Homemade Scrub: नमक-नारियल तेल से मिनटों में तैयार करें स्क्रब, डेड स्किन के साथ निकल जाएगी त्वचा की सारी गंदगी

7 . बरतें ये सावधानियां

7

संवेदनशील त्वचा पर नमक की जगह चीनी का इस्तेमाल करें और त्वचा को ज्यादा रगड़ें नहीं, इससे त्वचा लाल हो सकती है. यह स्क्रबिंग सप्ताह में केवल 2 बार ही करें और अगर चेहरे पर कोई कट, पिंपल या घाव हो तो स्क्रब न करें. पैच टेस्ट जरूर करें. ज्यादा जानकारी के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स से सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से