समान रूप से लगाएँ. इस मिश्रण को अपने बालों पर 40-50 मिनट तक लगा रहने दें. सूखने के बाद, इसे माइल्ड शैम्पू और सादे पानी से धो लें.
5.इस पैक के फायदे
जैतून के तेल और आंवले से बने इस पैक को लगाने से न केवल आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले होते हैं, बल्कि आपके बालों का बचा हुआ कालापन भी बरकरार रहता है. इससे आपके बालों का रूखापन और बेजानपन कम होगा. साथ ही, यह रूसी से भी राहत दिला सकता है. जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ए और ई जैसे ज़रूरी विटामिन बालों की लगभग हर समस्या में कारगर हैं.
डिसक्लेमरः यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
