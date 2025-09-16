PM Modi Favourite Food: सेहत का खज़ाना है ये लकड़ी, PM मोदी को खूब पसंद है इसका पराठा, आप भी करें ट्राई

7 . मोरिंगा पराठा खाने के फायदे

7

इसके सेवन से इम्‍युन‍िटी बूस्‍ट होती है, यह खराब डाइजेशन, डायबि‍टीज, दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. त्वचा और बालों के लिए भी ये फायदेमंद है. साथ ही यह वजन को कंट्रोल रखने में मदद करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.