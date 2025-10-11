FacebookTwitterYoutubeInstagram
What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन

नैनीताल से स्कूलिंग, डीयू से BSc और ₹400 की सैलरी.. सुपरस्टार बनने से पहले ऐसी थी Amitabh Bachchan की जिंदगी

Gut Health: पेट के डॉक्टर ने बताया, आंतों को खराब कर देंगी सुबह की ये 3 आदतें, शरीर को बना देंगी बीमारियों का घर 

LIC पॉलिसी को PF अकाउंट से जोड़ने के हैं कई फायदे, आसान स्टेप्स में जानें तरीका

Amitabh Bachchan ने डायरेक्टर के दरवाजे पर जाकर मांगा था काम, कहा- 'वो फिल्म न मिलती तो डूब जाता करियर'

चुनाव से पहले RJD का नया दांव, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह जल्द थामेंगे पार्टी का हाथ, भूमिहार वोट बैंक पर टिकी है नजर

White Hair Solution: 40 मिनट में सफेद बालों को डार्क ब्राउन शेड देगा ये नेचुरल हेयर डाई, मेहंदी में मिला लें ये 2 चीजें  

Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

White Hair Solution: 40 मिनट में सफेद बालों को डार्क ब्राउन शेड देगा ये नेचुरल हेयर डाई, मेहंदी में मिला लें ये 2 चीजें  

सफेद बाल उम्र को समय से पहले बूढ़ा दिखाने लगते हैं. कई बार लोग कैमिकल हेयर डाई के साइड इफेक्ट के चलते इसे नहीं लगा पाते. वहीं कैमिकल हेयर कलर बालों को और सफेद करते हैं. ऐसे में आप घर पर बना नेचुरल हेयर डाई लगाएं. ये बालों को जड़ से हमेशा के लिए काले कर देगा.

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 08:54 AM IST

1.सफेद बालों को कैमिकल डाई से बचाना जरूरी है

सफेद बालों को कैमिकल डाई से बचाना जरूरी है
1

हम सभी जानते हैं कि कैमिकल बेस्ड हेयर डाई बालों को हद से ज्यादा नुकसान देती है और कई बार ये स्किन एलर्जी से लेकर किडनी फेल तक के खतरे पैदा करती है. ऐसे में अगर आपके बाल सफेद हैं तो आपको चिंता की बात नहीं. आयुर्वेदिक कई ऐसी चीजें हैं जो बालों को जड़ से काला, डार्क ब्राउन और फैशन शेड्स वाले कलर तक दे सकती हैं. खास बात ये है कि इन होममेड नेचुरल डाई को लगाने के बाल हमेशा के लिए काले होंगे और समय-समय पर केवल रूट टचअप की जरूरत होगी. तो चलिए जानें कैसे सफेद बालों को 40 मिनट में काले कर दें.

2. सफेद बालों के लिए जरूरी है ये बेस कलर

सफेद बालों के लिए जरूरी है ये बेस कलर
2

सफेद बालों के लिए आपको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए बेस के रूप में आपको हिना यानी मेहंदी चाहिए होगी. अब आप सोचेंगे मेहंदी तो सफेद बाल को लाल या आरेंज रंग देगी लेकिन रुकिए. मेहंदी में आपको 2 चीजें और मिलानी हैं जो आपको बालों को डार्क ब्राउन से लेकर काला रंग तक दे सकती है.

3. मेहंदी में मिलाएं ये 2 चीजें

मेहंदी में मिलाएं ये 2 चीजें
3

अगर बेस कलर मेहंदी न होगी तो आपके बालों को परमानेंट रंग नहीं मिलेगा. अब मेहंदी के साथ जरूरी होगा आपको इंडिगो पाउडर और आंवले का पाउडर. बस ये दो चीजें ही आपके बालों को देंगी गहरा भूरा या काला रंग.

4.कैसे बनाएं ये नेचुरल हेयर डाई

कैसे बनाएं ये नेचुरल हेयर डाई
4

सबसे पहले मेहंदी को आप 5 से 6 घंटे के लिए चायपत्ती और कॉफी के पाउडर में घोलकर ढक कर रख दें. अब जब बालों पर आपको मेहंदी लगानी हो उससे 10 मिनट पहले आप मेहंदी के बराबर ही इंडिगो पाउडर लें और उसमें 4 चम्मच आंवला मिक्स कर दें. अब इसमें चुटकी भर नमक मिक्स कर गुनगुने पानी में घोल दें और 5 मिनट के लिए ढक दें.

5.बालों पर कैसे लगाना है?

बालों पर कैसे लगाना है?
5

अब पहले से शैंपू बालों में इस पेस्ट को लगाने से पहले 2 चम्मच कोई भी तेल मिक्स कर दें और इस पेस्ट को जड़ से एंड तक लगा लें. 40 मिनट रखें और सादे पानी से धो लें और नेचुरली सूखने दें. बाल सूखते ही आपको अपने सफेद बाल गहरे भूरे रंग में नजर आ जाएंगें.

6.बहुत ज्यादा सफेद बाल है तो...

बहुत ज्यादा सफेद बाल है तो...
6

अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद है तो आपको दो स्टेप में ये हेयर डाई एक से दो बार लगानी होगी उसके बाद आप केवल रूट टचअप करते रहें. बहुत ज्यादा सफेद बालों के लिए आपको अपने बालों में पहले मेहंदी का पेस्ट लगाना होगा. ताकि बाल एकदम से लाल या आरेंज हो जाएं. इसके बाद ऊपर बताए पेस्ट को आप एक दिन बाद या उसी दिन लगा लें. बस बाल काले हो जाएंगें.

7.आगे से आपको केवल रूट टचअप की होगी जरूरत

आगे से आपको केवल रूट टचअप की होगी जरूरत
7

ये कलर परमानेंट होता है लेकिन जड़ में जब भी नए बाल आएंगे तो आपको रूट टचअप करना होगा. तब आपको पूरे बालों में ये पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए हेयर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

