PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 09:08 PM IST
1.PM मोदी को पसंद है ये पराठा
दरअसल, हम बात कर रहे हैं मोरिंगा के पराठे की, PM मोदी को खाने में मोरिंगा का पराठा काफी ज्यादा पसंद है. इसे PM मोदी सुपरफूड कहते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर खाते है. यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए बेस्ट और जल्दी से बन जाने वाला होता है.
2.आप भी कर सकते हैं ट्राई
अगर आप भी मोदी जी का ये फेवरेट वाला पराठा अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी फॉलो कर सकते हैं. इन टिप्स को फाॅलो कर आप इस हेल्दी पराठे को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.
3.खास है मोरिंगा
मोरिंगा जिसे आम भाषा में सहजन या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां और फलियां पोषण से भरपूर होती हैं. आयुर्वेद के अनुसार मोरिंगा को मिरेकल ट्री भी कहा जाता है, जिसकी पत्तियों में विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटैशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है.
4.मोरिंगा पराठा बनाने की रेसिपी
इस पराठे को बनाने के लिए बारिक कटी हुई 1 कप मोरिंगा की पत्तियां, 2 कप गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, तेल या घी अलग रख लें.
5.मोरिंगा पराठा की विधि
स्वादिष्ट मोरिंगा का पराठा का बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें और फिर उसमें मोरिंगा की पत्तियां, अवजाइन, हल्दी, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर अच्छे से गूंथ लेना है.
6.रेसिपी
इस बात का खास ध्यान रखें कि आटा ज्यादा टाइट न हो फिर उसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की लोइयां बनाकर गोल गोल पराठा बेल लें. फिर अच्छे से तेल या घी के साथ सेंककर स्वादिष्ट और कुरकुरा पराठा बनाकर इसका सेवन करें.
7.मोरिंगा पराठा खाने के फायदे
इसके सेवन से इम्युनिटी बूस्ट होती है, यह खराब डाइजेशन, डायबिटीज, दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. त्वचा और बालों के लिए भी ये फायदेमंद है. साथ ही यह वजन को कंट्रोल रखने में मदद करता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
