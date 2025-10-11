White Hair Solution: 40 मिनट में सफेद बालों को डार्क ब्राउन शेड देगा ये नेचुरल हेयर डाई, मेहंदी में मिला लें ये 2 चीजें  

What to buy on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी के बदले खरीदें ये सस्ती चीजें, मां लक्ष्मी होंगी ज्यादा खुश और बरसने लगेगा धन
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 08:54 AM IST
1.सफेद बालों को कैमिकल डाई से बचाना जरूरी है
हम सभी जानते हैं कि कैमिकल बेस्ड हेयर डाई बालों को हद से ज्यादा नुकसान देती है और कई बार ये स्किन एलर्जी से लेकर किडनी फेल तक के खतरे पैदा करती है. ऐसे में अगर आपके बाल सफेद हैं तो आपको चिंता की बात नहीं. आयुर्वेदिक कई ऐसी चीजें हैं जो बालों को जड़ से काला, डार्क ब्राउन और फैशन शेड्स वाले कलर तक दे सकती हैं. खास बात ये है कि इन होममेड नेचुरल डाई को लगाने के बाल हमेशा के लिए काले होंगे और समय-समय पर केवल रूट टचअप की जरूरत होगी. तो चलिए जानें कैसे सफेद बालों को 40 मिनट में काले कर दें.
2. सफेद बालों के लिए जरूरी है ये बेस कलर
सफेद बालों के लिए आपको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए बेस के रूप में आपको हिना यानी मेहंदी चाहिए होगी. अब आप सोचेंगे मेहंदी तो सफेद बाल को लाल या आरेंज रंग देगी लेकिन रुकिए. मेहंदी में आपको 2 चीजें और मिलानी हैं जो आपको बालों को डार्क ब्राउन से लेकर काला रंग तक दे सकती है.
3. मेहंदी में मिलाएं ये 2 चीजें
अगर बेस कलर मेहंदी न होगी तो आपके बालों को परमानेंट रंग नहीं मिलेगा. अब मेहंदी के साथ जरूरी होगा आपको इंडिगो पाउडर और आंवले का पाउडर. बस ये दो चीजें ही आपके बालों को देंगी गहरा भूरा या काला रंग.
4.कैसे बनाएं ये नेचुरल हेयर डाई
सबसे पहले मेहंदी को आप 5 से 6 घंटे के लिए चायपत्ती और कॉफी के पाउडर में घोलकर ढक कर रख दें. अब जब बालों पर आपको मेहंदी लगानी हो उससे 10 मिनट पहले आप मेहंदी के बराबर ही इंडिगो पाउडर लें और उसमें 4 चम्मच आंवला मिक्स कर दें. अब इसमें चुटकी भर नमक मिक्स कर गुनगुने पानी में घोल दें और 5 मिनट के लिए ढक दें.
5.बालों पर कैसे लगाना है?
अब पहले से शैंपू बालों में इस पेस्ट को लगाने से पहले 2 चम्मच कोई भी तेल मिक्स कर दें और इस पेस्ट को जड़ से एंड तक लगा लें. 40 मिनट रखें और सादे पानी से धो लें और नेचुरली सूखने दें. बाल सूखते ही आपको अपने सफेद बाल गहरे भूरे रंग में नजर आ जाएंगें.
6.बहुत ज्यादा सफेद बाल है तो...
अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद है तो आपको दो स्टेप में ये हेयर डाई एक से दो बार लगानी होगी उसके बाद आप केवल रूट टचअप करते रहें. बहुत ज्यादा सफेद बालों के लिए आपको अपने बालों में पहले मेहंदी का पेस्ट लगाना होगा. ताकि बाल एकदम से लाल या आरेंज हो जाएं. इसके बाद ऊपर बताए पेस्ट को आप एक दिन बाद या उसी दिन लगा लें. बस बाल काले हो जाएंगें.
7.आगे से आपको केवल रूट टचअप की होगी जरूरत
ये कलर परमानेंट होता है लेकिन जड़ में जब भी नए बाल आएंगे तो आपको रूट टचअप करना होगा. तब आपको पूरे बालों में ये पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए हेयर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें.
